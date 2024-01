Vérifier les divertissements pour enfants n’est pas une opération unique

La plupart des parents chrétiens évangéliques sont, à juste titre, prudents lorsqu’il s’agit des divertissements que consomment leurs jeunes enfants. Alors que Disney admet essentiellement qu’il veut normaliser les modes de vie LGBT+ dans ses films d’animation pour enfants et que Netflix produit tellement de contenu LGBT+ « familial » qu’il a une page de genre entière qui lui est consacréeles parents chrétiens sont naturellement en alerte.

Bien qu’il soit bon d’être très sélectif quant aux options de streaming multimédia que vous jugez acceptables pour vos enfants (un processus assez difficile), une considération de plus en plus importante doit être la vérification continue des émissions au fil du temps et sur plusieurs saisons.

Au début, vous pourriez peut-être regarder suffisamment une émission comme Peppa Pig pour déterminer que vos enfants peuvent regarder. Qu’est-ce qui ne va pas avec une série animée au pastel sur une douce famille de cochons polis avec d’adorables accents britanniques ? Mais une série initialement jugée innocente peut évoluer au fil des saisons suivantes. Par exemple, dans la septième saison de Peppa Pig— bien après que la plupart des parents aient décidé qu’ils n’avaient pas besoin d’y réfléchir à deux fois pour leurs enfants — la série a cédé à la pression des activistes et a présenté sa première famille LGBT+ sous la forme de ours polaires lesbiens.

Une chose similaire s’est produite avec CoComelon. Destinée aux téléspectateurs en couches, la populaire série YouTube est devenue l’un des plus grands succès de Netflix, et de nombreux parents conservateurs (moi y compris) l’ont diffusée pour leurs jeunes enfants sans aucune inquiétude. Mais l’année dernière, le nouveau spin-off CoComelon Lane a présenté un épisode avec un jeune garçon dansant en robe devant ses pères gaysqui a chanté une chanson avec le refrain “Just be you!”

Adieu, Monsieur la Bête

Il n’y a pas que les émissions d’animation pour les enfants d’âge préscolaire qui peuvent tranquillement passer d’une « apparence saine » à une « propagande insidieuse » au fil du temps. Considérez le très populaire YouTuber MrBeast. En tant que chaîne YouTube de langue anglaise la plus abonnée au monde (d’ailleurs, CoComelon est la deuxième), MrBeast (alias Jimmy Donaldson) est très probablement un YouTuber que votre enfant ou ses amis suivent. Pourtant, aussi inoffensif que semble son contenu, MrBeast (qui a grandi dans l’évangélisation mais maintenant dit qu’il est agnostique) normalise les comportements LGBT+ chez les jeunes téléspectateurs.

Pensez à la star invitée de longue date de MrBeast, Chris Tyson. L’année dernière, il s’est révélé publiquement être une femme transgenre, commencé un traitement hormonal substitutifa adopté le nom de Kris, et a documenté toute la transition sur les réseaux sociaux. Marié et père avant sa transition, Kris est maintenant séparé de sa femme alors qu’il poursuit la vie de femme.

Même si Kris après la transition apparaît moins fréquemment sur la chaîne MrBeast, il est désormais une célébrité à part entière sur les réseaux sociaux, avec des tonnes d’influence croisée parmi le jeune public apprécié de MrBeast. De plus, Donaldson s’est imposé comme un allié et un défenseur de Kris, décriant publiquement « transphobie ». Pour les enfants qui regardent la présence en ligne de MrBeast à l’avenir, les messages d’alliance et d’acceptation LGBT+ seront probablement de plus en plus courants.

5 conseils pour les parents chrétiens

Je suis également parent de jeunes enfants, et la perspective de vérifier continuellement la gamme infinie d’options de streaming multimédia et de chaînes YouTube semble intimidante, voire impossible.

C’est un défi de taille que de mettre au défi les parents occupés – qui insistent déjà sur le temps passé devant un écran et le téléphone comme passerelle vers toutes sortes de mauvaises influences intrusives – de surveiller en permanence les fournisseurs de contenu autrement « fiables ». Il n’est ni réaliste ni souhaitable que les parents regardent par-dessus les épaules de leurs enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pourtant, ne pas intervenir après une première approbation n’est pas judicieux à une époque où les valeurs non bibliques sont omniprésentes dans le paysage médiatique – même (et parfois surtout) dans des contenus apparemment sains destinés à des jeunes impressionnables. Voici quelques conseils pour que les parents chrétiens puissent rester vigilants.

