VÉRIFICATION DES FAITS : Non, la vidéo ne montre pas un terroriste du Hamas avec une petite fille juive kidnappée à Gaza

Une vidéo partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer un terroriste du Hamas avec une petite fille juive kidnappée à Gaza.

Un terroriste du Hamas avec une petite fille juive kidnappée à Gaza. La légende en arabe dit « Une fille perdue ». C’est notre ennemi. pic.twitter.com/0DjyWyaaDC – Marc Zell (@GOPIsrael) 8 octobre 2023

Verdict : faux

La petite fille est arabe et la vidéo a été tournée à Hébron il y a un mois, selon Izzeddin Masalma, l’utilisateur des médias sociaux qui apparaît dans la vidéo.

Vérification des faits:

La seule centrale électrique opérationnelle de Gaza est à court de carburant en raison du conflit israélo-palestinien actuel, selon Actualités NBC. Il était auparavant indiqué que l’usine disposait de suffisamment de réserves pour 10 à 12 heures, a rapporté le journal.

« Un terroriste du Hamas avec une petite fille juive kidnappée à Gaza. La légende en arabe dit « Une fille perdue ». C’est notre ennemi », prétend la vidéo X, visionnée plus d’un million de fois. La vidéo montre un homme portant une chemise noire et un jean gris et une petite fille portant une chemise rose et un jean bleu. On peut entendre le mâle parler en arabe dans la vidéo.

L’affirmation selon laquelle la vidéo montre un terroriste du Hamas avec une petite fille juive kidnappée à Gaza est cependant fausse. Le texte superposé sur la vidéo indique qu’elle provient à l’origine de TikTok. Une recherche sur @izzeddin_masama, le profil de l’utilisateur du réseau social, révèle que le la vidéo n’est pas disponible. Une recherche par mot-clé du même nom d’utilisateur génère alors un Profil Instagram appartenant à Masalma.

Le Vidéo TikTok apparaît publiée sur le profil Instagram de Masalma, où une traduction de la légende indique que la petite fille est arabe, et la vidéo a été tournée à Hébron il y a un mois. Dans la légende, Masalma indique qu’il est au courant des allégations entourant la vidéo et que la situation est un « malentendu ».

« La paix soit sur vous les gars, j’ai eu un malentendu hier à cause de cette vidéo, pensant que je suis un terroriste, et cette fille est israélienne, la fille est arabe, et la vidéo est spontanée, et la vidéo a été filmée à Hébron il y a un mois. il y a, pas actuellement, et la vidéo était déjà tendance », a écrit Masalma.

« Il y a eu un malentendu, et j’ai eu une attaque sur Instagram et Tiktok, une attaque israélienne majeure, et mon compte a été supprimé. Sur Tiktok, tout cela est dû au fait que la vidéo est ancienne. Je voulais que ce soit clair et j’espère que vous en arriverez là. La paix soit sur vous », a-t-il déclaré.

Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par ✨丹乙口口乙✨ (@izzeddin_masalma)

De même, Check Your Fact n’a pas trouvé la vidéo présentée dans tout reportage crédible sur le conflit israélo-palestinien actuel. (EN RELATION : Non, la vidéo d’un homme abattant un hélicoptère ne provient pas du conflit entre Israël et le Hamas)

Check Your Fact a contacté Masalma via Instagram pour commenter et mettra à jour cet article en conséquence si celui-ci est reçu.