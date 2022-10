Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ probable

Une équipe vigilante des Haryana Steelers affrontera les Giants du Gujarat dans un affrontement passionnant lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League. Bangalore.

Les Steelers ont eu des difficultés dans le département des raids et c’est assez évident car ils n’ont accumulé que 60 points de raid jusqu’à présent. Manjeet Chillar et Meetu sont les deux seuls raiders du côté à atteindre le double des chiffres. L’équipe s’est étouffée sous la pression et devra s’améliorer rapidement si elle doit se rapprocher de la qualification.

Pendant ce temps, les Gujarat Giants Gujarat Giants ont montré d’énormes prouesses de raid lors de leur dernier match contre l’UP Yoddha. Leurs raiders vedettes Pardeep Narwal et Surender Gill ont réalisé des performances de premier ordre pour les amener à un total de 51 points contre UP. La confiance de la franchise basée à Ahmedabad sera au plus haut et visera une autre victoire samedi.

Avant le match de samedi de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Gujarat Giants; voici tout ce que vous devez savoir :

HAR contre GUJ Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Haryana Steelers vs Gujarat Giants Pro Kabaddi League.

Diffusion en direct HAR contre GUJ

Le match de la Pro Kabaddi League entre Haryana Steelers et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match HAR vs GUJ

Le match Haryana Steelers vs Gujarat Giants Pro Kabaddi League se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bangalore le samedi 22 octobre à 21h30 IST.

Prédiction de l’équipe HAR vs GUJ Dream11

Capitaine : Manjet

Vice-capitaine : Rakesh

Suggestion de jeu VII pour HAR vs GUJ Dream11 Fantasy Kabaddi:

Défenseurs : Sourav Gulia, Joginder Narwal, Jaideep Dahiya

Polyvalents : Arkam Shaikh

Raiders : Manjeet, Meetu, Rakesh

Haryana Steelers vs Gujarat Giants Composition de départ possible:

Composition de départ prévue des Haryana Steelers : Manjeet, Mohit, Jaideep Dahiya, Meetu, Nitin Rawal, Amirhossein Bastami, Joginder Narwal

Gujarat Giants Prédit la formation de départ : Rakesh, Sourav Gulia, Arkam Shaikh, Chandram Ranjit, Rohit Kumar, Shankar Gadai, Sandeep Kandola