1. Regardez périodiquement avec vos enfants.

Soyons honnêtes, parents. C’est agréable de pouvoir activer une émission ou une chaîne YouTube « approuvée » et vaquer sereinement à sa liste de choses à faire, garantissant ainsi un bref moment de paix dans la maison. Mais de temps en temps, n’oubliez pas de regarder avec vos enfants, surtout s’il s’agit d’une nouvelle saison ou d’un épisode d’une émission familière. Ces enregistrements périodiques vous aideront à remarquer quand quelque chose commence à ne pas fonctionner dans une émission, comme le changement progressif dans l’apparence de Chris Tyson qui était évident pour les téléspectateurs réguliers de MrBeast.

2. Appuyez-vous sur une communauté partageant les mêmes idées.

Aucun parent ne peut regarder chaque minute de chaque émission. Mais si vous construisez une communauté de parents de confiance partageant les mêmes idées et qui se méfient tous des influences toxiques des médias sur les enfants, vous pouvez collectivement vous alerter mutuellement des problèmes. Cela souligne l’importance pour les parents chrétiens d’établir des relations avec des parents se trouvant à une étape de vie similaire et qui partagent vos valeurs chrétiennes. Aidez-vous les uns les autres à protéger les enfants des médias mal formés.

3. Suivez les sites Web de critiques chrétiennes.

Si vous avez des questions sur la pertinence d’une émission ou d’une chaîne YouTube en particulier, recherchez en ligne des critiques chrétiennes. Focus on the Family’s Branched In est une excellente ressource. En 2020, ils ont ajouté critiques des chaînes YouTube aux genres de contenu qu’ils examinent (en plus des films, de la télévision, de la musique, des jeux et des livres). J’aimerais voir quelqu’un développer une application ou un site Web uniquement consacré à l’évaluation du contenu médiatique sur plusieurs saisons et années, afin de mieux saisir les changements subtils qui pourraient se produire au fil du temps.

4. Suivez les influenceurs partageant les mêmes idées sur les réseaux sociaux.

J’hésite à recommander d’être sur les réseaux sociaux pour quelque raison que ce soit. Mais l’un des avantages pour les parents est que si vous suivez les défenseurs des valeurs chrétiennes conservatrices partageant les mêmes idées, vous entendrez forcément rapidement chaque fois qu’une émission comme Peppa Pig ou CoComelon prend une tournure problématique. Même si ces choses peuvent être des pièges à clics pour une guerre culturelle, le résultat est que les nouvelles ont tendance à se propager rapidement et largement chaque fois que les médias pour enfants se réveillent. Les changements de messages « sous le radar » n’ont pas tendance à rester inaperçus à l’ère de la découverte participative.

5. Ne soyez pas hypocrite.

Je dois souvent me rappeler ceci : nous ne devrions pas dire à nos enfants d’éviter les contenus promouvant des valeurs non bibliques si nous ne faisons aucun effort pour éviter d’en regarder nous-mêmes des versions pour adultes. Et les « valeurs non bibliques », soit dit en passant, incluent bien plus que la défense des droits LGBT+ ; nous devrions signaler les médias qui célèbrent l’avidité, la vanité, le narcissisme, les grossièretés, la cohabitation et d’autres choses que la Bible condamne.

Certes, il existe une différence entre la capacité d’un adulte et celle d’un enfant d’âge préscolaire à discerner les bons et les mauvais côtés de la culture pop. Mais si nous imposons des restrictions strictes sur ce que nos enfants peuvent regarder tout en appliquant une politique du « presque tout est permis » pour nous-mêmes, il y a un décalage. Soyez également préoccupé par le pouvoir formateur des médias sur votre âme et laissez-le faire partie de la conversation avec vos enfants. Toute la famille devrait s’efforcer, ensemble, d’éviter les médias malsains et de rechercher des histoires édifiantes.

Dire non n’est qu’une partie du discernement

C’est une chose de ne jamais laisser votre enfant regarder quelque chose. Cela va probablement les irriter encore plus lorsque vous mettrez le kibosh sur leur avenir visionnage d’une série ou d’une chaîne préférée. Mais votre « non » est une opportunité d’avoir des conversations fructueuses sur la connaissance et l’amour de la vérité biblique, même si elle est contre-culturelle. Votre « non » devrait susciter une conversation sur ce à quoi ressemble la pratique de la sagesse et du discernement en tant que chrétiens à une époque de surcharge de divertissement.

C’est un discernement qui va dans les deux sens : apprendre à mieux identifier et éviter les médias malsains mais aussi apprendre à identifier et apprécier ce qui est édifiant. C’est la bonne nouvelle dans le vaste paysage médiatique d’aujourd’hui : même s’il est saturé de déchets, il existe une gamme plus grande que jamais de récits bons, vrais et beaux dans tous les genres, même s’il est parfois plus difficile à trouver. Dire non au mal n’est qu’une partie de notre processus de discernement médiatique, individuellement et collectivement. Nous devrions également chercher à dire oui au bien – en le félicitant, en le créant, en le soutenant financièrement et en en profitant ensemble.