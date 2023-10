VÉRIFICATION DES FAITS : Une vidéo montrant des inondations à l’intérieur d’une épicerie vient de Nouvelle-Zélande et non de New York

Une vidéo virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer une épicerie submergée à la suite des inondations à New York fin septembre.

Verdict : faux

La vidéo montre les inondations à l’intérieur du supermarché Pak’nSave à Wairau, en Nouvelle-Zélande, en janvier 2023, selon TikTok et le New Zealand Herald, respectivement.

Vérification des faits:

Vingt-huit personnes ont été secourues à la suite des inondations majeures qui ont frappé la ville de New York fin septembre, selon la gouverneure démocrate Kathy Hochul. Actualités ABC signalé. Aucun décès n’a été signalé à la suite des inondations, a déclaré Hochul, selon le média.

« #ETATS-UNIS – Des gens font leurs courses avec l’eau jusqu’aux genoux lors des inondations apocalyptiques à New York aujourd’hui », prétend la vidéo X, visionnée plus de 300 000 fois.

Cette affirmation est cependant fausse. La vidéo, qui provient à l’origine de TIC Tac, montre des inondations à l’intérieur du supermarché Pak’nSave à Wairau, en Nouvelle-Zélande, selon sa légende. La vidéo a été publiée le 27 janvier de cette année, également selon TikTok. (EN RELATION : une vidéo montrant les inondations dans le métro de New York date de 2021)

En utilisant le nom du supermarché, son emplacement et la date de publication de la vidéo, Check Your Fact a effectué une recherche par mot clé et a trouvé un Article du 2 février du New Zealand Herald mettant en évidence les inondations survenues au supermarché Pak’nSave dans le quartier de Wairau à Auckland fin janvier 2023. Selon le point de vente, 80 personnes ont été coincées à l’intérieur du supermarché en raison de l’inondation, et le magasin a fermé temporairement afin qu’il puisse être nettoyé et désinfecté, et réapprovisionné.

Quinn Proctor, propriétaire et exploitant de la région de Wairau Pak’nSave, a décrit les inondations comme ayant causé des « dégâts importants » et un « chaos », a indiqué le média.

De même, Check Your Fact n’a pas trouvé la vidéo virale X référencée dans tout reportage crédible sur les inondations majeures qui ont touché la ville de New York fin septembre. De plus, la vidéo n’apparaît pas sur le site du Bureau de gestion des urgences (OEM) de la ville de New York. site web ni c’est vérifié réseaux sociaux comptes.

Check Your Fact a contacté l’OEM de la ville de New York et le New Zealand Herald pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.