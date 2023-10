Dans un discours prononcé le 10 octobre à l’Hudson Institute, le sénateur républicain de Caroline du Sud Tim Scott revendiqué Vivek Ramaswamy, un autre espoir pour 2024, a proposé que les États-Unis cèdent Taiwan au Parti communiste chinois.

Verdict : trompeur

Ramaswamy a déclaré dans plusieurs entretiens que les relations entre les États-Unis et Taiwan pourraient changer sur la base de « l’indépendance des semi-conducteurs » à la fin de son premier mandat. Cependant, le candidat à la présidentielle n’a fait aucune remarque affirmant directement que les États-Unis « livreraient » Taiwan à la Chine s’il devenait président.

Vérification des faits:

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a récemment qualifié le président nicaraguayen Daniel Ortega de dictateur « opportuniste » en raison de son soutien à la politique « d’une seule Chine », selon Nouvelles de Taïwan. En réponse, le ministère a déclaré que Taiwan n’avait « jamais été gouverné par la Chine », a rapporté le média.

Scott a prononcé un discours sur Israël au cours de son discours de plus de 28 minutes. Au bout de 25 minutes, le sénateur républicain de Caroline du Sud a fait une déclaration concernant Ramaswamy. « Vivek Ramaswamy a déclaré que la définition du succès consistait à réduire le soutien américain à Israël et il a proposé que nous abandonnions Taiwan au Parti communiste chinois à condition que nous délocalisions certaines usines », a déclaré Scott.

Même si Ramaswamy n’a pas appelé à un retrait direct des forces, il a proposé l’idée de réévaluer les relations entre les États-Unis et Taiwan après un certain point. Dans une lettre du 28 août adressée au rédacteur en chef du Le journal de Wall Street, Ramaswamy a souligné qu’il défendrait Taiwan. « [I would] défendre Taïwan jusqu’à ce que les États-Unis obtiennent leur indépendance en matière de semi-conducteurs, puis reprendre la posture d’ambiguïté stratégique lorsque les enjeux sont moindres pour les États-Unis. Le mode de vie américain dépend des semi-conducteurs de pointe fabriqués à Taïwan, et nous ne pouvons pas risquer que la Chine gagne la quasi-totalité effet de levier sur l’ensemble de l’économie américaine », a écrit Ramaswamy.

Ramaswamy a également expliqué son approche à Taiwan dans un Entretien du 14 août avec l’animateur de l’émission de radio Hugh Hewitt.

« Que vais-je faire? Nous allons littéralement prendre des destroyers du groupe que nous avons au Japon, en prendre un par mois, le faire passer par le détroit de Taiwan, déplacer quelques SSGN de ​​classe Ohio, les mettre dans la mer de Chine méridionale, les mettre dans le Pacifique. C’est quelque chose qui enverra un signal fort à la Chine. Ils ne prendront pas le risque de prendre cette décision, surtout s’ils savent que les États-Unis attendent seulement que nous obtenions notre indépendance en matière de semi-conducteurs. C’est là que la clarté stratégique nous aide réellement… »

Ramaswamy dit en outre dans l’interview :

« Permettez-moi de faire très simple. Permettez-moi de simplifier les choses pour le traducteur de Xi Jinping, d’accord ? Ne plaisantez pas avec Taiwan avant 2028, avant la fin de mon premier mandat, d’accord ? Nous allons tout mettre en œuvre pour nous assurer que vous ne plaisantez pas avec Taiwan. Nous allons déplacer ces deux SSGN de ​​classe Ohio. Nous allons les faire remonter à la surface et nous allons les amener dans le Pacifique. Nous allons les amener même dans l’océan Indien et ailleurs, d’accord ? Vous n’allez pas beaucoup aimer cela, car ils sont chargés chacun de plus de 150 Tomahawks qui ont une autonomie de plus de mille milles. Cela pourrait atteindre le continent chinois. Alors ne plaisantez pas. Mais écoutez aussi la deuxième partie. Cet engagement ne s’étendra que jusqu’en 2028, date à laquelle j’aurai conduit les États-Unis d’Amérique à atteindre l’indépendance des semi-conducteurs, et nous ne prendrons pas le risque d’une guerre qui risquerait la vie des Américains après cela pour un conflit nationaliste entre la Chine et Taiwan. »

Le Poste de New York a publié un article similaire à propos de l’interview, soulignant que les engagements américains envers Taiwan changeraient après l’indépendance des semi-conducteurs.

« Après cela, nos engagements envers Taiwan – notre engagement à être disposé à entrer en conflit militaire – changeront après cela, parce que cela est rationnellement dans notre intérêt personnel. C’est honnête. C’est vrai et c’est crédible », a déclaré Ramaswamy, cité par le média.

