VÉRIFICATION DES FAITS : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a pas tué de civils

Porte-parole international du Hamas, Dr Basem Naim revendiqué dans une interview accordée à Sky News, le groupe n’a tué aucun civil lors de son attaque contre Israël.



Verdict : faux

Des vidéos montrent des militants du Hamas tuant des civils. Les médias ont rapporté que le Hamas avait tué des centaines de civils israéliens.

Vérification des faits:

Le Hamas a attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, touchant des bases militaires et des colonies israéliennes, selon le New York Times. Le groupe fondamentaliste a pris des otages, et Israël leur a déclaré la guerre en réponse aux attaques et a envoyé des troupes pour éliminer les militants du Hamas, a rapporté le média.

Le porte-parole du Hamas, lors d’un entretien avec Sky News, a rejeté les informations selon lesquelles le Hamas aurait tué des civils. Naim a affirmé que le Hamas « n’a tué aucun civil ». (EN RELATION : Une vidéo prétend montrer le Hamas détruisant un char israélien)

« Non, nous n’avons tué aucun civil. Mais je dois dire, en tant que journaliste de renommée mondiale, que nous devons également redéfinir ce qu’est [a civilian is]. Je ne peux pas considérer un colon… qui a volé ma terre, portant des armes, incendié une [Palestinian city] un civil », a déclaré Naim.

L’affirmation selon laquelle le Hamas n’a tué aucun civil est fausse. Israël a retrouvé les corps de plus de 260 personnes tuées par le Hamas lorsque le groupe a attaqué un festival de musique, selon nouvelles de la BBC. BBC News également publié un reportage sur le déroulement du massacre, reconstitué avec des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. L’une des vidéos montrait le Hamas tirant sur un homme caché sous une voiture, a rapporté le média.

Le Washington Post a fait état de vidéos montrant Le Hamas prend en otage quatre civils israéliens avant qu’ils ne soient exécutés dans le kibboutz de Beeri. Les vidéos de civils tués par le Hamas ont été vérifiées par CNN aussi. Plus de 100 corps ont été retrouvés dans le kibboutz, en majorité des civils, selon le média signalé.

Nicole Zedek, correspondante d’i24 News, signalé sur la façon dont le Hamas a tué des dizaines de civils israéliens dans le kibboutz de Kfar Aza, dont des bébés.

« Une quarantaine de bébés ont été emmenés sur des civières… Des berceaux renversés, des poussettes abandonnées, des portes grandes ouvertes » Notre correspondant @Nicole_Zedek continue d’examiner les scènes d’horreur laissées dans le kibboutz Kfar Aza, où le Hamas a envahi et assassiné des dizaines d’Israéliens dans leurs maisons pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z – i24NEWS anglais (@i24NEWS_EN) 10 octobre 2023

« Je parle à certains soldats et ils racontent ce dont ils ont été témoins en se promenant dans ces différentes maisons… Des bébés, la tête coupée, c’est ce qu’ils ont dit. Des familles abattues dans leur lit », a rapporté Zedek.

Trey Yingst, correspondant étranger de Fox News tweeté que le Hamas a décapité des bébés et brûlé des gens vifs dans leurs maisons.

Imaginez les pires choses qui puissent être faites aux humains. Le Hamas a fait tout cela et bien plus encore envers les civils israéliens. Des bébés décapités. Les gens ont été brûlés vifs dans leurs maisons. Des femmes violées et traînées dans les rues. Ne détournez pas le regard. -Trey Yingst (@TreyYingst) 10 octobre 2023

L’attaque contre la frontière sud d’Israël a également tué des dizaines d’étrangers, selon Al Jazeera. Par exemple, 10 citoyens népalais ont été tués dans le kibboutz Alumim, l’un des endroits attaqués par le Hamas, a rapporté le média. Le président Joe Biden également confirmé la mort d’au moins 11 citoyens américains dans un déclaration le lundi.

En outre, des images de militants du Hamas tuant des civils dans des villes israéliennes ont commencé à apparaître, selon OSINTTechniqueun compte géré par un analyste du Centre d’analyses navales.

Les images récemment apparues du kibboutz Be’eri, de Kfar Aza et du kibboutz Re’em sont incroyablement troublantes. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est que le degré de brutalité est horrible et confirme que le Hamas a délibérément et systématiquement ciblé les civils, dans le but d’en tuer le plus possible. – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 10 octobre 2023

« Les images récemment apparues du kibboutz Be’eri, de Kfar Aza et du kibboutz Re’em sont incroyablement troublantes. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est que le degré de brutalité est horrible et confirme que le Hamas a délibérément et systématiquement ciblé des civils, dans le but d’en tuer le plus possible », peut-on lire dans le récit. tweeté.

Check Your Fact a examiné des images et des vidéos du Hamas tuant des civils. Nous n’établissons pas de lien direct avec eux en raison de leur nature extrêmement graphique et inquiétante, mais plusieurs d’entre eux ont été géolocalisés en Israël par GéoConfirméun groupe de bénévoles qui géolocalise les vidéos.

Plus de 900 Israéliens sont morts et 2 600 ont été blessés depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, selon Haaretz. Ministère de la Santé de Gaza signalé que 680 Palestiniens sont morts dans les frappes aériennes israéliennes à Gaza, tandis que les Forces de défense israéliennes revendiqué avoir tué plus de 1 500 militants du Hamas.

Les Forces de défense israéliennes ont confirmé la mort de 73 soldats israéliens, selon i24 Actualités. Check Your Fact a réfuté les affirmations liées aux récents événements en Israël et à Gaza. Lisez-les ici. (EN RELATION : Vidéos, images et publications de vérification des faits sur l’attaque du Hamas contre Israël en octobre)

Remarque : Check Your Fact s’efforce de démystifier les affirmations fausses et trompeuses de l’événement récent. Veuillez envoyer des conseils à [email protected].