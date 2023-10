VÉRIFICATION DES FAITS : Le Vatican a-t-il brûlé des « astronomes catholiques » pour avoir remis en question la position de la Terre dans l’univers ?

Le New York Times a affirmé le Twitter et Facebook que le Saint-Siège a ostracisé et brûlé les « astronomes catholiques » pour avoir remis en question la position de la Terre dans l’univers.



Verdict : trompeur

Il n’existe aucune preuve que plusieurs astronomes catholiques aient été brûlés pour avoir remis en question la place centrale de la Terre dans l’univers. Il y a un débat sur la question de savoir si un cosmologue connu, Giordano Bruno, a été brûlé pour ses opinions.

Vérification des faits:

Le New York Times a affirmé que l’Église catholique « avait muselé et brûlé les astronomes catholiques romains pour avoir remis en question la centralité de la Terre dans le cosmos » dans un article sur les astronomes jésuites. L’héliocentrisme a été développé par l’astronome polonais Nicolas Copernic, selon Britannique.

Cependant, cette affirmation est trompeuse. Il est vrai que l’Église catholique a condamné la doctrine dite de l’héliocentrisme comme étant « formellement hérétique » en 1616 après le procès de Galilée, selon Université Fordham. Vérifiez votre fait introuvable n’importe lequel preuve que plusieurs astronomes catholiques ont été brûlés.

Les experts contactés par Check Your Fact ne sont pas d’accord avec l’évaluation du New York Times selon laquelle le Saint-Siège « a brûlé les astronomes catholiques romains pour avoir remis en question la centralité de la Terre dans le cosmos ».

Henri Kellyprofesseur émérite de recherche en anglais à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré à Check Your Fact dans un e-mail que « personne n’a jamais été brûlé pour [believing in heliocentrism.]

« Il est exact de dire que les astronomes ont été muselés à partir de 1616, lorsque l’héliocentrisme a été déclaré hérétique. Après quoi cela pouvait conduire à la mort par brûlure si la terre bougeait. Mais cela n’a jamais été le cas : personne n’a jamais été brûlé pour cela », a déclaré Kelly.

« Je ne connais personne qui ait été brûlé vif pour avoir nié que la Terre est le centre de l’univers. » Nelson Minnichprofesseur d’histoire à l’Université catholique d’Amérique, a déclaré à Check Your Fact dans un e-mail.

Wesley Vinerconservateur associé au Musée de la Bible et candidat au doctorat en histoire des sciences à l’Université de Princeton, a déclaré à Check Your Fact que cette affirmation reflète une « idée fausse malheureusement courante sur l’histoire du christianisme et de la science ».

« L’Église catholique n’a jamais « brûlé » aucun astronome et n’a jamais été largement hostile au développement de la science. Au contraire, l’Église a fourni une grande partie du soutien financier à l’étude de l’astronomie dans l’Europe médiévale et moderne », a déclaré Viner.

Il y a un débat sur la question de savoir si les opinions héliocentriques d’un individu, le philosophe italien Giordano Bruno, ont conduit à sa mort. Bruno fut reconnu coupable d’hérésie et brûlé vif en 1600, selon Université de Stanford. (EN RELATION : Une publication virale déforme les faits sur les rites catholiques pour les bébés mort-nés)

La plupart des historiens conviennent que Bruno n’a pas été brûlé pour ses opinions sur la cosmologie, selon un article 2018 par professeur d’histoire à l’Université du Texas Alberto Martínez. Martinez n’est pas d’accord avec cette évaluation, écrivant : « En analysant toutes les accusations, j’ai découvert que l’argument le plus solide de l’Inquisition contre Bruno était, en fait, et contrairement aux idées reçues, sa croyance en de nombreux mondes. »

« Bruno a été condamné pour plusieurs hérésies, mais celle sur les mondes multiples était l’accusation la plus solide contre lui. Il ne défendait pas une croyance ésotérique dans les mondes immatériels. Au lieu de cela, il a affirmé certaines parties de notre cosmologie : notre univers acentrique possède d’innombrables soleils, entourés de planètes, dont certaines peuvent ressembler à notre Terre habitée », a écrit Martinez.

Minnich n’était pas d’accord avec le fait de présenter Bruno comme un « martyr de la science ». (EN RELATION : Le pape François a-t-il été arrêté pour des accusations de traite d’êtres humains et de fraude)

« Certainement pas le cas de Giordano Bruno qui a été exécuté pour diverses charges : panthéisme, la terre est animée par une âme rationnelle, les étoiles sont des anges, Moïse a fait des miracles par magie, le Christ était un magicien… Bruno est souvent le cas cité pour avoir été brûlé. les astronomes pour remettre en question la centralité de la Terre. Sa statue se trouve au Campo dei Fiori à Rome avec une inscription le déclarant martyr de la science. [nineteenth-century anti-clerical propaganda] [sic]« , a déclaré Minnich.

L’article du New York Times était édité supprimer « brûlé » dans le premier paragraphe. L’article original, publié 22 Mars, a fait cette réclamation. Les publications sur Facebook et Twitter ont toujours la langue au moment de la publication.

Check Your Fact a contacté le New York Times pour commentaires et mettra à jour cet article si une réponse est fournie.