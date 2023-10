VÉRIFICATION DES FAITS : L’image virale X montrant les lauréats du prix Nobel portant des masques faciaux date de 2022

Une image virale partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, prétend montrer deux lauréats du prix Nobel portant des masques tout en acceptant leurs prix lors de la cérémonie de remise des prix 2023.

Cette image vaut mille mots : Les lauréats du prix Nobel ne font pas confiance à leur propre « innovation » et s’appuient plutôt sur la pseudoscience : les couches pour le visage. https://t.co/pudNl9wIq9 pic.twitter.com/klgoBiklOo – Dr Simon Goddek (@goddeketal) 2 octobre 2023

Verdict : faux

L’image, initialement publiée par Reuters Pictures, montre les Drs. Katalin Kariko et Drew Weissman lors de la cérémonie de remise du Prix du Japon à Tokyo en 2022. La cérémonie de remise des prix Nobel de cette année est prévue pour le 10 décembre, selon le site Internet du prix Nobel.

Vérification des faits:

Kariko et Weissman partageront le prix Nobel 2023 qui leur a été décerné pour leurs recherches sur l’ARNm, selon nouvelles de la BBC. Kariko a déclaré qu’elle pensait que la nouvelle qu’elle et Weissman avaient remporté le prix était « juste une blague », a rapporté le média.

« Cette image vaut mille mots : les lauréats du prix Nobel ne font pas confiance à leur propre « innovation » et s’appuient plutôt sur la pseudoscience – les couches pour le visage », prétend la légende de l’image virale X. L’image, vue plus de trois millions de fois, prétend montrer Kariko et Weissman acceptant leur prix Nobel lors de la cérémonie de remise des prix 2023 tout en portant des masques.

La photo ne provient cependant pas de la cérémonie de remise du prix Nobel de cette année. L’image, initialement publiée par Photos de Reutersmontrent Kariko et Weissman lors de la cérémonie de remise du Prix du Japon à Tokyo en 2022. (EN RELATION : Megyn Kelly a-t-elle dit qu’elle avait contracté le VSIDA après avoir été vaccinée ?)

« Les lauréats du Prix Japon 2022, la biochimiste hongro-américaine Katalin Kariko et le médecin-scientifique américain Drew Weissman, posent avec leurs trophées lors de la cérémonie de remise du Prix Japon à Tokyo, au Japon, le 13 avril 2022 », peut-on lire dans la légende de l’image.

De même, la cérémonie de remise du prix Nobel de cette année n’a pas encore eu lieu et est prévue pour le 10 décembre, selon le Site du prix Nobel. La cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel, depuis 1901, toujours selon le site Internet.

Bien que l’image virale X date de 2022, Kariko et Weissman ont reçu cette année le prix Nobel de médecine pour leurs recherches sur l’ARNm, Le Washington Post signalé. Kariko et Weissman se sont rencontrés à l’Université de Pennsylvanie il y a 25 ans, a indiqué le média.

Check Your Fact a contacté Kariko et Weissman pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.