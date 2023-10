Une image virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que les supporters de l’Atletico Madrid ont montré leur soutien à la Palestine lors d’un récent match.

Les supporters de l’Atletico Madrid soutiennent la Palestine pic.twitter.com/bS5o3i3SDK – Sprinter (@Sprinter99800) 19 octobre 2023

Verdict : faux

Une analyse de détection de contenu Hive Moderation montre que l’image a été générée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Un expert en criminalistique des médias a également nié l’authenticité de l’image dans un e-mail adressé à Check Your Fact.

Vérification des faits:

Les responsables du renseignement américain pensent qu’une roquette palestinienne qui s’est « brisée en plein vol » est responsable de l’explosion de l’hôpital Al-Ahli al-Arabi à Gaza le 17 octobre, selon Reuters. Israël a qualifié le groupe militant palestinien du Jihad islamique d’auteur de l’attaque, mais a nié toute responsabilité, a rapporté le média.

“Les fans de l’Atletico Madrid soutiennent la Palestine”, prétend la légende de l’image. Sur l’image, un grand drapeau palestinien est déployé sur une mer de supporters à l’intérieur du stade. L’image a été vue près de deux millions de fois au moment de la rédaction de cet article.

L’image n’est cependant pas authentique. Une analyse de détection de contenu Hive Moderation montre l’image a été générée à l’aide de l’IA. Les résultats de l’analyse révèlent que Bing Image Creator est très probablement le programme utilisé pour générer l’image. Selon son site webBing Image Creator permet aux utilisateurs de « générer des images IA à l’aide de DALL-E directement depuis la barre latérale de Microsoft Edge ».

De même, un photo en gros plan des supporters à l’intérieur du stade montre des distorsions corporelles, une autre indication que l’image n’est pas authentique. Les images générées par l’IA se caractérisent par des mains qui semblent déformées, selon Actualités BuzzFeed. (EN RELATION : Une vidéo prétend montrer des Palestiniens évitant les forces israéliennes en agitant des drapeaux indiens)

De plus, Check Your Fact n’a pas trouvé tout reportage crédible ce qui suggère que les supporters de l’Atletico Madrid ont montré leur soutien à la Palestine lors d’un récent match. L’affirmation n’est ni répétée via le compte de l’équipe officiel site web ni son sociale médias comptes.

Le Dr Walter Scheirer, expert en criminalistique des médias à l’Université de Notre Dame, a nié l’authenticité de l’image dans un e-mail adressé à Check Your Fact.

« Cette image est caractéristique du style de dessin animé exagéré qui est courant dans les modèles d’IA générative. L’image n’est pas photoréaliste, elle ressemble plutôt à une illustration. Les parties du corps des gens sont exagérées ou déformées de manière peu naturelle. De plus, les marqueurs sur le terrain sont mal alignés et ne sont évidemment pas légaux pour un match de football majeur », a déclaré Scheirer.

Check Your Fact a également contacté un porte-parole de l’Atletico Madrid pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.