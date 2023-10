VÉRIFICATION DES FAITS : Une publication prétendant faussement que l’image d’un enfant israélien brûlé est générée par l’IA

Avis de non-responsabilité : l’image partagée dans le message original est graphique et dérangeante. Nous n’intégrons pas la publication à cause de cette image.

Une publication partagé sur X affirme qu’une image d’un bébé israélien brûlé est générée par l’intelligence artificielle.

Verdict : faux

Les images ne sont pas générées artificiellement. Des images de civils israéliens brûlés ont été publiées.

Vérification des faits:

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 000 Israéliens, dont la plupart étaient des civils, selon le Temps d’Israël. Le groupe a pris des otages, dont des femmes et des enfants, The Washington Post signalé.

Les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que les images d’enfants israéliens brûlés sont générées par l’IA. Un utilisateur a écrit : « Putain de merde. L’image que Ben Shapiro a essayé de faire passer pour un ‘cadavre de bébé brûlé’ était une fausse image générée par l’IA ! »

Cependant, l’image n’est pas générée par l’IA. L’image originale a été publiée par le bureau du Premier ministre israélien et publiée sur le compte officiel X d’Israël, aux côtés d’autres images, selon le Temps d’Israël. La Maison Blanche aurait déclaré qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’authenticité des images, Reuters signalé. (EN RELATION : Vidéo affirmant que l’attaque de missiles israéliens sur Gaza est antérieure au conflit actuel)

Check Your Fact a également analysé l’image via plusieurs détecteurs d’images IA, tels que Modération de la ruche et Visage câlin. Ces outils de détection d’IA indiquaient que les images avaient été créées par des humains et non par l’IA. De plus, l’outil utilisé par les utilisateurs pour mettre en doute l’authenticité de l’image, AI ou non, a déjà eu du mal à détecter les images créées par des humains, selon Péta Pexel.

Check Your Fact a également analysé l’image via le plug-in de vérification de WeVerify, un outil qui aide les gens à suivre l’origine des images et des vidéos, ainsi qu’à analyser les images pour voir si elles sont des contrefaçons. Check Your Fact n’a trouvé aucune indication indiquant que l’image a été modifiée. L’équipe de vérification des faits de Provereno, un média russophone basé en Estonie, a également confirmé que l’image n’a pas été modifiée.

D’autres images de civils israéliens brûlés, dont une qui semble montrer un jeune enfant, ont été publiées par South First Responders, une chaîne Telegram gérée par les premiers intervenants israéliens. Check Your Fact n’est pas lié à la chaîne Telegram en raison de la nature graphique des images disponibles, mais la vidéo et les images publiées par le groupe ont été citées par des médias crédibles tels que Reuters et Le journal de Wall Street.