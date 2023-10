Une publication partagé sur X affirme que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont détruit l’église orthodoxe Saint-Porphyre.

L’église grecque orthodoxe de Saint-Porphyrios a été détruite dans la bande de Gaza Deux personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées. pic.twitter.com/3EdUHJvfQY – SUIVANT (@nexta_tv) 20 octobre 2023

Verdict : trompeur

Le campus de l’église a été endommagé et au moins un bâtiment s’est effondré. L’église actuelle reste intacte. L’armée israélienne a assumé la responsabilité des dégâts.

Vérification des faits:

Israël continue de frapper Gaza avec des frappes, affirmant avoir touché plus de 100 cibles du Hamas dans la nuit du 19 octobre, selon le Temps d’Israël. Les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que l’église orthodoxe Saint-Porphyre a été détruit. Au moins un utilisateur revendiqué qu’il a été détruit par les FDI.

Cette affirmation est cependant trompeuse. L’armée israélienne a mené une frappe aérienne qui a endommagé le campus de l’église, provoquant l’effondrement d’un bâtiment, selon Le journal de Wall Street. Au moins deux personnes ont été tuées dans cette frappe, a rapporté le média.

Un porte-parole de Tsahal a déclaré à Check Your Fact que « Tsahal peut déclarer sans équivoque que l’Église n’a pas été la cible de la frappe ».

« Hier soir, des avions de combat de Tsahal ont ciblé le centre de commandement et de contrôle de la zone de Zaitoun, appartenant à un terroriste du Hamas, impliqué dans les lancements de roquettes et de mortiers vers Israël. Le centre de commandement et de contrôle était utilisé pour mener des attaques contre Israël et contenait des infrastructures appartenant à l’organisation terroriste Hamas. Tout dommage causé par la frappe de Tsahal est un dommage collatéral et n’est pas le résultat prévu de l’action de Tsahal. L’armée israélienne peut affirmer sans équivoque que l’Église n’a pas été la cible de la frappe », a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne dans un courriel à Check Your Fact.

L’armée israélienne a fourni à Check Your Fact une vidéo de la frappe. La vidéo a également été publiée par d’autres comptes et le bâtiment visé a été géolocalisé par OSINTTechnical, analyste au Center for Naval Analyses.

Tsahal fourni @Check_Your_Fact avec une vidéo de la frappe et une déclaration disant que « Tsahal peut déclarer sans équivoque que l’Église n’a pas été la cible de la frappe ». Histoire des savoirs traditionnels. https://t.co/QncoZ8SD7G pic.twitter.com/W9dyZN91uV – Elias Atienza (@AtienzaElias) 20 octobre 2023

Images publiées sur les réseaux sociaux montrer que l’église est toujours debout, même si elle a subi des « dommages superficiels ».

L’église elle-même en marbre et granit, construite dans les années 1150, a subi des dommages superficiels. pic.twitter.com/5A4Voc7C6X – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 20 octobre 2023

