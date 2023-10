Le Washington Post signalé que X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, a récemment supprimé le badge de vérification or du New York Times « sans préavis ».

Nouveau : X vient de supprimer le badge doré « vérifié » de @NY Times sans aucune explication. @Elon Musk se plaint constamment du NYT ; les badges des autres agences de presse sont intacts. Cela arrive au milieu d’un flot de fausses informations liées à la guerre entre Israël et Gaza, dont certaines ont approuvé https://t.co/aSdyX0B4SS – Drew Harwell (@drewharwell) 19 octobre 2023

Verdict : non fondé

Le badge de vérification doré semble avoir disparu depuis des mois, selon les pages archivées du compte X principal du Times. Un porte-parole du New York Times a déclaré à Check Your Fact « c’était la première fois » que le badge manquait depuis « plusieurs jours ».

Vérification des faits:

De fausses informations sur la guerre entre Israël et le Hamas ont inondé les réseaux sociaux, selon Politique. Check Your Fact a réfuté plusieurs affirmations liées au conflit Hamas-Israël. Récemment, Check Your Fact a réfuté une affirmation selon laquelle BBC News rapportait que les chercheurs de Bellingcat affirmaient que le Hamas utilisait des armes fournies par l’Ukraine.

Le titre du Washington Post dit : «Le X d’Elon Musk supprime le badge de vérification du New York Times.» Le rapport du Washington Post affirme que X a retiré le badge de vérification en or le 17 octobre. »sans préavis » et a cité « une personne familière avec le changement a dit. » (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Cette affirmation semble cependant trompeuse. Bien que le badge de vérification or du New York Times ait été supprimé, les pages archivées du compte montrent qu’il semble avoir disparu depuis plusieurs semaines. Par exemple, un 16 octobre capture d’écran archivéela veille du retrait présumé du badge de vérification en or du compte principal du Times, montre que le badge manquait déjà.

Le badge était encore visible sur le compte du Times le 3 août et 4 aoûtselon des captures d’écran archivées de Archive.ph et le Machine de retour. Check Your Fact a examiné d’autres captures d’écran archivées à différentes dates entre le 5 août et le 17 octobre. Le badge n’apparaît pas dans un 5 août capture d’écran archivée. Il n’y a pas non plus de badge dans cette capture d’écran archivée du 4 septembre de Archive.ph. Une revue de 10 octobre à 17 octobre archivé les captures d’écran ne montrent pas le compte Times X avec le badge doré vérifié.

La page Twitter du Times a été archivée des milliers de fois, mais il est possible que le badge ait été rétabli et retiré dans un court laps de temps qui n’a pas été archivé, donc Check Your Fact ne peut pas affirmer avec certitude que le badge n’a pas été supprimé mardi. Au moment de la publication, le Compte X du Times a un badge bleu vérifié. C’était aussi archivé dans la Wayback Machine.

Le directeur des communications externes du New York Times, Charlie Stadtlander, a déclaré à Check Your Fact que « si la coche dorée sur le compte principal du Times a disparu mardi de cette semaine, elle est maintenant réapparue ce matin sous la forme d’une coche bleue ».

« Je ne peux pas faire de commentaires sur le fonctionnement des archives, y compris sur la manière dont elles extraient des données telles que des badges cochés. Bien que les coches aient pu brièvement disparaître pendant quelques heures dans le passé, c’était la première fois que cela se produisait depuis plusieurs jours. Je voudrais également noter que si la coche dorée sur le compte principal du Times a disparu mardi de cette semaine, elle est réapparue ce matin sous la forme d’une coche bleue. La plate-forme X n’a fourni aucune explication ou information concernant l’une ou l’autre de ces décisions », a déclaré Stadtlander.

Check Your Fact a contacté le Washington Post pour commentaires. Une demande de commentaire adressée à X a reçu un message automatisé indiquant : « Occupé maintenant, veuillez revenir plus tard. »