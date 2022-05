Vérification des faits Trump et Cruz à la convention de la NRA

M. Cruz faisait probablement référence à une enquête Gallup sur la possession d’armes à feu. Il ne s’agit pas d’une mesure par habitant, mais plutôt de demander aux participants s’ils avaient une arme à feu chez eux, 43% ayant répondu oui en 1972 et 42% en 2021. Les enquêtes historiques du centre de recherche NORC de l’Université de Chicago montrent cependant que le pourcentage des ménages américains qui possèdent des armes à feu est passé d’environ la moitié dans les années 1970 à environ un tiers ces dernières années.

Ce qui a été dit

«Les écoles du centre-ville ont rarement ce genre de fusillades de masse. Je ne le savais pas jusqu’à tout récemment. Pensez-y. Ils ont rarement ce problème bien qu’ils soient situés dans des quartiers très difficiles, dans de nombreux cas où il y a des niveaux énormes de criminalité et de violence. Ils sont beaucoup plus dangereux à l’extérieur de l’école qu’à l’intérieur. La raison en est que pendant des décennies, les écoles du centre-ville ont mis en place des mesures de sécurité beaucoup plus strictes dans l’école elle-même, y compris des détecteurs de métaux et, oui, des gardes armés. — l’ancien président Donald J. Trump

C’est trompeur. M. Trump a raison de dire que les fusillades à mortalité élevée perpétrées par une seule personne se sont principalement produites dans les écoles de banlieue et rurales, mais l’idée que les écoles des villes ont été épargnées par la violence armée est inexacte. De plus, la suggestion de M. Trump selon laquelle la présence de gardes armés dissuaderait les tirs de masse n’est pas étayée par des preuves.

Un rapport de 2020 du Government Accountability Office a examiné 318 fusillades entre l’année scolaire 2009-2010 et l’année scolaire 2018-2019. Près de la moitié, 47 %, des fusillades ont eu lieu dans les zones urbaines, et le rapport a noté que « les écoles urbaines, les plus pauvres et les plus minoritaires avaient globalement plus de fusillades ».

Il y a peu de preuves que la présence de la police ou de la sécurité armée empêche ou dissuade les fusillades dans les écoles. Un examen de 2019 par la New York State School Boards Association a révélé que la recherche sur le sujet n’était «pas concluante». Les chercheurs ont examiné 133 fusillades dans des écoles de 1980 à 2019 dans un article l’année dernière et n’ont trouvé “aucune association entre le fait d’avoir un officier armé et la dissuasion de la violence dans ces cas”.

Ce qui a été dit

“Il est même rapporté que l’administration Biden envisage de confier aux bureaucrates de l’ONU la responsabilité de vos droits au deuxième amendement.” — M. Trump

Faux. Il s’agissait d’une référence à des informations selon lesquelles l’administration Biden envisageait de réintégrer un traité international sur les armes. Mais M. Trump exagère grossièrement ce que ferait ce traité.