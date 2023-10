Une publication virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait arrêté des Juifs en Israël qui protestaient contre « le génocide palestinien ».

Netanyahu arrête désormais en Israël des Juifs qui protestent contre le génocide palestinien. Récemment, Netanyahu a adopté une loi selon laquelle les Israéliens ne pourraient pas critiquer l’administration Netanyahu et qu’ils seraient arrêtés s’ils disaient des choses qui « blessent le moral ». pic.twitter.com/5hCcLLvjoY -Lauren Witzke (@LaurenWitzkeDE) 24 octobre 2023

Verdict : faux

Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation. La vidéo, qui montre des Juifs Haredi affrontant la police au sujet du recrutement militaire, a été initialement publiée sur X en juin 2023.

Vérification des faits:

Mercredi, lors d’un discours aux heures de grande écoute, Netanyahu s’est compté parmi « tout le monde ». [who] devra donner des réponses » sur le conflit actuel entre Israël et le Hamas, selon le Temps d’Israël. Netanyahu a déclaré que « la débâcle sera complètement stoppée » après la fin de la guerre, a rapporté le média.

« Netanyahu arrête désormais en Israël des Juifs qui protestent contre le génocide palestinien. Récemment, Netanyahu a adopté une loi selon laquelle les Israéliens ne pouvaient pas critiquer l’administration Netanyahu et qu’ils seraient arrêtés s’ils disaient des choses qui « blessent le moral » », prétend la vidéo X, visionnée plus de 200 000 fois. Dans la vidéo, une altercation physique se produit entre des Juifs d’Israël et la police.

Cette affirmation est cependant fausse. La vidéo, qui montre des Juifs affrontant la police à propos du recrutement militaire, a été publiée. initialement publié sur X en juin 2023.

“Tentatives d’arrestation lors d’une manifestation à l’entrée d’un bureau de recrutement dans la rue Rachi à Jérusalem – un policier a sorti un Taser”, a écrit Itamar Cohen, l’utilisateur des réseaux sociaux qui a publié la vidéo. Cohen est le propriétaire des « informations du monde entier », selon Semaine d’actualités. Un logo qui apparaît dans le coin supérieur gauche de la vidéo partagée par Cohen sur X correspond à celui des informations du monde entier, a rapporté le média.

ניסיונות מעצרים בהפגנה בכניסה ללשכת גיוס ברחוב רש”י בירושלים – שוטר C’est vrai. pic.twitter.com/mv0OdyGDmn —Itamar Cohen | איתמר כהן (@Itamar_cohen_1) 5 juin 2023

Un autre itération de la vidéo publiée sur X par Torah Judaism le 24 octobre révèle que les Juifs dans la vidéo protestaient contre le « recrutement militaire forcé de l’État israélien ».

« Dans cette vidéo, les Juifs protestent contre le recrutement militaire forcé par l’État israélien. Alors que les Juifs antisionistes manifestaient contre l’armée sioniste à l’entrée du bureau de recrutement des forces armées israéliennes, rue Rachi à Jérusalem, la police israélienne est intervenue brutalement contre les Juifs », peut-on lire en partie dans la légende de la vidéo.

En outre, Cohen a expliqué à Newsweek que la vidéo montre un groupe de Haredi, ou Juifs ultra-orthodoxesmanifestant devant un bureau de recrutement des Forces de défense israéliennes (FDI), soulignant que deux personnes avaient été arrêtées à la suite de l’incident.

La vidéo X n’est ni référencée sur le site de Netanyahu site web ni sur son vérifié sociale médias comptes. (EN RELATION : Non, la vidéo TikTok ne montre pas des enfants palestiniens cherchant de la nourriture dans les décombres après les frappes aériennes israéliennes)

Check Your Fact a contacté le bureau de Netanyahu pour obtenir ses commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.