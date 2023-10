VÉRIFICATION DES FAITS : Non, la vidéo ne montre pas le Hamas simulant la mort d’un enfant palestinien

Une vidéo partagé sur les réseaux sociaux montre prétendument le Hamas simulant la mort d’un enfant palestinien lors des attaques à la roquette israéliennes.

Verdict : faux

L’affirmation est inexacte. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube en 2020 et ne semble pas avoir de lien avec l’actualité à Gaza.

Vérification des faits:

1 200 Israéliens ont été tués, dont 189 soldats, et des mises à jour récentes confirment que 22 Américains ont également été tués. Actualités NBC signalé. Plusieurs étrangers originaires d’autres pays ont été signalés morts ou portés disparus, Israël ayant averti que « les combats vont s’intensifier ».

La publication sur Twitter montrerait le Hamas faisant sortir un enfant dans la rue et l’allongeant sur la route alors que les sirènes d’explosion se déclenchent. Le garçon saute alors et court se couvrir. La légende dit : « Celui-ci me choque. Comment les islamistes radicaux construisent leur récit. Un garçon mort reprend soudain vie en entendant une sirène de raid aérien.

Cette vidéo est mal sous-titrée. Cette vidéo n’a aucun rapport avec les récents événements à Gaza. Check Your Fact a effectué une recherche d’image inversée qui a révélé que la vidéo avait été publiée sur Twitter sur 5 janvier 2023. La légende de ce message affirme que les Palestiniens ont tenté de tuer l’enfant afin de prétendre qu’il était un martyr. L’Iran donne de l’argent aux familles des martyrs en Palestine. (EN RELATION : La vidéo de l’armée de l’air pakistanaise est ancienne)

Il s’agit d’une question de confiance et de confiance en soi. شییع کنندگان، متوجه شد اگر کمی غفلت کند، ممکن است واقعا شهید شود، پس…. یکی از حربه های فلسطینی ها اینه که شهیدسازی میکنند چون ایران برای هر شهید پول هنگفت ی به خانواده شون میده و مقرری… pic.twitter.com/vgM1okRsvg — 𝐒𝐡𝐚𝐰𝐧𝐚 (شانا) 𝐀𝐳𝐚𝐝 (@ShawnaAzad) 5 juin 2023

Cependant, une ancienne version de la vidéo a été mise en ligne sur YouTube en 26 mars 2020. Le titre de cette vidéo affirme que l’incident s’est produit en Jordanie et qu’il s’agissait de faux funérailles afin d’enfreindre la loi sur le couvre-feu lié au COVID-19 pendant la pandémie.

Check Your Fact n’a pas pu confirmer le lieu ou les circonstances de cette vidéo. Il a cependant été déterminé que la vidéo avait été enregistrée des années avant le récent conflit entre Israël et le Hamas.

Ce n’est pas la première désinformation concernant le conflit israélo-Hamas partagée en ligne. Check Your Fact a réfuté l’affirmation selon laquelle Joe Biden aurait fourni à Israël une aide militaire de 8 milliards de dollars après la récente attaque.

Remarque : Check Your Fact s’efforce de démystifier les affirmations fausses et trompeuses de l’événement récent. Veuillez envoyer des conseils à [email protected].