VÉRIFICATION DES FAITS : Non, la vidéo virale X ne montre pas les Égyptiens traversant la Palestine

Une vidéo virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer des Égyptiens traversant le désert vers la Palestine pour transporter de l’eau, de la nourriture et des fournitures pour la population de Gaza.

🇪🇬♥️🇵🇸 Les Égyptiens traversent le désert jusqu’en Palestine pour transporter de l’eau, de la nourriture et des fournitures pour la population de Gaza. Ces Égyptiens au bon cœur agissent ainsi malgré les menaces israéliennes et les précédents bombardements du poste frontière entre Gaza et l’Égypte qui ont tué plusieurs personnes. pic.twitter.com/jI9BB0Zx6H — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) 13 octobre 2023

Verdict : trompeur

La vidéo provient à l’origine de TikTok et semble avoir été filmée à la frontière égypto-libyenne, près de Matrouh, selon une traduction de sa légende.

Vérification des faits:

L’Egypte a accusé lundi Israël de ne pas coopérer à l’acheminement de l’aide à Gaza, selon Reuters. Le terminal égyptien de Rafah serait « inutilisable » en raison des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, a déclaré le Caire, selon le média.

« Les Égyptiens traversent le désert jusqu’en Palestine pour transporter de l’eau, de la nourriture et des fournitures pour la population de Gaza. Ces Égyptiens au bon cœur font cela malgré les menaces israéliennes et les bombardements antérieurs du poste frontière entre Gaza et l’Égypte qui ont tué plusieurs personnes », prétend la légende de la vidéo X. Dans la vidéo, on peut voir une grande foule de personnes portant des sacs à bagages blancs sur le dos. La vidéo a recueilli plus d’un million de vues au moment de la rédaction.

La vidéo ne montre cependant pas les Égyptiens traversant le désert vers la Palestine. La vidéo provient à l’origine de TIC Tac et a été partagé sur la plateforme en août. De plus traduction La légende de la vidéo indique qu’elle semble avoir été filmée à la frontière égypto-libyenne, près de Matrouh. UN recherche par mot clé révèle que Matrouh est une ville d’Égypte.

De même, les clips TikTok ressemblent à un Vidéo Youtube montrant une foule de personnes portant des sacs à bagages blancs sur le dos. UN traduction La légende de cette vidéo révèle que la foule fait entrer clandestinement des marchandises en Libye.

De plus, vérifiez votre fait trouvé pas de reportages crédibles ce qui suggère que les Égyptiens ont traversé le désert pour se rendre en Palestine avec des fournitures destinées à la population de Gaza. (EN RELATION : Article montrant que l’aide égyptienne à Gaza date de 2014)

Check Your Fact a contacté la police palestinienne pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence si un tel article est reçu.