Vérifications factuelles des factures d’énergie nécessaires après le premier forum Bailey-Pritzker – Shaw Local

Il y avait beaucoup à déballer lors du forum des candidats de la semaine dernière qui a vu le gouverneur JB Pritzker et son challenger républicain, le sénateur Darren Bailey, apparaître sur la même scène, bien qu’à des moments différents, pour la première fois cette saison de campagne.

Pour commencer, j’ai écrit un article vérification des faits l’affirmation du gouverneur selon laquelle le langage du domaine éminent a été supprimé de la facture énergétique finale de 2021 connue sous le nom de loi sur le climat et l’emploi équitable. Cette loi, que Pritzker a signécontenait une disposition accordant à une ligne de transmission privée cette autorité dans sept comtés.

Il est maintenant temps de vérifier également son challenger.

“Il y a deux semaines, plusieurs comtés de mon district ont subi une baisse de tension de trois heures”, a déclaré Bailey à une foule d’agriculteurs de Schuler Farms à Lexington. “Toute première fois. Ça arrive. C’est évitable.

Jerry Nowicki est chef du bureau de Capitol News Illinois.

Sauf qu’il n’y a aucune preuve que des baisses de tension se soient produites dans l’Illinois.

Et quand j’ai demandé à la campagne Bailey plus de détails sur les comtés qui avaient connu des pannes d’électricité, ils n’ont répondu que par une déclaration qualifiant les politiques énergétiques de Pritzker d’extrêmes.

La Blog du Capitole a semblé être le premier point de vente à se pencher sur la réclamation de Bailey, déterrant un article non doublé du 5 août posté sur un site Web qui fait partie d’un tristement célèbre “payer pour imprimer» réseau historiquement lié aux candidats de droite.

Bailey a été abondamment cité dans «l’article» qui notait que les comtés de White et Wayne avaient connu une baisse de tension de trois heures le 30 juillet. été des pannes liées à la tempête. Je les ai appelés et on m’a dit la même chose.

Le Midcontinent Independent System Operator, ou MISO, est l’organisation de transmission régionale sous réglementation fédérale qui dessert 15 États, dont la majeure partie de l’Illinois en dehors de la région de Chicago.

L’opérateur du réseau m’a dit qu’il n’avait connaissance d’aucune « baisse de tension », terme qu’il n’utilise pas.

« Depuis le vendredi 26 août, MISO a été dans des conditions de fonctionnement normales pendant tout le mois », a déclaré un porte-parole. “Aucune de nos conditions de fonctionnement d’urgence cet été n’a entraîné de coupures de courant.”

La façon dont l’énergie passe du réseau à la maison est extrêmement compliquée.

Pour résumer une partie de celle-ci, MISO acquiert chaque année de la capacité énergétique, ce qui est une promesse que les générateurs peuvent mettre une certaine quantité d’énergie en ligne pendant les heures de pointe sur le réseau.

Les menaces de baisses de tension sont entrées dans le débat général lorsque l’enchère de capacité de MISO a manqué de 1 230 mégawatts pour l’année 2022-2023, contribuant aux problèmes de charge et à la hausse des prix de l’énergie dans l’État.

Ce que cela signifie pour la fiabilité, selon l’analyse de l’entrepriseest que la “perte d’attente de charge” – ou la probabilité que la capacité de production disponible soit inférieure à la demande de charge – pour la sous-région qui comprend l’Illinois est passée de l’objectif annuel de 0,1 jour par an à 0,179 jour par an.

L’objectif est de 0,1, et non de 0, car il y aura toujours une possibilité que la consommation d’électricité dépasse la capacité disponible, même les années « normales ».

En mai, les législateurs ont entendu le témoignage d’experts en énergie selon lesquels les retraits surprises de combustibles fossiles hors de l’État étaient le principal moteur du déficit de capacité cette année, car les mesures de décarbonisation du CEJA n’ont pas encore pris effet.

Ces mesures comprennent des subventions massives pour les énergies renouvelables et nucléaires et obligent les générateurs de combustibles fossiles à se déconnecter d’ici 2045 – bien que les régulateurs des États puissent repousser ces dates en cas de problèmes de charge.

Alors que la probabilité d’interruptions de charge n’a augmenté que légèrement cette année, le MISO a averti lors du comité de mai qu’à mesure que de plus en plus de centrales à combustibles fossiles se déconnecteraient, la probabilité pourrait augmenter dans les années à venir si de nouveaux générateurs comme les énergies renouvelables ou le stockage sur batterie ne sont pas mis en ligne assez rapidement.

“Le MISO pense que la situation va probablement s’aggraver avant de s’améliorer”, a déclaré Melissa Seymour, vice-présidente des affaires extérieures du MISO, au comité de la Chambre en mai. “À moins que davantage de capacité ne soit construite, en particulier une capacité capable de générer de manière fiable dans des conditions de système difficiles, les déficits que nous avons connus cette année continueront de s’aggraver à l’avenir.”

Certains des principaux bailleurs de fonds du CEJA au sein de l’Illinois Clean Jobs Coalition ont pointé du doigt le MISO, notant à un Conférence de presse de juillet qu’il y a 6 000 mégawatts de projets de transmission dans la “file d’attente” du RTO qui attendent l’approbation pour commencer le processus de raccordement au réseau.

Pritzker a suggéré la même chose lors du forum agricole de mercredi.

“MISO est tombé au travail”, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi l’Illinois a dû accélérer le rythme de l’énergie solaire et éolienne et s’assurer que nous produisons plus d’énergie, pas moins. C’est ce que fait la loi sur le climat et l’emploi équitable. Cela nous aide à produire plus d’énergie.

Dans une déclaration à Capitol News Illinois en juillet, MISO a déclaré qu’il comprenait l’urgence de mettre une nouvelle énergie sur le réseau et qu’il avait même plus de 6 000 mégawatts en chantier.

“Actuellement, MISO traite 95 demandes de file d’attente d’interconnexion de générateurs pour l’État de l’Illinois (totalisant plus de 15 000 mégawatts), soit 12% du total des demandes que MISO a reçues pour l’ensemble de l’empreinte des 15 États”, a déclaré le porte-parole Brandon Morris dans un juillet. e-mail. “MISO est et continue d’être ‘sur le tas’ pour s’assurer que la fiabilité est maintenue tout en gérant ce nombre sans précédent de demandes uniques pour connecter de nouvelles ressources.”

MISO et ses États membres, a déclaré Morris, ont également récemment travaillé pour réduire le temps nécessaire à un générateur pour se connecter au réseau MISO, ce qui lui a valu les éloges de la Federal Energy Regulatory Commission.

Quelques jours après leur conférence de presse, Les bailleurs de fonds du CEJA ont salué les mises à niveau de transmission prévues du MISO, notant “qu’ils doivent agir plus rapidement pour approuver ces projets d’énergie renouvelable qui feront baisser les prix et amélioreront la fiabilité du réseau”.

Une autre possibilité est que les producteurs qui ont soumissionné sur les marchés de capacité du nord de l’Illinois voient les primes plus élevées payées dans l’État et décident de vendre leurs engagements de capacité ailleurs.

Compte tenu de la complexité de la production d’énergie, ce ne sont là que quelques-uns des nombreux facteurs qui détermineront si les «coupures de courant» passent d’un sujet de discussion politique abstrait à la réalité dans l’Illinois et ailleurs.

• Jerry Nowicki est chef du bureau de Capitol News Illinois, un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.