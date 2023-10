VÉRIFICATION DES FAITS : L’imposition de frais sur les envois de fonds vers le Mexique aiderait-elle à financer le mur frontalier ?

Dans un article récent partagé sur Xanciennement Twitter, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a affirmé qu’imposer des frais sur les envois de fonds envoyés au Mexique par les migrants entrant illégalement dans le pays aiderait à financer le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique.

Admettre que la fameuse promesse de 2016 selon laquelle « le Mexique paierait pour le mur » n’était qu’un slogan de campagne vide de sens est déjà assez grave. Ce qui est encore pire, c’est qu’il existe un moyen de faire payer le mur au Mexique : imposer des frais sur les envois de fonds envoyés au Mexique (et dans d’autres pays)… https://t.co/uND1ig1AjZ – Ron DeSantis (@RonDeSantis) 2 octobre 2023

Les cartels de la drogue, dont le cartel de Sinaloa, utilisent les envois de fonds pour transférer leurs bénéfices au Mexique, selon Reuters. Les cartels ont recruté des civils dans le cadre de ce programme et ont coordonné les dépôts et les récupérations d’argent à l’aide de WhatsApp, a indiqué le média.

DeSantis a affirmé qu’imposer des frais sur les envois de fonds envoyés au Mexique par les migrants entrant illégalement dans le pays aiderait à financer la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. DeSantis a fait cette déclaration après avoir republié une vidéo de l’ancien président Donald Trump lors d’un rassemblement électoral le 1er octobre dans l’Iowa, dans laquelle il a déclaré qu’il n’y avait « aucun mécanisme juridique » en place permettant au Mexique de financer le mur frontalier.

«Admettre que la fameuse promesse de 2016 selon laquelle « le Mexique paierait pour le mur » n’était qu’un slogan de campagne vide de sens est déjà assez grave. Ce qui est encore pire, c’est qu’il existe en fait un moyen d’amener le Mexique à payer pour le mur : imposer des frais sur les envois de fonds envoyés au Mexique (et dans d’autres pays) par des étrangers en situation irrégulière », peut-on lire dans le message. « En tant que président, j’y parviendrai. Fini les fanfaronnades ! Les résultats sont tout ce qui compte ! »

Le Institut Cato, un groupe de réflexion libertaire, a écrit en janvier 2017 qu’il faudrait qu’une taxe sur les envois de fonds soit très élevée pour financer le mur frontalier. L’article précise également qu’un mur s’étendant sur 1 600 milles le long de la frontière américano-mexicaine coûterait entre 25 et 31,2 milliards de dollars. En août 2017, le Établissement Brookings a déclaré qu’un mur frontalier coûterait environ 21,6 milliards de dollars, selon un rapport interne du Département de la sécurité intérieure (DHS), bien que ce chiffre puisse être une sous-estimation.

Le Centre d’études sur l’immigration (CIS), un groupe de réflexion qui milite en faveur de niveaux d’immigration plus faibles, a écrit dans janvier 2017 que « taxer les envois de fonds serait en fait un prélèvement contre l’État mexicain puisqu’il dépend énormément de cet argent dans le cadre de son économie annuelle ». (EN RELATION : Joe Biden a-t-il éliminé 1 700 milliards de dollars de la dette fédérale ?)

« Mais une taxe sur les envois de fonds irait bien plus loin que le seul Mexique, car le flux de dollars vers l’extérieur est comme un coup de soleil mondial, frappant pratiquement tous les pays qui contribuent à notre afflux annuel de migrants : ils arrivent, commencent à travailler légalement ou non, et les fonds commencez à affluer », a écrit CIS.

Le Cato Institute a déclaré que la plupart des particuliers contourneraient la taxe en faisant appel soit à des coopératives de crédit, soit à des banques exonérées des frais de transmission, soit en recourant au marché noir. L’article suggère également que d’autres méthodes pourraient inclure l’utilisation de cartes-cadeaux ou même de cryptomonnaies pour éviter de payer une taxe.

