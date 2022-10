Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ probable

Les Bengaluru Bulls, troisièmes, avaient entamé la neuvième saison de la Pro Kabaddi League sur une note prometteuse. Les vainqueurs de la saison 2018 ont produit un gameplay sensationnel pour remporter leurs deux premiers matchs.

Lors de l’ouverture de la saison, les Bengaluru Bulls ont remporté une confortable victoire 34-29 contre les Telugu Titans. Lors du match suivant, Puneri Paltan s’est bien battu, mais cela n’a pas suffi à prendre le dessus sur les Bengaluru Bulls.

Cependant, les Bengaluru Bulls n’ont pas réussi à poursuivre sur leur lancée victorieuse et ont concédé des défaites consécutives lors de leurs deux rencontres suivantes. Et maintenant dans leur sixième match de la saison, les Bengaluru Bulls accueilleront U Mumba samedi. Le match entre U Mumba et Bengaluru Bulls se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium.

Bengaluru Bulls, entrent dans le match, après avoir enregistré une victoire convaincante 45-28 contre Tamil Thalaivas lors de leur dernier match. Après avoir disputé cinq matchs, les Bengaluru Bulls ont actuellement 16 points dans leur cagnotte.

U Mumba, en revanche, n’a pas pu assurer un début de saison gagnant après avoir concédé une défaite 41-27 aux mains des champions en titre Dabang Delhi KC.

Avant le match de la Ligue Pro Kabaddi de samedi entre U Mumba et Bengaluru Bulls; voici tout ce que vous devez savoir :

MUM contre BLR Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match U Mumba vs Bengaluru Bulls Pro Kabaddi League.

Diffusion en direct MUM contre BLR

Le match de la Pro Kabaddi League entre U Mumba et Bengaluru Bulls sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match MUM vs BLR

Le match U Mumba vs Bengaluru Bulls Pro Kabaddi League se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore le samedi 22 octobre à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe MUM vs BLR Dream11

Capitaine : Bharat

Vice-capitaine : Vikash Kandola

MUM contre BLR Dream11 Fantasy Kabaddi:

Défenseurs : Saurabh Nandal, Surinder Singh, Mahender Singh, Rinku

Polyvalent : Jai Bhagwan

Aventuriers : Bharat, Vikash Kandola

U Mumba vs Bengaluru Bulls Composition de départ possible:

Composition de départ prévue pour les U Mumba Panthers : Guman Singh, Surinder Singh, Harendra Kumar, Ashish, Jai Bhagwan, Rinku, Kiran Magar

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Mayur Kadam, Mahender Singh, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