Tricia McLaughlin, porte-parole de la campagne de Ramaswamy, a nié l’affirmation de Scott dans un e-mail adressé à Check Your Fact. (EN RELATION : Annuler l’affirmation de la Maison Blanche selon laquelle elle a été forcée de construire une section du mur frontalier sud)

« [The claim is] FAUX. Vivek est le seul candidat à la présidentielle prêt à déclarer que nous défendrons Taiwan. Actuellement, les États-Unis ne reconnaissent même pas Taiwan en tant que nation. Les Démocrates et les Républicains soutiennent sans conteste la politique d’« une seule Chine » et adhèrent à « l’ambiguïté stratégique » à l’égard de l’île. Aucun autre candidat à la présidentielle n’est prêt à s’engager à défendre militairement Taiwan », a déclaré McLaughlin.

Dr Zhiqun Zhuexpert en sciences politiques et en affaires internationales à l’Université Bucknell, a déclaré que les commentaires de Ramaswamy « ne constituent pas » une capitulation de Taiwan.

« D’après sa propre explication, le commentaire de Ramaswamy sur Taiwan ne constitue PAS une capitulation américaine de Taiwan. Il a mentionné dans son entretien avec Andrea Mitchell de NBC qu’il pensait que la Chine était la plus grande menace pour les intérêts américains et qu’il était le seul candidat à la présidentielle qui a explicitement déclaré que les États-Unis devraient défendre Taiwan. Il n’a pas dit que les États-Unis devraient céder Taïwan au Parti communiste chinois, comme le prétendait Tim Scott », a déclaré Zhu à Check Your Fact par courrier électronique.

« En fait, il a raison de dire que la politique officielle des États-Unis à l’égard de Taiwan est une ‘ambiguïté stratégique’, ce qui amène Taipei et Pékin à se demander si les États-Unis viendraient en aide à Taiwan si une guerre éclatait dans le détroit de Taiwan », a poursuivi Zhu. « Ces dernières années, Biden a dit au moins quatre fois que les États-Unis défendraient Taïwan, mais chaque fois qu’il le disait, la Maison Blanche faisait un peu marche arrière et réitérait que la politique américaine de longue date restait inchangée. Cette politique de longue date est une « ambiguïté stratégique ».

Zhu a ajouté qu’une certaine confusion vient de « certains membres du Congrès et de responsables américains, dont Biden lui-même ». [having] a déclaré que les États-Unis devraient défendre Taiwan, en essayant de passer de « l’ambiguïté stratégique » à la « clarté stratégique ». Mais après avoir réalisé que cela serait contre-productif en provoquant la Chine et en encourageant peut-être le gouvernement du PDP à Taiwan à avancer vers l’indépendance (entraînant ainsi potentiellement les États-Unis dans une guerre contre la Chine), la plupart des gens conviennent que nous ferions mieux de nous en tenir à « l’ambiguïté stratégique ». »

« Il semble que Ramaswamy soutenait que les États-Unis devraient déclarer explicitement leur intention de défendre Taiwan maintenant, mais une fois que les États-Unis auront obtenu leur indépendance en matière de semi-conducteurs, la valeur de Taiwan pour les États-Unis pourrait diminuer dans une certaine mesure, et les États-Unis pourraient alors revenir à « l’ambiguïté stratégique ». « , sans préciser ce que les États-Unis feront dans un conflit dans le détroit de Taiwan. Il n’a pas dit que les États-Unis devraient abandonner Taiwan après avoir obtenu leur indépendance en matière de semi-conducteurs. Son commentaire est donc plus conforme à la politique américaine de longue date ainsi qu’aux changements récents dans la dynamique entre les États-Unis, la Chine et Taïwan », a expliqué Zhu.

Dr Howard Stofferun expert en affaires internationales à l’Université de New Haven, a déclaré que la politique proposée par Ramaswamy n’était pas « pragmatique » lors d’un entretien téléphonique avec Check Your Fact. « S’il formule une politique comme celle-là, cela la fera échouer. Ce n’est pas une politique pragmatique. Cela montre la naïveté de Ramaswamy, qui ne connaît pas bien la politique étrangère. Ce n’est pas viable. Au moment où il l’a déclaré, cela rend le projet inutilisable du tout », a déclaré Stoffer. Stoffer a également réfuté l’idée selon laquelle les États-Unis abandonneraient Taiwan. « Les États-Unis utiliseraient la force militaire pour repousser toute tentative de la Chine de prendre Taiwan par la force », a déclaré Stoffer. En outre, il a mentionné que le président Joe Biden avait déclaré publiquement que les États-Unis soutiendraient Taiwan au cours des deux dernières années. Enfin, Stoffer a déclaré qu’il pensait que ni les commentaires de Scott ni ceux de Ramaswamy « n’apporteraient grand-chose de toute façon », car il ne pensait pas qu’aucun d’eux « serait en mesure de faire de la politique étrangère ».

Check Your Fact a également contacté la campagne de Scott et plusieurs experts pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.