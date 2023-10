VÉRIFICATION DES FAITS : Une vidéo prétendant montrer des enfants israéliens dans des cages est antérieure à l’attaque du Hamas

Une vidéo partagé sur Facebook prétend montrer des enfants israéliens dans des cages après avoir été capturés par le Hamas.



Verdict : faux

La vidéo semble dater de quelques jours avant l’attaque du 7 octobre.

Vérification des faits:

Le Hamas a pris des dizaines de personnes en otages depuis qu’il a lancé une attaque contre la frontière sud d’Israël, selon CNN. Parmi eux se trouvent des enfants, des civils et des soldats, a rapporté le média.

La vidéo Facebook prétend montrer des enfants israéliens retenus captifs dans des cages par des militants palestiniens. « Les Arabes montrent des trophées. Je suis sûr que ces enfants juifs seront vendus avec profit sur les marchés aux esclaves du Moyen-Orient, qui sont très nombreux », peut-on lire en légende.

Cependant, la vidéo semble dater d’avant l’attaque du 7 octobre. Compte X @FakeReporter, qui se décrit comme luttant contre la désinformation et les discours de haine, signalé que le compte qui a publié la vidéo l’a fait quatre jours avant l’attaque proprement dite.

ATTENTION : La vidéo qui prétend montrer les enfants israéliens enlevés dans des cages à Gaza est FAUX. Ce ne sont PAS des enfants israéliens, et la vidéo a été publiée il y a plus de quatre jours – avant la guerre actuelle.

Veuillez ne pas diffuser cette vidéo fausse et nuisible. Suivez-nous pour en savoir plus… pic.twitter.com/KmiVg5SxEW — פייק ריפורטר | FauxReporter (@FakeReporter) 8 octobre 2023

« ATTENTION : La vidéo qui prétend montrer les enfants israéliens enlevés dans des cages à Gaza est FAUX. Ce ne sont PAS des enfants israéliens, et la vidéo a été publiée il y a plus de quatre jours – avant la guerre actuelle. S’il vous plaît, ne diffusez pas cette vidéo fausse et nuisible », a tweeté le compte.

Quelques publications sur les réseaux sociaux prétendent que cela montre des enfants palestiniens emmenés dans des cages et liés à cela Vidéo Youtube. La vidéo a depuis été supprimée, mais Check Your Fact a trouvé un version archivée le montre à partir de janvier 2020. Bien que la vidéo elle-même n’ait pas été archivée, la fonction de prévisualisation montrant la vidéo l’a été.

Un examen réalisé par Check Your Fact n’a trouvé aucune scène correspondant à la vidéo originale, bien que la qualité de la fonction de prévisualisation de la vidéo signifie que nous ne pouvons pas exclure définitivement que cette vidéo puisse être la source originale.

