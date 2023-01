Vérification des prix : M2 MacBook Pro et Mac mini

Apple a dévoilé hier de nouveaux modèles de MacBook Pro et Mac mini. Les ordinateurs portables sont équipés des nouveaux chipsets M2 Pro et M2 Max, tandis que le mini reçoit le M2 de base ainsi que le M2 Pro. Nous avons vérifié plusieurs régions du monde pour connaître les prix et les dates d’expédition.

Les dates d’expédition sont faciles – le 24 janvier, sauf pour les États-Unis, qui indiquent le 23. Cependant, le communiqué de presse revendiquait le 24 janvier comme début de l’expédition, alors allons-y (c’est-à-dire mardi la semaine prochaine).

Notez que les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne concernent que les configurations de base. Apple soude la RAM et le stockage à la carte et le modèle de mémoire unifiée a des minimums, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un M2 Pro avec moins de 16 Go de RAM ou un M2 Max avec moins de 32 Go.













Le nouveau MacBook Pro 14″

Commençons par le nouveau MacBook Pro. Ceux-ci remplacent les Pros 14″ et 16″ par les puces M1 à partir d’octobre 2021. Le modèle 13″ reste inchangé.



Soyez prudent lorsque vous choisissez un chipset – il existe différentes configurations de cœur de processeur et de processeur graphique disponibles

Une note sur les chipsets – la configuration de base de 14 pouces a un M2 Pro avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs. Vous pouvez obtenir le M2 Pro 12/19 core entièrement activé pour 300 $ de plus. La version 16 pouces n’utilise que les puces 12/19 cœurs. Les modèles M2 Max de base 14 pouces commencent avec un GPU à 30 cœurs, le GPU à 38 cœurs coûte 200 $ de plus (les deux ont des processeurs à 12 cœurs). Le modèle 16″ M2 Max n’est livré qu’avec 38 GPU principaux. Oui, c’est déroutant, alors faites attention aux options.

Modèle Jeu de puces Mémoire NOUS Canada ROYAUME-UNI Allemagne Inde

MacBook Pro 14″ M2 Pro 16/512 Go 2 000 $ 2 600 $ CA 2 150 £ 2 400 € 200 000 ₹

M2 Max 32 Go/1 To 3 100 $ 4 100 $ CA 3 350 £ 3 700 € 310 000 ₹

MacBook Pro 16″ M2 Pro 16/512 Go 2 500 $ 3 200 $ CA 2 700 £ 3 000 € 250 000 ₹

M2 Max 32 Go/1 To 3 500 $ 4 500 $CAN 3 750 £ 4 150 € 350 000 ₹





Passant au nouveau Mac mini, vous pouvez avoir un M2 ou un M2 Pro. Il n’y a pas d’option M2 Max, Apple l’enregistre probablement pour le nouveau Studio. Comme avec l’ordinateur portable, le mini basé sur M2 Pro est livré avec la puce 10/16 core en standard et c’est une mise à niveau de 300 $ pour obtenir la puce 12/19 core.













Le nouveau Mac mini alimenté par M2 • M2 mac mini avec 2 ports Thunderbolt • 4 ports sur le M2 Pro mini

Une autre chose à noter est que la version M2 n’a que 2 ports Thunderbolt, la version M2 Pro en a quatre. Les deux peuvent avoir 10 Go Ethernet, mais c’est un supplément de 100 $.

Jeu de puces Mémoire NOUS Canada ROYAUME-UNI Allemagne Inde

Mac mini M2 8/256 Go 600 $ 800 $CA 650 £ 700 € 60 000 ₹

Mac mini M2 Pro 16/512 Go 1 300 $ 1 700 $CAN 1 400 £ 1 550 € 130 000 ₹





Ce Mac mini à 600 $ ressemble à un vol. Cependant, vous voudrez peut-être plus de mémoire et vous paierez pour cela – passer de 8 Go à 16 Go de RAM coûte 200 $, de 256 Go de SSD à 512 Go coûte 200 $ de plus. Encore une fois, la mémoire est soudée, mais la connexion d’un stockage externe est assez simple, vous pouvez donc ignorer la mise à niveau du SSD.