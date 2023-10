VÉRIFICATION DES FAITS : Non, le juge nommé dans l’affaire Trump n’a pas bu de bouteille de gin pendant l’audience

Une publication virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme qu’Arthur Engoron, le juge new-yorkais supervisant l’affaire de fraude civile de l’ancien président Donald Trump, aurait bu dans une bouteille de gin Tanqueray lors d’une récente audience.

Les déclarations liminaires ont pris une tournure ce matin après la mise en ligne d’une vidéo la semaine dernière, qui a été visionnée plus d’un million de fois, montrant le juge Engoron buvant dans une bouteille de gin Tanqueray lors d’une audience. Les avocats de Trump ont commencé aujourd’hui le procès pour fraude civile en demandant au juge Engoron : … pic.twitter.com/5cJFcFZmzO – Protestation judiciaire (@JudicialProtest) 2 octobre 2023

Verdict : faux

Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Une vidéo de Forbes mise en ligne sur YouTube montre que la bouteille en question est de l’eau de source Mountain Valley, et non du gin Tanqueray.

Vérification des faits:

Trump a comparu devant le tribunal cette semaine dans le cadre d’une action civile intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, qui l’accuse de fraude financière en gonflant sa valeur nette dans ses dossiers financiers, selon Axios. Le procès, qui en est à sa troisième journée, devrait durer jusqu’en décembre, CNN signalé.

« Les déclarations liminaires ont pris une tournure ce matin après qu’une vidéo soit apparue en ligne la semaine dernière, recueillant plus d’un million de vues, montrant le juge Engoron buvant dans une bouteille de gin Tanqueray lors d’une audience », affirme le post X, vu plus de 400 000 fois. Le message affirme en outre que les avocats de Trump ont demandé à Engoron ce qu’il y avait dans la bouteille. La réclamation fait suite à un post X précédent prétendant montrer une vidéo d’Engoron buvant dans un « 40 oz » lors d’une audience pour outrage.

Cette affirmation est cependant fausse. Une vidéo de Forbes qui a été téléchargé sur YouTube montre que la bouteille en question est de l’eau de source Mountain Valley, et non du gin Tanqueray. La bouteille verte, qui comporte une étiquette ronde rouge, correspond à celle du logo de Mountain Valley Spring Water sur Wikipédia. Le gin Tanqueray, également vendu en bouteille verte, porte une étiquette blanche, selon Google images.

De même, vérifiez votre fait trouvé pas de reportages crédibles suggérant qu’Engoron avait bu du gin Tanqueray lors d’une récente audience. De plus, ni l’un ni l’autre Atout ni son avocat, Alina Habbaont publiquement répondu à cette prétendue affirmation. (EN RELATION : Donald Trump est-il incapable d’acheter des armes à feu en raison de ses accusations criminelles ?)

Check Your Fact a contacté le système judiciaire unifié de New York et le cabinet d’avocats Habba, Habba Madaio and Associates, pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.