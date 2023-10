VÉRIFICATION DES FAITS : Vladimir Poutine a-t-il averti les États-Unis de ne pas s’ingérer dans la guerre israélo-palestinienne ?

Une vidéo partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer le président russe Vladimir Poutine avertissant les États-Unis de ne pas s’immiscer dans la guerre israélo-palestinienne.

Verdict : faux

Poutine ne mentionne pas Israël ou la Palestine mais évoque plutôt la menace de guerre nucléaire en relation avec la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Vérification des faits:

Poutine a imputé mardi la récente guerre israélo-palestinienne à l’échec de la politique américaine au Moyen-Orient, selon Reuters. Le Kremlin est en contact avec les deux parties et pourrait s’impliquer dans la guerre, a déclaré le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a rapporté le média.

« #Dernières nouvelles Poutine : je préviens que #Amérique ne devrait pas interférer dans #GuerreIsraëlPalestinesi l’Amérique fait cela, nous aiderons ouvertement #Palestine », prétend la légende du post X. Le texte superposé sur la vidéo affirme que Poutine dit ce qui suit : « L’Amérique veut détruire Israël. Alors que nous détruisons l’Ukraine dans le passé. Je préviens l’Amérique. La Russie aidera la Palestine et l’Amérique ne peut rien faire. La vidéo, publiée sur la plateforme le 9 octobre, a été visionnée plus de 400 000 fois au moment de la rédaction.

Cette affirmation est cependant fausse. Dans un clip partagé sur YouTube par USA TodayPoutine ne mentionne ni Israël ni la Palestine mais évoque plutôt la menace de guerre nucléaire en relation avec la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

« Concernant les menaces de guerre nucléaire. Svetlana Gennedievna, vous avez raison, cette menace augmente. Il n’y a rien à cacher ici », a déclaré Poutine.

«En ce qui concerne le fait que la Russie ne frappera en aucun cas en premier, si elle ne frappe en premier, en aucun cas, elle ne frappera en second lieu non plus, car les possibilités d’une frappe nucléaire sur notre territoire sont très limitées. Cependant, notre stratégie consiste à considérer les armes nucléaires, et ce sont des armes de destruction massive, comme moyen de protection. Tout est organisé autour de soi-disant frappes de représailles », a-t-il ajouté.

La légende de la vidéo indique que les commentaires de Poutine découlent d’une réunion de 2022 avec son Conseil des droits de l’homme.

De même, vérifiez votre fait trouvé pas de reportages crédibles suggérant que Poutine a fait la prétendue remarque sur la guerre israélo-palestinienne. En outre, cette remarque n’apparaît pas non plus sur le site du Kremlin. site web ni son compte X vérifié. (EN RELATION : La vidéo des législateurs iraniens scandant « Mort à l’Amérique » n’est pas récente)

Check Your Fact a contacté le Kremlin pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.