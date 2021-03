Vérification des faits: l’image de Jill Biden distribuant de la nourriture aux demandeurs d’asile en 2019 manque de contexte

La réclamation: l’image montre Jill Biden distribuant de la nourriture et des cadeaux aux demandeurs d’asile à Matamoros, au Mexique; «Est-ce que quelqu’un l’a déjà vue au Texas aider les Américains?

Un mème viral partagé par les utilisateurs de Facebook affirme que la première dame Jill Biden s’est rendue au Mexique pour distribuer de la nourriture et des cadeaux aux demandeurs d’asile, mais n’a pas fourni d’assistance à ceux du Texas qui luttent après les tempêtes hivernales meurtrières.

« Jill Biden distribue de la nourriture et des cadeaux aux demandeurs d’asile à Matamoros, au Mexique », lit-on dans un article du 26 février avec plus de 300 actions. « Est-ce que quelqu’un l’a déjà vue au Texas aider les Américains? »

Des versions similaires de la revendication ont été partagées par d’autres utilisateurs et des pages Facebook telles que Trump’s Storm Group.

Le texte est accompagné d’une image de la première dame distribuant de la nourriture à une foule. Les messages ne précisent pas la date à laquelle la photo a été prise, cependant, certains utilisateurs dans les commentaires ont critiqué Biden pour ne pas porter de masque, suggérant que l’image a été capturée récemment.

L’image est de 2019

Une recherche inversée sur Google de la photo utilisée dans la revendication montre qu’elle provient du voyage de Biden en décembre 2019 dans un camp de réfugiés à Matamoros, au Mexique, en face de la frontière de Brownsville, au Texas.

Personne sur la photo ne porte de masque ou de distanciation sociale parce qu’il a été pris avant la pandémie de coronavirus, pas récemment, comme le suggèrent les allégations.

Pendant qu’elle était au camp de réfugiés, elle a distribué de la nourriture et des jouets de Noël aux demandeurs d’asile qui attendaient à la frontière américano-mexicaine pendant la période des fêtes en vertu de la politique de «rester au Mexique» de l’ancien président Donald Trump, a rapporté Texas Monthly.

« Le membre du Congrès Filemón Vela et moi avons rejoint l’équipe Brownsville et sœur Norma des associations caritatives catholiques pour des vacances à Tamalada avec les milliers de demandeurs d’asile vivant dans la boue et les tentes près de la frontière américaine », a déclaré Biden tweeté en 2019.

La photo utilisée dans le meme a été prise à partir d’un 23 décembre 2019, vidéo de Biden distribuant la nourriture avec des volontaires aux demandeurs d’asile lors d’un événement.

Le président Biden et la première dame visitent le Texas

Les messages suggèrent également à tort que la première dame n’est pas venue au Texas pour aider ceux qui se sont retrouvés sans électricité et sans eau après la tempête hivernale de février.

Le président et la première dame se sont rendus à Houston fin février pour rencontrer les dirigeants locaux afin de discuter de la tempête et d’une voie de rétablissement, selon le Texas Tribune.

Jill Biden et la première dame du Texas, Cecilia Abbott, ont visité la Houston Food Bank, où elles ont rencontré des bénévoles et des repas emballés pour les personnes âgées dans le cadre du programme Senior Box de la banque alimentaire, a rapporté USA TODAY le 26 février.

Les Bidens ont également visité la banque alimentaire du PDG de la Houston Food Bank, Brian Greene.

Notre note: Contexte manquant

L’affirmation selon laquelle Jill Biden distribuait de la nourriture et des cadeaux aux demandeurs d’asile à Matamoros, au Mexique, est un CONTEXTE MANQUANT basé sur nos recherches. Les messages omettent de mentionner que l’image provient d’un voyage de 2019 avant la pandémie et que la première dame s’est récemment rendue à Houston avec le président Joe Biden pour fournir une assistance aux Texans touchés par les tempêtes hivernales.

