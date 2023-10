VÉRIFICATION DES FAITS : Les prêts hypothécaires fixes sur 30 ans dépassent-ils désormais 8 % ?

Dans un article récent partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, l’avocat environnemental et candidat à la présidentielle de 2024, Robert F. Kennedy Jr., a affirmé que les hypothèques fixes sur 30 ans dépassaient désormais 8 %.

Les prêts hypothécaires fixes sur 30 ans dépassent désormais 8 %. Personne ne peut se permettre d’acheter maintenant. Les loyers grimpent également. Il est temps de mettre en œuvre mon plan d’obligations hypothécaires à 3 % non imposables et garanties par le gouvernement pour rendre l’accession à la propriété à nouveau accessible. #Kennedy24 – Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 29 septembre 2023

Verdict : non fondé

Même si certaines entreprises et régions affichent des taux hypothécaires de 8 % ou plus, la moyenne nationale reste à 7,30 %. Les taux sont les plus élevés depuis 2000, lorsque les taux hypothécaires dépassaient 8 %, certains experts suggérant que les taux pourraient s’arrêter juste en dessous ou à peine atteindre le niveau.

Vérification des faits:

Le marché immobilier américain sera probablement affecté par la fin du gel des remboursements des prêts étudiants fédéraux, selon Entreprise de renard. Selon un récent sondage Pulsenomics, les économistes estiment que la reprise des remboursements des prêts étudiants aura un impact sur les taux d’accession à la propriété pendant au moins un an, a rapporté le média.

Kennedy a fait état de la hausse des prêts hypothécaires dans un article X du 29 septembre. Il a notamment écrit : « Les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans dépassent désormais 8 %. Personne ne peut se permettre d’acheter maintenant. Loyers [sic] tirer aussi.

Cette affirmation est cependant compliquée par les données disponibles. En août 2023, Axios a rapporté que les taux hypothécaires américains évoluaient vers 8 % en raison de la chute des ventes de logements et de la pression sur les taux du marché en général. Faisant référence aux données du Mortgage News Daily, le média a indiqué que le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans atteignait 7,49 %. Les efforts de la Réserve fédérale pour lutter contre l’inflation et les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans semblent tous deux être des facteurs influençant les taux hypothécaires, selon le média.

Données citées dans un Article d’Investopedia du 8 septembre a également examiné les tendances récentes des taux hypothécaires à 30 ans, plaçant la moyenne des nouveaux prêts d’achat à taux fixe sur 30 ans à 7,33 % le 10 août, 7,80 % le 22 août et 7,48 % le 30 août. montre que les taux hypothécaires ont de nouveau grimpé récemment, la moyenne déclarée pour les nouveaux prêts d’achat à taux fixe sur 30 ans étant de 7,84 % le 7 septembre. Le même article indiquait que les moyennes nationales des meilleurs taux de refinancement des prêteurs étaient de 8,26 %.

UN Article du 29 septembre d’Investopedia montre que les taux hypothécaires fixes sur 30 ans ont continué d’augmenter tout au long du mois, avec un taux de 7,92 % le 21 septembre et de 8,10 % le 28 septembre. Ce même article montrait que les moyennes nationales des meilleurs taux de refinancement des prêteurs ont également grimpé à 8,46. %.

À l’inverse, les données sur les taux hypothécaires disponibles via Freddie Mac montre le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans à 7,31 % au 28 septembre. Les mêmes données apparaissent sur le Site Web de la Fed de Saint-Louis. Ces données portent sur le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans d’avril 1971 à aujourd’hui. Selon les données, la dernière fois que le taux hypothécaire fixe sur 30 ans s’est approché de près de 8 %, c’était en août 1999, à 7,80 %. (EN RELATION : Wells Fargo a-t-il imposé une limite de retrait d’espèces quotidienne de 1 000 $ ?)

De plus, en août, CNN a rapporté que les taux hypothécaires avaient atteint leur plus haut niveau en 21 ans depuis que le taux hypothécaire fixe sur 30 ans avait atteint 7,13 % en avril 2002. En discutant de la hausse des taux hypothécaires, le média a noté que le taux hypothécaire moyen est basé sur les demandes que les prêteurs soumettent à Freddie. Mac et inclut uniquement ceux qui « ont mis 20 % de mise de côté et ont un excellent crédit ».

En examinant le marché immobilier et les taux hypothécaires fixes sur 30 ans, les chercheurs se tournent déjà vers 2024. Selon une étude Article Fortune d’août 2023, des chercheurs de grandes sociétés telles que Morningstar, Goldman Sachs et Morgan Stanley prédisent que les taux hypothécaires moyens en 2024 seront respectivement de 5,0 %, 5,9 % et 6,0 %. La baisse des taux hypothécaires ainsi que l’augmentation des revenus et la baisse des prix de l’immobilier auront un impact sur l’abordabilité globale du logement, a indiqué le média.

Dr Daniel Quanprofesseur d’immobilier à l’Université Cornell, a déclaré qu’historiquement, 8 % n’est pas si élevé en matière de taux hypothécaires.

« Historiquement, 8% n’est pas si élevé et les suggestions selon lesquelles le logement n’est plus abordable ne sont pas vraies », a déclaré Quan à Check Your Fact par courrier électronique. « Dans la période inflationniste des années 80, les taux hypothécaires étaient de l’ordre de 18 à 19 % », a-t-il ajouté.

Keith Munsellmaître de conférences en stratégie et innovation à l’Université de Boston, n’est pas d’accord, suggérant que la probabilité que les entreprises facturent 8 % pour un taux hypothécaire sur 30 ans était faible.

« Le jeudi 28 septembre 2023, Freddie Mac a déclaré que le taux hypothécaire immobilier sur 30 ans était passé à une moyenne de 7,19 %. Bien que certaines entreprises puissent tenter de facturer 8 %, cela constitue un scénario très improbable », a déclaré Munsell.

