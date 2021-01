Vérification des faits: les images virales comparent la gestion des manifestations de Black Lives Matter et de l’émeute au Capitole

La revendication: des images montrent la présence de la police lors des manifestations de Black Lives Matter par rapport à l’émeute au Capitole

Lorsque les législateurs se sont réunis le 6 janvier pour certifier la victoire du Collège électoral du président élu Joe Biden sur le président Donald Trump, une foule d’émeutiers pro-Trump a violé la sécurité au Capitole américain, a escaladé des échafaudages et fait irruption dans les bureaux du Congrès.

Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, de nombreux médias sociaux ont partagé des images prétendant montrer un fossé entre la gestion par les forces de l’ordre des manifestations de 2020 Black Lives Matter par rapport aux partisans de Trump qui ont violemment pris d’assaut le Capitole.

« Juste un rappel, la première image était la sécurité de la capitale lors d’une manifestation Black Lives Matter », lit-on dans un post Facebook du 6 janvier avec plus de 800 partages. « La seconde date d’aujourd’hui. »

Fait ou fiction?:Nous vérifions les actualités et les envoyons dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous pour l’obtenir ici.

Le message comprend deux photos: l’une montrant une forte présence de soldats de la Garde nationale prétendument positionnés sur les marches du Capitole américain, et la seconde montrant la police du Capitole tentant de retenir les émeutiers le 6 janvier.

« Capitol Building pendant BLM vs Capitol Building aujourd’hui … » lit un autre article avec 150 000 partages. Dans cette version de la revendication, l’image de la Garde nationale est comparée à une photo d’émeutiers sur les marches du Capitole.

USA TODAY a contacté les deux utilisateurs pour obtenir des commentaires.

Vérification des faits:Joe Biden a condamné les violences liées aux manifestations de gauche et de droite

L’image n’a pas été prise au Capitole

La première image dans les publications sur les réseaux sociaux montre les troupes de la Garde nationale du district de Columbia stationnées, mais au Lincoln Memorial, pas au Capitole, comme le prétendent les messages. La photo a été prise le 2 juin et publiée sur Twitter par la correspondante d’ABC News, Martha Raddatz.

Une photo similaire prise le 2 juin est visible sur Getty Images et sous-titrée: « Des membres de la Garde nationale de DC se tiennent sur les marches du Lincoln Memorial alors que les manifestants participent à une manifestation pacifique contre la brutalité policière et la mort de George Floyd, le 2 juin. , 2020 à Washington, DC. «

L’apparition des troupes cet été est survenue alors que les militants de Black Lives Matter menaient des manifestations à travers le pays à la suite de la mort de George Floyd, un Noir non armé décédé lorsqu’un policier lui tenait un genou contre le cou pendant près de neuf minutes.

Trump avait ordonné une réponse ferme aux manifestations pour la justice raciale et a déclaré qu’il avait le pouvoir d’envoyer des troupes fédérales dans les États en vertu de la loi sur l’insurrection de 1807, même si les autorités locales ne les demandaient pas, a rapporté USA TODAY.

Le procureur général de l’époque, William Barr, a déclaré que Trump avait demandé à ce qu’il coordonne la réponse des forces de l’ordre fédérales en juin, alors que les manifestations commençaient à devenir plus agressives. Trump a menacé de déployer des troupes actives pour «dominer» les rues où les manifestations sont devenues violentes, selon USA TODAY.

La maire du district de Columbia, Muriel Bowser, a rejeté les offres d’aide des gouverneurs d’au moins quatre États, a déclaré une porte-parole à USA TODAY en juin. Bowser était contre l’extension de la présence fédérale et a averti les autorités de reculer.

À l’époque, les responsables de 31 États avaient activé un total de 30 000 membres de la Garde nationale pour aider les autorités nationales et locales à gérer les troubles civils.

Vérification des faits: C’est vrai que le gaz lacrymogène est une arme chimique interdite en temps de guerre

Réponse de la police aux manifestations du BLM

L’activation au cours de l’été est survenue alors que les manifestants vandalisaient des monuments à Washington, notamment le Lincoln Memorial, le World War II Memorial et la statue du brigadier-général Casimir Pulaski à Freedom Plaza, selon Photos partagé par le National Park Service.

Un rapport du projet Armed Conflict Location & Event Data Project a analysé 7750 manifestations de Black Lives Matter dans les 50 États et le district de Columbia, entre le 26 mai et le 22 août, et a identifié 220 endroits où les manifestations sont devenues violentes.

« La grande majorité des manifestations de manifestation associées au mouvement BLM sont non violentes », indique le rapport. « Dans plus de 93% de toutes les manifestations liées au mouvement, les manifestants ne se sont pas livrés à la violence ou à des activités destructrices. Des manifestations pacifiques sont signalées dans plus de 2 400 endroits différents à travers le pays. »

Lors des manifestations de Black Lives Matter l’été dernier, plus de 500 personnes ont été arrêtées en une journée à Los Angeles et 100 personnes ont été arrêtées sur une période de trois jours à Minneapolis, a rapporté USA TODAY. Des dizaines de personnes dans d’autres villes du pays ont été arrêtées en une seule nuit.

