Une vidéo virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer des sympathisants du Hamas occupant la rotonde du Capitole américain et appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

RUPTURE : Les sympathisants du Hamas ont entièrement investi la rotonde du Capitole américain pour appeler à un « CESSEZ-LE-FEU » à Gaza pic.twitter.com/SaEuYesfz8 – Éric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) 18 octobre 2023

Verdict : faux

Les manifestants sont entrés dans la rotonde du bâtiment de bureaux de Cannon House, a déclaré à Check Your Fact un porte-parole de la police du Capitole des États-Unis dans un e-mail.

Vérification des faits:

Le président Joe Biden s’est rendu en Israël mercredi au milieu du conflit actuel entre le pays et le Hamas. The Associated Press signalé. Biden a offert son soutien avant de demander au Congrès une aide supplémentaire de plus de 2 milliards de dollars à Israël et à l’Ukraine, selon le média.

« RUPTURE : les sympathisants du Hamas ont entièrement investi la rotonde du Capitole américain pour appeler à un « CESSEZ-LE-FEU » à Gaza », affirme la légende de la vidéo X. Dans la vidéo, visionnée plus d’un million de fois, on peut voir une grande foule de personnes manifestant à l’intérieur de ce qui semble être la rotonde du Capitole américain.

La vidéo ne montre cependant pas de manifestation à l’intérieur de la rotonde du Capitole américain. La vidéo, initialement partagé avec X par Spencer Brown, rédacteur en chef de Townhall.com, indique qu’il a été filmé à l’intérieur de la rotonde de l’immeuble de bureaux de Cannon House.

« La scène dans la rotonde du bâtiment de bureaux de Cannon House sur la colline du Capitole alors que les sympathisants du Hamas scandent sous une banderole appelant à un « CESSEZ-LE-FEU ». Il convient de noter que les manifestations ne sont pas autorisées dans les bâtiments du Congrès, selon la police du Capitole », a sous-titré Brown la vidéo.

La scène dans la rotonde du bâtiment de bureaux de Cannon House sur la colline du Capitole alors que les sympathisants du Hamas scandent sous une banderole appelant à un « CESSEZ-LE-FEU ». Il convient de noter que les manifestations ne sont pas autorisées dans les bâtiments du Congrès, selon la police du Capitole. pic.twitter.com/9RcCIjUzud – Spencer Brown (@itsSpencerBrown) 18 octobre 2023

De même, les colonnes visibles dans la rotonde présentée dans la vidéo correspondent à celles des images de l’immeuble de bureaux de Cannon House, comme on le voit sur les deux Google et Getty Images. (EN RELATION : La page Facebook arabe de Tsahal a-t-elle déclaré qu’Israël avait bombardé l’hôpital de Gaza ?)

En outre, NBC4 Washington a rendu compte du récent rassemblement de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui a eu lieu à Washington, DC, notant que près de 300 personnes ont été arrêtées pour avoir pénétré dans l’immeuble de bureaux de Cannon House.

Un porte-parole de la police du Capitole des États-Unis a confirmé que les manifestants étaient entrés dans la rotonde du bâtiment de bureaux de Cannon House dans un e-mail adressé à Check Your Fact.

« Les manifestants sont entrés légalement dans le bâtiment en passant par nos points de contrôle, puis ont commencé à manifester à l’intérieur de la Cannon Rotunda. [of the Cannon House Office Building]. Les manifestations à l’intérieur des bâtiments du Congrès sont illégales, c’est pourquoi 305 personnes ont été arrêtées. Trois d’entre eux ont été arrêtés pour agression contre un policier », a indiqué le porte-parole.

« Nous savions que le groupe allait arriver et c’est pourquoi les sergents d’armes de la Chambre et du Sénat ont envoyé des communications aux députés et au personnel la veille pour les en informer », a ajouté le porte-parole.