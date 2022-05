Vérification des faits L’opinion de Samuel Alito annulant Roe v. Wade

En revanche, un autre mémoire a été déposé par des juristes européens au nom de la Jackson Women’s Health Organization, qui, en tant que seule clinique d’avortement du Mississippi, est au centre de l’affaire. Il a affirmé que 37 pays européens autorisaient l’avortement au moins jusqu’à 22 semaines, soit sur demande, soit pour de larges motifs socio-économiques, soit en fonction de la santé de la mère qui ne comporte pas de risque pour sa vie.

Ce qu’a écrit le juge Alito

“Le législateur a ensuite constaté qu’à cinq ou six semaines d’âge gestationnel, le ‘cœur d’un être humain à naître commence à battre'”.

La question de savoir si le son décrit est un « battement de cœur » est un sujet de controverse, comme l’a déjà rapporté le New York Times. À six semaines, les cellules de l’embryon commencent à former un tube creux qui se développera en cœur et elles émettent des impulsions électriques qu’une machine traduit en son.

Pour de nombreux experts médicaux, ce n’est pas la même chose qu’un cœur qui bat – défini comme lorsque les valves cardiaques s’ouvrent et se ferment pour pomper le sang – parce que le tube d’un embryon de six semaines n’a pas encore de valves. Les opposants à l’avortement soutiennent qu’un tube cardiaque est toujours un cœur, et de nombreux médecins et praticiens utilisent le mot «battement cardiaque» pour décrire le son.

Ce qu’a écrit le juge Alito

“Il a constaté que la plupart des avortements après 15 semaines utilisent des “procédures de dilatation et d’évacuation, qui impliquent l’utilisation d’instruments chirurgicaux pour écraser et déchirer l’enfant à naître”, et il a conclu que la “commission intentionnelle de tels actes pour des raisons non thérapeutiques ou électives est un pratique barbare, dangereuse pour la patiente maternelle et humiliante pour le corps médical.’ »

L’État de Roe c.Wade Carte 1 sur 4 Qu’est-ce que Roe contre Wade ? Roe v. Wade est une décision historique de la Cour suprême qui a légalisé l’avortement aux États-Unis. La décision 7-2 a été annoncée le 22 janvier 1973. Le juge Harry A. Blackmun, un républicain modeste du Midwest et un défenseur du droit à l’avortement, a rédigé l’opinion majoritaire. De quoi parlait l’affaire ? La décision a invalidé les lois de nombreux États qui avaient interdit l’avortement, déclarant qu’ils ne pouvaient pas interdire la procédure avant le moment où un fœtus peut survivre en dehors de l’utérus. Ce point, connu sous le nom de viabilité fœtale, était d’environ 28 semaines lorsque Roe a été décidé. Aujourd’hui, la plupart des experts l’estiment à environ 23 ou 24 semaines. Qu’est-ce que l’affaire a fait d’autre? Roe v. Wade a créé un cadre pour régir la réglementation de l’avortement en fonction des trimestres de la grossesse. Au premier trimestre, il n’autorisait presque aucune réglementation. Dans le second, il autorisait des règlements pour protéger la santé des femmes. Dans le troisième, il permettait aux États d’interdire les avortements tant que des exceptions étaient faites pour protéger la vie et la santé de la mère. En 1992, le tribunal a jeté ce cadre, tout en affirmant la détention essentielle de Roe.

La dilatation et l’évacuation sont la procédure la plus couramment utilisée dans les avortements du deuxième trimestre, comme le notent à juste titre le juge Alito et la législature du Mississippi. Mais contrairement à leurs avertissements sur son danger pour la santé maternelle, la procédure est généralement considérée comme la plus sûre pour la plupart des femmes à ce stade de la grossesse.

La procédure consiste à dilater le col de l’utérus, puis à retirer le fœtus en plusieurs parties. Les opposants à l’avortement et plusieurs États républicains qui ont adopté des lois interdisant cette pratique et l’ont qualifiée d'”avortement par démembrement”. Les partisans du droit à l’avortement disent qu’un tel langage est incendiaire et médicalement inexact.