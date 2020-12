L’allégation: une infirmière s’est évanouie après avoir reçu le vaccin COVID-19

Cette semaine, les travailleurs de la santé de première ligne sont devenus les premiers bénéficiaires du vaccin contre le coronavirus aux États-Unis. Certains ont reçu la photo à la télévision et ont parlé aux journalistes de leur expérience, soulignant la nécessité et la sécurité du vaccin.

Des clips vidéo d’une infirmière qui s’est évanouie environ 15 minutes après avoir reçu le vaccin se sont rapidement propagés en ligne, certains accompagnés d’affirmations selon lesquelles la réaction est la preuve que le vaccin n’est pas sûr.

«Je suis désolée, je me sens vraiment étourdi», remarque l’infirmière à mi-chemin de son entretien avec la presse. Elle trébuche alors et s’évanouit dans les bras d’un médecin voisin. L’infirmière expliquait plus tard que sa réaction n’avait rien à voir avec le vaccin lui-même.

Erin Marie Olszewski a posté un clip de WRCB Channel 3 Eyewitness News sur Facebook.

« Regardez cette infirmière s’évanouir après avoir reçu le vaccin COVID. C’est si sûr, non? » Olszewski a écrit. « Pourquoi les gens continuent-ils à suivre ces dictateurs enragés? »

Olszewski a déclaré à USA TODAY que parce que « la corrélation n’implique pas de causalité », il est impossible de savoir si le vaccin a causé un évanouissement de l’infirmière.

« Comment pouvez-vous dire hors de tout doute raisonnable que le vaccin n’a pas causé cela? » elle a écrit.

Tina Justine a posté un clip similaire de l’infirmière de WTVC-TV NewsChannel 9.

« WTF !!! L’infirmière reçoit un vaccin COVID-19, continue à dire aux médias à quel point c’est génial, et PUIS PASSERA !! » elle a écrit.

Justine n’a pas répondu aux demandes de commentaires des USA AUJOURD’HUI.

L’infirmière s’est évanouie après le coup en raison d’un problème de santé sous-jacent

Il est vrai que Tiffany Dover – une infirmière gestionnaire du Catholic Health Initiatives Memorial Hospital de Chattanooga, Tennessee – s’est évanouie peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19 jeudi.

Le moment a été filmé par les médias locaux WRCB Channel 3 Eyewitness News et WTVC-TV NewsChannel 9.

Mais l’incident n’était pas révélateur de problèmes de sécurité avec le vaccin.

Dover a expliqué qu’elle avait un problème de santé sous-jacent qui la faisait s’évanouir lorsqu’elle ressentait de la douleur.

« J’ai eu un épisode syncopal. J’ai des antécédents de réponse vagale hyperactive, et donc avec ça si je souffre de quelque chose – hangnail ou si je me cogne l’orteil – je peux juste m’évanouir », a déclaré Dover à WRCB.

Dans un autre clip, elle a déclaré qu’elle s’était « évanouie probablement six fois au cours des six dernières semaines ».

«C’est courant pour moi», a-t-elle ajouté.

Qu’est-ce qu’une réponse vagale?

La réponse vagale est une réponse automatique qui se produit lorsque le nerf vague est stimulé par des déclencheurs comme le stress, la peur et la douleur. Cela peut entraîner des nausées, des vertiges et des évanouissements, selon Very Well Health.

Le Dr Jesse Tucker, directeur de la médecine des soins intensifs au CHI Memorial Hospital Chattanooga, a déclaré à WCTV qu’il ne s’agissait pas d’une réponse inhabituelle après une vaccination.

« C’est une réaction qui peut se produire très fréquemment avec n’importe quel vaccin, avec une injection de n’importe quel type », a-t-il déclaré. « Aucune raison de soupçonner que cela est dû au vaccin. »

Des évanouissements peuvent survenir après de nombreux types de vaccinations, selon les Centers for Disease Control and Prevention. La plupart des rapports sont liés à trois injections avec des ingrédients différents: HPV, MCV4 et Tdap. Cela a conduit les scientifiques à conclure que l’évanouissement peut résulter de la douleur temporaire de la vaccination, plutôt que du coup lui-même.

De nombreux autres membres du personnel du CHI Memorial ont également reçu le coup de feu du COVID-19 sans incident. Peu de temps après sa vaccination, Dover a déclaré à WTVC qu’elle se sentait mieux.

« Cela m’a frappé tout d’un coup, je pouvais le sentir venir », a déclaré Dover. « Je me sentais un peu désorienté mais je me sens bien maintenant, et la douleur dans mon bras est très minime. »

Il n’y a aucune raison de croire que le tir que Dover a reçu est dangereux.

Le vaccin – fabriqué par Pfizer et BioNTech – a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration le 11 décembre. Un essai sur plus de 44 000 personnes a révélé que le vaccin était extrêmement sûr et efficace à 95%, selon USA TODAY.

Notre note: Contexte manquant

Sur la base de nos recherches, l’affirmation selon laquelle une infirmière s’est évanouie après avoir reçu le vaccin COVID-19 est un CONTEXTE MANQUANT. L’infirmière, Tiffany Dover, a déclaré aux journalistes qu’elle souffrait d’un problème de santé sous-jacent qui la faisait s’évanouir facilement, y compris après avoir éprouvé de la douleur. Un médecin a également déclaré que la réaction se produisait « fréquemment » avec tous les vaccins. Et il n’y a aucune raison de croire que le vaccin COVID-19 est dangereux.

