VÉRIFICATION DES FAITS : Une vidéo X affirme à tort que le gouvernement canadien interdit un groupe nationaliste hindou

Une vidéo partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que le gouvernement canadien aurait interdit le groupe nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et aurait ordonné à ses travailleurs de quitter le Canada.

Verdict : faux

La vidéo montre Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), appelant à l’interdiction du RSS en vertu des « dispositions d’inscription dans le Code criminel » et au « retrait de ses agents du Canada ». Un porte-parole de Sécurité publique Canada a réfuté cette affirmation dans un courriel adressé à Check Your Fact.

Vérification des faits:

Gurmet Singh Toor, qui aurait été un proche collaborateur de Singh Nijjar, aurait été informé que la vie de Singh Nijjar pourrait être en danger fin août, selon Nouvelles de Radio-Canada. Une dispute sur l’argent est le motif probable de la mort de Singh Nijjar, selon le Gardien du dimanche signalé.

« C’est ce qu’on appelle l’État-nation. Le gouvernement canadien a interdit le RSS et a ordonné à ses travailleurs de quitter le Canada », prétend la légende de la vidéo X. La vidéo a été visionnée plus de 5 000 fois. La vidéo prétend montrer un responsable du gouvernement canadien discutant de l’interdiction.

La vidéo ne montre pas un représentant du gouvernement canadien, mais plutôt le PDG du NCCM, Stephen Brown, appelant à l’interdiction du RSS en vertu des « dispositions d’inscription dans le Code criminel » et du « retrait de ses agents du Canada ». Selon un vidéo publié via la chaîne YouTube du NCCM, Brown s’est joint à Mukhbir Singh, qui siège au conseil d’administration de l’Organisation sikh mondiale du Canada, pour appeler à l’interdiction. Les deux dirigeants ont proposé cette interdiction en réponse à l’assassinat présumé de Hardeep Singh Nijjar, indique la légende de la vidéo.

De même, vérifiez votre fait trouvé pas de reportages crédibles suggérant que le gouvernement canadien avait interdit le RSS et donné l’ordre à ses travailleurs de quitter le Canada. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau n’a pas non plus annoncé publiquement la prétendue interdiction via son site web ou vérifié sociale médias comptes.

Singh Nijjar aurait été abattu en juin devant un centre culturel sikh au Canada, selon The Associated Press. Alors que les organisations sikhs ont qualifié Singh Nijjar de militant des droits humains, l’Inde l’aurait qualifié de criminel, a rapporté le média. Malgré cette affirmation, l’Inde a nié toute implication dans sa mort. (EN RELATION : Une vidéo virale X affirme que Pierre Poilievre n’a pas répondu aux questions sur l’Inde lors d’une récente conférence de presse)

Un porte-parole de Sécurité publique Canada a réfuté cette affirmation dans un courriel adressé à Check Your Fact.

« La personne dans la vidéo n’est pas un représentant du gouvernement du Canada », a déclaré le porte-parole.

Check Your Fact a également contacté le NCCM pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.