David Bierdirecteur associé des études sur l’immigration à l’Institut Cato, a réitéré qu’exiger une taxe sur les envois de fonds ne suffirait pas à couvrir le coût du mur.

« Vous pouvez toujours exiger une taxe pour payer le mur. Cependant, la quantité provenant du pays et des immigrants illégaux n’est pas suffisante pour couvrir le coût. Donc [it’s] mais pas assez d’argent », a déclaré Bier. « Toute taxe dépassant un certain niveau entraînerait une évasion fiscale. Vous ne pouvez pas imposer une taxe sur tous les envois de fonds, [there would be a transition] à d’autres moyens qui ne peuvent pas être imposés et qui iraient à l’encontre du but de l’effort.

Bier a également souligné qu’en matière d’envois de fonds, « il existe un million de façons différentes de transférer de l’argent à l’échelle internationale », notamment l’envoi d’argent par la poste ou l’utilisation de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies comme alternative au système de virement bancaire. En outre, Bier a déclaré que l’argent pourrait passer clandestinement à travers la frontière et a souligné la nécessité de systèmes d’inspection, qui seraient « déjoués par les trafiquants de drogue », qui obtiennent souvent leur argent via la contrebande.

Demander au gouvernement mexicain de financer le mur frontalier n’est pas non plus faisable, car « ils ne vont pas financer le projet d’un autre gouvernement », a déclaré Bier. (EN RELATION : Will Hurd affirme que 141 personnes se sont noyées dans le Rio Grande en 2022)

Dr Tara Watsonun économiste de la Brookings Institution qui s’intéresse à la politique sociale américaine, notamment en matière d’immigration, a rejeté l’idée d’imposer également des frais sur les envois de fonds.

« [It’s] ce n’est pas une manière sensée d’essayer d’atteindre cet objectif », a déclaré Watson à propos de l’imposition de frais sur les envois de fonds lors d’une conversation téléphonique avec Check Your Fact.

Watson a déclaré que le processus de migration est en train de changer, car de nombreuses personnes se présentent désormais à la frontière pour demander l’asile. De plus, aux États-Unis, de nombreux travailleurs sans papiers ne dépassent pas la durée de leur visa, de sorte qu’un mur frontalier « n’a pas d’impact sur ce type d’arrivée ».

« Vous ne contrôlez pas la migration et cela va vous coûter très cher », a expliqué Watson. « Il y a déjà quelques murs sur une bonne partie de la frontière, donc un mur frontalier est symbolique. Il s’agit de fermer l’Amérique au reste du monde. »

Selon Watson, impliquer des sociétés de services financiers telles que Western Union n’est pas non plus une alternative réalisable lorsqu’il est question d’imposer des frais sur les envois de fonds.

« Cela pose un défi de mise en œuvre », a déclaré Watson. « Parce que [financial service companies] souhaitent entretenir de bonnes relations avec leurs clients. Ils ne sont pas intéressés à imposer l’immigration.

L’approche la plus efficace, selon Watson, consiste à élargir les voies légales.

UN Vidéo 2017 de Cronkite News a indiqué que les taxes sur les envois de fonds « seraient dévastatrices pour les pauvres du Mexique ». Données du Conseil national de la population suggère En 2010, une famille mexicaine sur dix, soit environ 1,3 million de foyers, dépendait des envois de fonds. Les familles mexicaines reçoivent généralement des envois de fonds ou des paiements de la part de leurs proches qui travaillent aux États-Unis alors qu’ils sont sans papiers, selon Cronkite News. . Les envois de fonds ont atteint 142 milliards de dollars en 2022 pour les régions d’Amérique latine et des Caraïbes, toujours selon le Banque mondiale.

Check Your Fact a contacté les porte-parole de campagne de DeSantis et Trump ainsi que d’autres experts en immigration pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.