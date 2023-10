VÉRIFICATION DES FAITS : Une vidéo montrant un rassemblement pro-palestinien en Turquie date de 2021

Une vidéo partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer un récent rassemblement pro-palestinien à Istanbul, en Turquie.

« Envoyez des soldats turcs à Gaza ! » : rassemblement à Istanbul – les Turcs ont choisi leur camp dans le conflit israélien pic.twitter.com/4yRewpQaW0 -Dana (@dana916) 8 octobre 2023

Verdict : trompeur

La vidéo n’est pas récente et montre un rassemblement pro-palestinien devant le consulat israélien à Istanbul, en Turquie, en mai 2021.

Vérification des faits:

Au moins neuf Américains sont morts suite à une attaque contre Israël menée par le Hamas le 8 octobre, selon BBC. En outre, plus de 700 personnes ont été tuées et 100 ont été kidnappées, a indiqué Israël, a rapporté le média.

« ‘Envoyez des soldats turcs à Gaza !’ : Rassemblement à Istanbul – les Turcs ont choisi leur camp dans le conflit israélien », prétend la vidéo X, visionnée plus de 40 000 fois. Dans la vidéo, on peut entendre une grande foule de manifestants scander tout en brandissant des drapeaux turcs et palestiniens. Un filigrane dans le coin supérieur droit de la vidéo indique « Port musulman ».

La vidéo n’est cependant pas récente. La vidéo, initialement publiée sur X par Port musulmanmontre un rassemblement pro-palestinien devant le consulat israélien à Istanbul en mai 2021. Une traduction de la légende de la vidéo X révèle que le consulat est le lieu du rassemblement.

❝Mehmetçik Gazze’ye!…❞ An itibariyle İstanbul İsrail Konsolosluğu önü… pic.twitter.com/52b0O9t0Dn – Port musulman (@muslimportcom) 10 mai 2021

Les forces israéliennes ont expulsé des familles palestiniennes du quartier Sheikh Jarrah de Jérusalem en mai 2021, provoquant de vastes protestations, selon le Moniteur du Moyen-Orient. Les manifestations ont ensuite donné lieu à des raids contre la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan, qui ont fait 100 blessés palestiniens, a rapporté le média. Après les expulsions, une offensive militaire de grande ampleur a eu lieu sur Gaza.

De même, Check Your Fact n’a pas trouvé la vidéo virale X référencée dans tout reportage crédible sur le récent conflit entre Israël et le Hamas, qui a débuté le 8 octobre. De plus, la vidéo n’apparaît pas sur le réseau site web pour le consulat israélien à Istanbul. (EN RELATION : Une vidéo prétendant montrer une frappe aérienne israélienne sur une camionnette est antérieure à l’attaque du Hamas)

Check Your Fact a contacté le consulat israélien à Istanbul pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence si il en reçoit un.

