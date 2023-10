Une publication partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que les Nations Unies (ONU) ont déclaré qu’aucune inspection n’avait été menée sur les camions récemment entrés dans la bande de Gaza.

Verdict : faux

Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Cette affirmation semble avoir circulé en réponse à une erreur dans un article du New York Times du 21 octobre qui a depuis été corrigée. Un porte-parole de l’ONU a nié la validité de cette affirmation dans un courrier électronique adressé à Check Your Fact.

Israël a exigé la démission du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, suite à ses commentaires concernant l’attaque surprise du Hamas contre le pays le 7 octobre, selon nouvelles de la BBC. Même si Guterres a condamné les attaques dans un récent discours, il a affirmé qu’elles « ne se sont pas produites en vase clos », a rapporté le média.

“Le #ONU a déclaré qu’aucune inspection n’avait été effectuée sur les camions entrant dans le #Gaza Strip, et aucun responsable n’a vérifié leur contenu. Cela soulève la question de savoir si les articles transportés étaient véritablement de l’aide humanitaire ou s’ils comprenaient potentiellement des roquettes supplémentaires pour #Hamas », prétend le post X. Le message ne fournit pas de source pour étayer cette affirmation.

Cette affirmation est cependant fausse. Check Your Fact n’a pas non plus trouvé la revendication référencée sur le site de l’ONU. site web ni c’est vérifié sociale médias comptes. En outre, il n’a pas été mentionné que des camions livrant de l’aide à Gaza n’avaient pas été inspectés au cours des deux dernières années. récent des articles publié par l’ONU. De plus, Check Your Fact n’a pas trouvé tout reportage crédible appuyant la demande.

La revendication semble avoir d’abord circulé via un 21 octobre X post de la personnalité médiatique israélienne Hananya Naftali.

« L’ONU a déclaré qu’elle n’avait PAS vérifié les camions qui entraient dans la bande de Gaza. Aucun responsable ne l’a vérifié. Personne. Comment savons-nous qu’il s’agit d’aide humanitaire et non de roquettes supplémentaires pour le Hamas ? Naftali a écrit.

Naftali a peut-être partagé la publication X en raison d’une erreur apparue dans un Rapport du New York Times qui a été publié le même jour, selon Misbar. Le rapport cite Stéphane Dujarric, porte-parole en chef de Guterres, qui a déclaré que « le convoi de premiers secours qui a traversé l’Égypte vers Gaza n’a pas été inspecté pour détecter la présence d’armes », également selon Misbar. Le New York Times a ensuite clarifié le commentaire de Dujarric en écrivant : « la partie israélienne était pleinement consciente de leur contenu », a indiqué Misbar. (EN RELATION : X Post induit en erreur sur la mutinerie dans l’armée de l’air israélienne)

La porte-parole de l’ONU, Florencia Soto Nino-Martinez, a nié la validité de cette affirmation dans un courrier électronique adressé à Check Your Fact.

“Nous n’avons pas précisé ce qui est dit dans le tweet”, a déclaré Nino-Martinez. « En fait, le New York Times a mal interprété les propos du porte-parole, Stéphane Dujarric, et a publié une correction », a-t-elle ajouté.

Nino-Martinez a également fourni à Check Your Fact une capture d’écran montrant la correction.