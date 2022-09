Le service de police d’Oswego, le district de protection contre les incendies d’Oswego et le bureau du shérif du comté de Kendall effectuent des vérifications gratuites des sièges de sécurité pour enfants de 9 h à 13 h le samedi 17 septembre, à la station n° 1 du district de protection contre les incendies d’Oswego, 3511 Woolley Road à Oswego.

L’utilisation appropriée d’un dispositif de retenue pour enfant peut réduire le risque de blessure ou de décès d’un enfant dans la plupart des accidents de voiture. Plus de 90 % des sièges d’auto pour enfants sont mal installés ou utilisés. Des techniciens certifiés en sécurité des enfants passagers donneront des instructions aux parents et aux soignants sur l’utilisation et l’installation appropriées des dispositifs de retenue pour enfants.

Pour information, visitez le Page de l’événement Facebook.

L’événement est parrainé par AutoSmart Inc. à Oswego.