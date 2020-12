Alors qu’ils étaient l’un des six couples à se fiancer dans les pods (enfin, au moins les six avec lesquels les producteurs ont décidé de continuer à tourner), diamant et Carlton n’a pas atteint la fin de leur voyage au Mexique, rompant dans un combat explosif après que Carlton lui ait révélé qu’il était bisexuel.

Mais avec le temps, l’ancien couple fiancé pourrait devenir amis, avec Carlton racontant Personnes, « À ce stade, quoi qu’il arrive, il arrive. Ce serait génial. Mais cela prend du temps je pense. Je pense que nous devons tous les deux encore traiter ce que nous ressentons. Nous avons toujours des points de vue différents sur la façon dont les choses se sont déroulées et ce qui a été mal fait. «

Diamond a ajouté: « Nous avons beaucoup à faire pour grandir tous les deux et je suis prêt à grandir. J’adore grandir mais je sens que nous pouvons au moins arriver maintenant à un milieu et être en mesure de nous asseoir et de parler maintenant parce que cela est un sujet très délicat. Et nous sommes tous les deux toujours émus à ce sujet. Même si cela s’est produit il y a plus d’un an, on a toujours l’impression que c’était hier. «