Les données de Bellingcat et Forensic Architecture montrent qu’au moins 950 cas de brutalité policière contre des civils et des journalistes ont eu lieu au cours de la période de cinq mois pendant les manifestations de Black Lives Matter, a rapporté The Guardian. La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des matraques.

Vérification des faits: Les médias sociaux affirment à tort que le vice-président Mike Pence a été arrêté

Comparaison de la réponse de la police du Capitole

Dans la publication virale, la deuxième image d’émeutiers affrontant la police du Capitole a été prise par Reuters photographe Leah Mills.

« Les partisans du président Trump s’affrontent avec des policiers devant le Capitole américain à Washington, le 6 janvier », lit-on dans la légende de l’image.

Alors que des émeutiers entraient dans le bâtiment et que des centaines de personnes envahissaient le Capitole, seul un petit groupe de policiers se tenait à l’extérieur, a rapporté USA TODAY.

Lorsque les émeutiers ont commencé à grimper sur les côtés des bâtiments, la police a semblé se retirer et a tenté de sécuriser une section à l’extérieur, mais a été rapidement débordée, selon les journalistes qui se trouvaient sur les lieux.

Des vidéos et des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes vêtues de vestes de la police du Capitole supprimant les barrières et un policier qui semblait poser en selfies avec ceux qui avaient violé le Capitole. D’autres vidéos de la scène montrent des agents escortant lentement des personnes hors du bâtiment, a rapporté USA TODAY.

Le vice-président Mike Pence a aidé à faciliter la décision de mobiliser les membres de la Garde nationale du district, une décision que Trump avait initialement évitée, selon CNN.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a annoncé dans un communiqué dans l’après-midi que la Garde nationale du district avait été pleinement activée «pour aider les forces de l’ordre fédérales et locales alors qu’elles s’efforçaient de régler pacifiquement la situation».

Le soir, les agents ont commencé à utiliser des gaz lacrymogènes et des grenades à percussion pour évacuer les foules avant le couvre-feu de 18 heures imposé par Bowser, qui avait demandé un déploiement limité de la Garde nationale avant les manifestations pour aider le département de la police métropolitaine.

Le chef de la police du district, Robert Contee, a déclaré que la police avait procédé mercredi à plus de 60 arrestations, dont 41 sur les terrains du Capitole américain, et que quatre personnes étaient mortes, a rapporté USA TODAY.

Vérification des faits: Joe Biden a condamné les violences liées aux manifestations de gauche et de droite

Notre note: Contexte manquant

L’affirmation selon laquelle les images montrent la réponse de la police aux manifestations de Black Lives Matter par rapport à la foule du Capitole est un CONTEXTE MANQUANT basé sur nos recherches. Les deux images utilisées dans la réclamation sont authentiques, cependant, la première image montre la Garde nationale sur les marches du Lincoln Memorial après son vandalisme, pas au Capitole. Les rapports indiquent que les manifestants ont été confrontés à plus de violence et d’arrestations lors des manifestations qui ont eu lieu au cours de l’été par rapport à l’émeute de janvier au Capitole.

Nos sources de vérification des faits:

Martha Raddatz, 2 juin 2020, tweeter

Getty Images, 2 juin 2020, « Les villes américaines nettoient les dégâts alors que les émeutes se poursuivent à travers le pays »

USA TODAY, 5 juin 2020, « Les troupes de la Garde nationale font irruption dans DC pour les manifestations de George Floyd, mais qui est en charge? »

USA TODAY, 18 juin 2020, « Suivi des manifestations à travers les Etats-Unis à la suite de la mort de George Floyd »

National Park Service, 31 mai 2020, tweet

The Armed Conflict Location & Event Data Project, consulté le 7 janvier, US Crisis Monitor

USA TODAY, 7 janvier, « » Double standard « : les législateurs et militants noirs dénoncent la réponse de la police à l’attaque du Capitole américain »

Bellingcat and Forensic Architecture, consulté le 7 janvier, Police Brutality at the BLM Protests

Reuters, 7 janvier, « Des nuées de partisans de Trump prennent d’assaut le Capitole américain »

CNN, 7 janvier, « Pence a pris les devants alors que Trump avait initialement résisté à l’envoi de la Garde nationale au Capitole »

Ministère de la Défense, 6 janvier, « Déclaration du secrétaire par intérim Miller sur l’activation complète de la Garde nationale de DC »

Associated Press, 4 janvier, « Le maire de DC appelle la Garde nationale avant les manifestations pro-Trump »

USA TODAY, 7 janvier, « Mise à jour en direct des émeutes de DC: Trump condamné, la police défend ses actions, la ville est stupéfaite après le violent siège du Capitole »

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.

Cette vérification des faits est disponible à 2020 US Elections FactChat de l’IFCN #Chatbot sur WhatsApp. Cliquez ici pour en savoir plus.