Vérification vitale ou symbole de statut ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

L’histoire des coches bleues de Twitter – un système de vérification simple qui est devenu un symbole de statut d’élite – a commencé par des usurpations d’identité très médiatisées, juste au moment où le site commençait à décoller en 2008 et 2009.

Parmi les célébrités qui ont vu leur ressemblance usurpée figuraient Kanye West, maintenant Ye, la star du basket Shaquille O’Neil et l’acteur Ewan McGregor, qui s’est également fait passer pour un site Web très populaire appelé … MySpace.

Puis, en juin 2009, le manager des Cardinals de St. Louis, Tony La Russa, a poursuivi Twitter, affirmant qu’un faux compte, utilisant son nom pour faire la lumière sur la conduite en état d’ébriété et deux lanceurs des Cardinals décédés, avait porté atteinte à sa réputation et causé une détresse émotionnelle.

LaRussa a finalement abandonné son procès. Mais en juin de cette année-là, Biz Stone, alors PDG de Twitter, introduit un système de vérification pour trier les comptes authentiques des imposteurs. L’avantage serait pour les titulaires des comptes, mais aussi pour tout le monde sur Twitter. Ils pouvaient être sûrs, s’ils voyaient la coche bleue à côté d’un nom, que ce qu’ils lisaient était authentique.

Avance rapide jusqu’en 2022. Le nouveau propriétaire et dirigeant de Twitter, le milliardaire Elon Musk, veut transformer ce système de vérification en une source de revenus pour l’entreprise qu’il a payé 44 milliards de dollars pour acheter. C’est un virage à 180 degrés par rapport à la position qu’il a prise plus tôt cette année, avant la clôture de son rachat, lorsqu’il a dit qu’il voulait “vérifier tous les humains” sur Twitter.

Après avoir lancé l’idée de facturer aux utilisateurs 20 $ par mois pour le “chèque bleu” et quelques fonctionnalités supplémentaires, il a semblé le réduire rapidement dans un échange sur Twitter avec l’auteur Stephen King, qui a publié “Si cela est institué, je suis parti comme Enron.

«Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? » Musk a répondu.

Quel que soit le prix, l’idée d’un système de vérification payant soulève des questions et des inquiétudes complexes – au-delà des acclamations et des moqueries habituelles qui ont accompagné chaque mouvement de Musk depuis qu’il a pris possession de la société de médias sociaux la semaine dernière.

« Exploiter les utilisateurs de Twitter pour gagner plus d’argent peut être la bonne stratégie, mais la vérification n’est pas la bonne fonctionnalité à facturer », a déclaré Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence. “La vérification est destinée à garantir l’intégrité des comptes et des conversations sur la plate-forme, plutôt qu’une fonctionnalité premium destinée à améliorer l’expérience. Certains utilisateurs sociaux sont de plus en plus enclins à payer pour des fonctionnalités qui ajoutent de la valeur à leurs expériences. »

Au lieu de facturer l’authentification, cependant, Enberg a déclaré que Musk devrait envisager d’ajouter des fonctionnalités à Twitter qui inciteraient les gens à l’utiliser davantage et les aideraient à développer leur base d’abonnés et à trouver un moyen de gagner de l’argent avec ceux-ci.

“Transformer les utilisateurs en clients n’est pas une vente facile, et l’échange de valeur doit être juste pour que cela porte ses fruits”, a-t-elle déclaré.

Twitter a déjà un plan d’abonnement, Twitter Blue, qui pour 5 $ par mois permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que la possibilité d’annuler un tweet et de lire des articles sans publicité. Le plan de Musk, tel qu’il ressort de ses tweets, semble l’étendre pour facturer plus d’argent pour plus de fonctionnalités – y compris le badge de vérification – et le diffuser à plus d’utilisateurs.

“Sur environ 300 000 comptes vérifiés sur Twitter, nous estimons qu’environ 25% seulement emprunteraient cette voie et paieraient les frais de 8 dollars par mois”, a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush.

Cela signifierait seulement 7,2 millions de dollars par an de revenus supplémentaires pour Twitter – pas assez pour déplacer le cadran pour une entreprise dont le dernier chiffre d’affaires trimestriel déclaré était de 1,18 milliard de dollars.

Ives s’attend à ce que Musk s’attaque d’abord aux utilisateurs qui ont déjà le chèque pour les facturer pour le conserver, puis introduisent probablement d’autres plans de tarification à plusieurs niveaux pour d’autres comptes.

“Le problème est que de nombreux athlètes et célébrités sont prêts à perdre leur chèque bleu convoité et refusent de payer les frais mensuels, ce serait un moment inquiétant pour Musk lors de son premier mouvement stratégique avec Twitter”, a-t-il déclaré.

Bien que les plans exacts de Musk ne soient pas clairs, les experts s’inquiètent des conséquences d’un système de vérification payant qui laisse toute personne réticente à payer vulnérable à l’usurpation d’identité – et toute personne qui paie la possibilité de voir sa présence sur Twitter renforcée par les algorithmes de la plateforme.

Alors que de nombreux utilisateurs vérifiés sur Twitter sont célèbres, il y a aussi des militants communautaires, des journalistes de petits journaux et des points de vente à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis – et des gens ordinaires qui se retrouvent simplement dans l’actualité. Pour ce sous-ensemble, 8 $ par mois n’en valent peut-être pas la peine, quel que soit le nombre de mèmes Poteaux de musc sur le prix d’une tasse de café.

L’idée derrière la vérification – que d’autres réseaux sociaux ont ensuite copiée – était de s’assurer que les personnalités publiques, les politiciens et les entreprises étaient bien ce qu’ils prétendaient être. Cela a commencé petit au début, comme c’est le cas lorsque les entreprises technologiques testent de nouvelles fonctionnalités et fonctions.

“L’expérience commencera avec des fonctionnaires, des agences publiques, des artistes célèbres, des athlètes et d’autres personnes bien connues à risque d’usurpation d’identité”, a écrit Stone en 2009. Il a suggéré que ceux qui ne peuvent pas être immédiatement vérifiés mettent leur site Web officiel dans leur Twitter bio pour montrer qu’ils sont qui ils prétendent être.

Les comptes commerciaux – tels que les pages de marque pour Coca-Cola ou McDonald’s – n’étaient pas inclus dans le système de vérification initiale, pas plus que les journalistes de base. Ceux-ci ont été ajoutés plus tard, car la désinformation provenant de faux sites et comptes est devenue un problème plus important sur les réseaux sociaux.

Alors que la «coche bleue» (qui est en fait une coche blanche dans un cadre bleu ou une coche noire dans un cadre blanc si vous utilisez Twitter en mode sombre) est désormais considérée dans certains cercles comme un symbole de statut d’élite pour les riches et célèbre, son objectif a toujours été de s’assurer que les personnes et les comptes qui tweetent sont bien ceux qu’ils prétendent être. En tant que tel, cela a autant profité à Twitter – sinon plus – qu’aux comptes qui ont été vérifiés, en réprimant les usurpations d’identité.

Kelly McBride, experte en éthique du journalisme pour le groupe de réflexion du Poynter Institute, a déclaré qu’elle soupçonnait que le chèque bleu deviendrait moins précieux si les gens savaient qu’il pouvait être acheté. Actuellement, cela signifie une personne ayant une position particulière ou une stature publique dont l’identité a été vérifiée.

“Twitter pourrait finir par être une histoire similaire”, a-t-elle déclaré. « Cela peut devenir moins précieux pour les journalistes. Et ce ne serait pas une mauvaise chose.

—Barbara Ortutay, Associated Press

