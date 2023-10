VÉRIFICATION DES FAITS : Nikki Haley a-t-elle dit que les États-Unis devraient accueillir les réfugiés de Gaza ?

Never Back Down, le Super PAC soutenant le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, a affirmé dans un communiqué 16 octobre X post Cette ancienne ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré que les États-Unis devraient accueillir les réfugiés de Gaza.

Nikki Haley soutient l’idée d’amener les réfugiés de Gaza en Amérique : « Il y a tellement de gens qui veulent se libérer de ce régime terroriste. Ils veulent se libérer de tout cela. Et l’Amérique a toujours été favorable au fait qu’il soit possible de séparer les civils de… pic.twitter.com/76R4YPIKw1 – Ne reculez jamais (@NvrBackDown24) 16 octobre 2023

Verdict : faux

Haley parlait des remarques de DeSantis selon lesquelles les Palestiniens seraient antisémites, et non de l’acceptation de réfugiés de Gaza.

Vérification des faits:

DeSantis a appelé les États-Unis à rejeter les réfugiés de Gaza alors qu’Israël continue de bombarder la bande de Gaza alors qu’il se prépare à son invasion terrestre pour extirper l’organisation terroriste Hamas, selon The Associated Press. L’une des raisons pour lesquelles DeSantis a appelé au rejet des réfugiés est qu’il a déclaré que les habitants de Gaza étaient antisémites, a rapporté le média.

Never Back Down a affirmé que « Nikki Haley plaide en faveur de l’arrivée des réfugiés de Gaza en Amérique ».(EN RELATION : Cenk Uygur affirme qu’il est capable de se présenter à la présidence. Les experts et la Constitution disent qu’il ne peut pas devenir président ?)

Cependant, l’affirmation de Never Back Down est fausse. Check Your Fact a examiné l’interview de Haley avec l’animateur de CNN Jake Tapper ainsi que la transcription et n’a trouvé aucun cas où Haley aurait appelé les États-Unis à accueillir des réfugiés de Gaza. Toute l’interaction entre Tapper et Haley portait sur les remarques de DeSantis selon lesquelles les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza étaient antisémites, et non sur la question de savoir si les États-Unis devaient accepter des réfugiés de Gaza.

Du transcription (souligné par Check Your Fact) :

TAPPER : Je veux que vous écoutiez cette déclaration du gouverneur Ron DeSantis à propos de tous – je suppose qu’il parle de l’ensemble des 2,3 millions de Palestiniens. Il a dit cela hier lors de la campagne électorale dans l’Iowa. (DEBUT DU CLIP VIDÉO) GOUV. RON DESANTIS (R-FL), CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE: Si vous regardez comment ils se comportent, ils ne sont pas tous membres du Hamas, mais ils sont tous antisémites. Aucun d’entre eux ne croit au droit d’Israël à exister. (FIN DU CLIP VIDÉO) TAPPER : Maintenant, juste pour l’édification de nos téléspectateurs, selon un récent sondage réalisé plus tôt cette année par le Washington Institute, qui est un groupe pro-israélien, utilisant le sondage d’un centre palestinien d’opinion publique, 62 pour cent des habitants de Gaza voulaient le cessez-le-feu. feu avec Israël pour rester en place. Cinquante pour cent des habitants de Gaza souhaitent que le Hamas cesse d’appeler à la destruction d’Israël et souhaitent que le Hamas accepte la solution permanente à deux États basée sur les frontières de 1967 ; 70 pour cent des habitants de Gaza voulaient que l’Autorité palestinienne de Cisjordanie prenne le contrôle de Gaza. Je ne suis donc pas vraiment sûr que le gouverneur DeSantis ait une véritable idée de la différence entre le Hamas et la population de Gaza. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu ce que le gouverneur DeSantis a dit ? HALEY : J’ai vécu ça tous les jours pendant deux ans. Et ce que je peux vous dire, c’est que vous devez réaliser que, que nous parlions des Gazaouis et des Palestiniens, ce n’est pas le cas de tous – vous en aviez la moitié à l’époque où j’étais là-bas, je ne voulais pas être sous le régime du Hamas. Ils ne voulaient pas être surveillés par des terroristes. Ils savaient qu’ils vivaient une vie terrible à cause du Hamas. L’autre moitié soutenait le Hamas et voulait en faire partie. Nous le constatons également avec l’Iran. Le peuple iranien ne veut pas être sous ce régime iranien. Ce n’est pas le cas. Nous avons vu ce qui est arrivé à Mahsa Amini. Nous avons vu comment ils les traitent. Il y a tellement de gens qui veulent se libérer de ce régime terroriste. Ils veulent se libérer de tout cela. Et l’Amérique a toujours été favorable au fait qu’on puisse séparer les civils des terroristes. Et c’est ce que nous devons faire.

