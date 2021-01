L’allégation: les entreprises mandatant les vaccins COVID-19 enfreignent la loi fédérale

Le 22 décembre, le PDG de Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol, a déclaré à CNBC que la société «encouragerait fortement» mais n’obligerait pas ses employés à recevoir le vaccin contre le coronavirus.

« Pour le moment, nous n’allons pas le rendre obligatoire », a-t-il déclaré. Il a également déclaré que l’entreprise couvrirait les coûts associés au vaccin pour les employés qui choisissent de le recevoir.

Certaines personnes – comme le compte Freedom Angels – se sont tournées vers Instagram pour féliciter Chipotle pour son choix et affirmer que rendre obligatoire les vaccins enfreint la loi fédérale.

« Bon sang! C’est formidable de voir une entreprise choisir de NE PAS violer les droits des employés de l’ADA, de l’OSHA et du Titre 7 de la loi sur les droits civils de 1964. C’est un droit inaliénable de ne PAS être contraint ou forcé de prendre un V », le message États.

Freedom Angels n’a pas répondu à une demande de commentaire de USA TODAY.

Vérification des faits:Oui, les employeurs peuvent exiger que les travailleurs reçoivent le vaccin COVID-19

Les employeurs ont le droit légal d’imposer des vaccins contre les coronavirus

Il n’est pas vrai que les entreprises qui prescrivent des vaccins contre les coronavirus violent les lois fédérales – y compris la loi américaine sur les personnes handicapées de 1990, la loi sur la sécurité et la santé au travail de 1970 et le titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Les employeurs ont le droit légal d’exiger que leurs employés soient vaccinés contre le COVID-19, selon les directives publiées par la US Equal Employment Opportunity Commission le 16 décembre.

C’est parce que les employeurs sont autorisés à imposer «une exigence selon laquelle une personne ne doit pas constituer une menace directe pour la santé ou la sécurité des personnes sur le lieu de travail» – ce qui comprend certains vaccins.

Il existe des exceptions pour les employés handicapés ou les croyances religieuses «sincères», les catégories de travailleurs qui sont protégés par l’ADA et le Titre VII.

Dans ces cas, les employeurs doivent prouver qu’un employé non vacciné présente «un risque important de préjudice substantiel à la santé ou à la sécurité de l’individu ou des autres» sur le lieu de travail et tenter de leur fournir des «aménagements raisonnables».

S’il n’y a pas d’aménagement raisonnable, cependant, il est légal pour l’employeur d ‘ »exclure l’employé du lieu de travail » – et dans certains cas, de le licencier, conformément aux USA AUJOURD’HUI.

Quant à l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, une agence de réglementation qui établit et applique des normes de protection en matière de sécurité et de santé au travail, l’agence n’a pas encore publié de directives sur les vaccins obligatoires contre les coronavirus.

Dans le passé, cependant, l’EEOC et l’OSHA ont statué qu’il était légal pour les employeurs d’imposer des vaccins contre la grippe, conformément à la National Law Review.

Rien n’indique qu’ils décideront différemment des vaccins contre les coronavirus.

Notre note: Faux

Sur la base de nos recherches, l’affirmation selon laquelle les entreprises qui imposent les vaccins COVID-19 violent la loi fédérale est FAUX. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a publié plus tôt ce mois-ci des orientations indiquant que les employeurs ont le droit légal d’exiger que leurs employés reçoivent des vaccins contre le coronavirus. Tant que les entreprises obéissent aux exceptions pour les employés handicapés ou aux croyances religieuses «sincères», les mandats de vaccination ne violent pas la loi fédérale.

