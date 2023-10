VÉRIFICATION DES FAITS : Non, la BBC n’a pas publié de vidéo affirmant que Bellingcat a déclaré que le Hamas avait utilisé des armes fournies par l’Ukraine.

Une publication partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer une vidéo de la BBC qui a publié une vidéo alléguant que les chercheurs de Bellingcat ont déclaré que l’Ukraine avait fourni des armes au Hamas.

ZELENSKY JETÉ SOUS LE BUS -‼️ comme Bellingcat publie que le Hamas obtient la plupart des armes de l’Ukraine corrompue en vendant des fournitures occidentales‼️‼️‼️😡 ☠️ 01:00 🗣 « Si une enquête est menée, les États-Unis auront une raison formelle de quitter l’OTAN », écrivent-ils, ce qui signifie que l’alliance s’effondrera. Est le… pic.twitter.com/ObyZCtxoyT – Mll (@miroslavadamekx) 11 octobre 2023

Verdict : faux

La BBC n’a pas publié cette vidéo et Bellingcat n’a pas non plus fait de réclamation. Il n’existe aucune preuve que l’Ukraine ait fourni des armes au Hamas.

Vérification des faits:

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé une vidéo affirmant que la BBC a rapporté que les chercheurs de Bellingcat avaient découvert que le Hamas avait obtenu des armes d’Ukraine pour son attaque contre Israël.

Cependant, l’affirmation selon laquelle la BBC aurait publié la vidéo est fausse. Une recherche sur la BBC compte X et site web n’a donné aucun résultat pour cette affirmation. Shayan Sardarizadeh, journaliste pour BBC Verify, confirmé sur X que l’organisation médiatique n’a publié aucune vidéo de ce type.

Une fausse vidéo publiée dans les cercles pro-Kremlin avec la marque et le logo de la BBC prétend faussement que BBC News et @bellingcat rapportent que le gouvernement ukrainien a fourni des armes au Hamas. La vidéo est 100% fausse. Ni BBC News ni Bellingcat ne l’ont signalé. pic.twitter.com/bQdeBW3LPp – Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) 10 octobre 2023



Une fausse vidéo publiée dans les cercles pro-Kremlin avec la marque et le logo de la BBC prétend faussement que BBC News et @bellingcat rapportent que le gouvernement ukrainien a fourni des armes au Hamas. La vidéo est 100% fausse. Ni BBC News ni Bellingcat n’ont rapporté cela », a tweeté Sardarizadeh.

Une recherche du Bellingcat compte X et site web n’a donné aucun résultat pour cette prétendue vidéo. Un recherche Internet plus large. Chat Belling refusé l’affirmation selon laquelle il n’a pas fait une telle affirmation. (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Nous sommes au courant d’une fausse vidéo de la BBC circulant sur les réseaux sociaux, affirmant faussement que Bellingcat a vérifié les ventes d’armes ukrainiennes au Hamas. Nous ne sommes pas parvenus à de telles conclusions ni formulé de telles affirmations. Nous tenons à souligner qu’il s’agit d’une fabrication et doit être traité en conséquence. pic.twitter.com/kX7R8ZVPzr – Bellingcat (@bellingcat) 10 octobre 2023

Il n’existe aucune preuve que le Hamas ait utilisé des armes fournies par l’Ukraine. Si le Hamas utilisait des armes fournies par l’Ukraine, les médias en auraient parlé, mais aucun n’a. Les experts ont déclaré à Check Your Fact que cette affirmation était fausse. (EN RELATION : Vidéo affirmant que l’attaque de missiles israéliens sur Gaza est antérieure au conflit actuel)

« Je suis convaincu que c’est catégoriquement faux, sans aucune logique stratégique ni preuve empirique. L’Ukraine n’a aucun intérêt à aider Gaza et a de nombreuses raisons de ne pas contrarier les États-Unis à ce sujet. Mais comment pouvez-vous réfuter une pure fabrication ? Michael O’Hanlon du Brookings Institute a déclaré à Check Your Fact dans un e-mail.

« Je sais qu’une telle affirmation a circulé sur Internet, mais elle s’est avérée fausse. Cela n’a pas non plus de sens que l’Ukraine fournisse des armes au Hamas et risque de s’aliéner son principal partisan, à savoir les États-Unis.» C.Ross Anthonyéconomiste principal chez RAND Corporation et directeur de l’Initiative israélo-palestinienne de RAND, a déclaré dans un e-mail adressé à Check Your Fact.

Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré à un média ukrainien Pravda ukrainienne que la Russie a fourni au Hamas des armes provenant de la guerre russo-ukrainienne.

«Nous savons avec certitude que les armes capturées en Ukraine ont été fournies par les Russes au groupe Hamas. Il s’agissait principalement d’armements d’infanterie. Il existe des informations selon lesquelles quelque chose a été envoyé au Hezbollah, mais pour le moment, nous n’en sommes pas sûrs », a déclaré Boudanov. Budanov n’a fourni aucune preuve de cette affirmation et Check Your Fact n’a pas pu vérifier la véracité des affirmations de Budanov.

D’autres matériels laissés par Al Qassam à S. #Israël: Mine YM-2 AT, projectile double HEAT « Tandem 85 » de fabrication locale, explosifs, grenades de type M26 de fabrication locale (offensives et défensives), projectile PG-7V, RPG-7, modèle AKM et fusils Type 56-1 AK , et trousse. 📸via @shailevy6 pic.twitter.com/TF3GPpFAMP – Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) 12 octobre 2023

Il existe plusieurs images d’armes utilisées par le Hamas lors de son attaque contre Israël qui ont été saisies par les forces de sécurité israéliennes. Par exemple, Fox News publié un article avec des images montrant des rangées de grenades propulsées par fusée (RPG), de roquettes et d’autres munitions utilisées par l’organisation terroriste. Calibre Obscura, chercheur en armes, a également publié des images des armes utilisées par le Hamas.

Autres armes d’Al Qassam trouvées dans l’avant-poste de Sufa par Shayetet 13 : AMD-65 AK hongrois et autres variantes AK (Allemagne de l’Est, Misr égyptien, AK-103-2, Type 56) et un éventuel M16/M4. #Israël pic.twitter.com/d6wb1RUXTl – Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) 12 octobre 2023

« Des fusées faites maison. AK-47 modifiés. Mitrailleuses soviétiques vieilles de plusieurs décennies. Les armes bon marché, d’occasion et volées constituaient l’arsenal mortel de fortune du Hamas qui a alimenté une attaque dévastatrice et sur plusieurs fronts contre Israël au cours du week-end, » a déclaré CNN. article sur les armes utilisées par le Hamas se lit partiellement.

Check Your Fact a vérifié plusieurs affirmations concernant le conflit entre Israël et le Hamas. Check Your Fact a récemment démenti une affirmation selon laquelle le Qatar aurait menacé de suspendre l’approvisionnement en gaz du monde si les bombardements à Gaza ne s’arrêtaient pas.

Remarque : Check Your Fact s’efforce de démystifier les affirmations fausses et trompeuses de l’événement récent. Veuillez envoyer des conseils à [email protected].