L’ensemble du contexte montre que Haley ne parlait pas d’accepter des réfugiés de Gaza, mais de répondre à l’affirmation de DeSantis selon laquelle les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza sont antisémites parce qu’ils ne croient pas au droit d’Israël à exister.

Haley a également déclaré plus tôt dans l’interview :

« C’est à cela que nous avons affaire. Mais j’ai traité de cela aux Nations Unies. Vous allez entendre tous ces pays arabes vilipender Israël pour ce qui est sur le point de se produire. Vous allez tous les entendre dire : comment osez-vous ne pas faire plus pour le peuple palestinien ? Et tu sais quoi? Nous devrions nous soucier des citoyens palestiniens, en particulier des innocents, car ils ne l’ont pas demandé. Mais où sont les pays arabes ? Où sont-elles? Où est le Qatar ? Où est le Liban ? Où est la Jordanie ? Où est l’Egypte ? Savez-vous que nous donnons à l’Égypte plus d’un milliard de dollars par an ? Pourquoi n’ouvrent-ils pas les portes ? Pourquoi ne prennent-ils pas les Palestiniens ? Tu sais pourquoi? Parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas les contrôler et qu’ils ne veulent pas du Hamas dans leur quartier. Alors pourquoi Israël les voudrait-il dans son quartier ? Alors soyons honnêtes avec ce qui se passe. Les pays arabes ne font rien pour aider les Palestiniens parce qu’ils ne font pas confiance à qui a raison, qui est bon, qui est méchant, et ils ne veulent pas de cela dans leur pays.»

L’interview complète peut être visionnée ici.



Un porte-parole de la campagne Haley a déclaré à Check Your Fact que « Nikki Haley s’oppose à l’accueil des Gazaouis par les États-Unis. Elle pense que les pays qui soutiennent le Hamas comme l’Iran, le Qatar et la Turquie devraient accueillir tous les réfugiés. » Le porte-parole a également souligné Haley opposé Des réfugiés syriens réinstallés aux États-Unis lorsqu’elle était ambassadrice, son lettre de 2015 demander à l’administration Obama de ne pas réinstaller les réfugiés syriens en Caroline du Sud et dans son pays opposition aux prisonniers de Guantanamo Bay transportés vers la Caroline du Sud.

Guy Benson, un commentateur conservateur, supprimé un tweet de son émission de radio dans lequel il qualifiait les remarques de Haley de proposition d’accepter des réfugiés de Gaza. (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Une note de ma part : mon compte d’émission de radio a supprimé un tweet indiquant que Nikki Haley « proposait » d’installer les réfugiés de Gaza aux États-Unis, ce qui n’était pas une description juste. Cette interprétation était basée sur une interview de CNN dans laquelle elle a été interrogée sur les récents commentaires de Ron DeSantis —… -Guy Benson (@guypbenson) 17 octobre 2023

«Une note de ma part : mon compte d’émission de radio a supprimé un tweet indiquant que Nikki Haley « proposait » d’installer les réfugiés de Gaza aux États-Unis, ce qui n’était pas une description juste. Cette interprétation était basée sur une interview de CNN dans laquelle elle avait été interrogée sur les récents commentaires de Ron DeSantis – qui s’oppose catégoriquement à cette idée…L’équipe de Haley dit que dans son contexte, elle répondait à *cet* élément de l’histoire/controverse c’est-à-dire que nous ne devrions pas regrouper tous les habitants de Gaza dans la catégorie antisémite/terroriste en termes de rhétorique et réfléchir au conflit plus large – *pas* que les États-Unis devraient examiner les réfugiés potentiels sous cette rubrique ou en amener certains au camp. États-Unis », a partiellement tweeté Benson.

Zach Kessel, journaliste à National Review, dit sur X que Haley n’a jamais « proposé d’emmener les réfugiés aux États-Unis »

.@RonDeSantisl’accusation est basée sur une interview @NikkiHaley l’a fait avec Jake Tapper dans lequel elle était en désaccord avec l’argument du gouverneur de Floride selon lequel les civils de Gaza et le Hamas peuvent être regroupés. Jamais elle n’a proposé d’emmener les réfugiés aux États-Unis https://t.co/Nx4UHYpSvj -Zach Kessel (@zach_kessel) 17 octobre 2023

« .@RonDeSantisl’accusation est basée sur une interview @NikkiHaley l’a fait avec Jake Tapper dans lequel elle était en désaccord avec l’argument du gouverneur de Floride selon lequel les civils de Gaza et le Hamas peuvent être regroupés. Jamais elle n’a proposé d’emmener les réfugiés aux États-Unis », a posté Kessel.

Un porte-parole de Never Back Down a fait un long commentaire à Check Your Fact. En voici une partie :