VÉRIFICATION DES FAITS : Le présentateur de Fox News affirme que Joe Biden n’a pas invité Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche

Martha MacCallum, présentatrice de Fox News revendiqué lors d’un segment du 10 octobre, le président Joe Biden n’a pas invité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.

Martha MacCallum, présentatrice de Fox News : «[Netanyahu] n’a même pas été invité à la Maison Blanche, ce qui est sans précédent, je pense, dans l’histoire présidentielle américaine.» Biden a invité Bibi à la Maison Blanche le mois dernier lors de leur réunion bilatérale à New York. https://t.co/1PIvq6WPhL pic.twitter.com/gfR9zw3Xuy – Justin Baragona (@justinbaragona) 10 octobre 2023

Verdict : faux

Biden a invité Netanyahu à la Maison Blanche après une réunion en septembre, selon un communiqué de la Maison Blanche et plusieurs médias.

Vérification des faits:

Biden a qualifié l’attaque du Hamas contre Israël, qui a tué plus de 1 000 Israéliens et 14 citoyens américains, d’« acte de pure méchanceté », selon le le journal Wall Street. Biden a également exhorté Netanyahu à minimiser les pertes civiles alors qu’Israël continue de bombarder Gaza avec des frappes aériennes, NBC News signalé.

MacCallum a affirmé lors d’un segment que Biden n’avait pas invité Netanyahu à la Maison Blanche. MacCallum a déclaré : « Il semble que la Maison Blanche ait laissé leurs sentiments à l’égard de Bibi Netanyahu… les empêcher d’avoir un dialogue ouvert avec lui et de lui montrer un soutien qui renforcerait l’alliance américano-israélienne. [Netanyahu] n’a même pas été invité à la Maison Blanche, ce qui est sans précédent, je pense, dans l’histoire présidentielle américaine.»

Cette affirmation est fausse. Un porte-parole de la Maison Blanche a renvoyé Check Your Fact à un Lecture du 20 septembre à propos de la rencontre de Biden avec Netanyahu à New York. Le communiqué indique : « Enfin, le président Biden a invité le Premier ministre Netanyahu à Washington DC avant la fin de l’année pour poursuivre la collaboration directe sur ce large éventail de questions. »

Le Washington Post signalé que Biden avait invité Netanyahu à la Maison Blanche. Si Biden n’avait pas invité Netanyahu, le dirigeant israélien aurait été le premier « Premier ministre israélien » depuis 1969 à ne pas se rendre à la Maison Blanche au cours de sa première année d’élection, selon le média. (EN RELATION : Un responsable du Hamas affirme à tort que le groupe n’a tué aucun civil)

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré dans un communiqué du 20 septembre communiqué de presse que « le président Biden a invité le Premier ministre Netanyahu à une réunion supplémentaire, à la Maison Blanche, avant la fin de l’année ». Biden a déclaré à Netanyahu au début de la réunion : « J’espère vous voir à Washington d’ici la fin de l’année », selon Axios.

Netanyahu et Biden ont discuté des négociations de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, des changements judiciaires controversés du Premier ministre et de la Cisjordanie, a rapporté Axios. Axios a également rapporté que « les responsables américains ont déclaré qu’il s’agissait simplement d’une invitation de principe et qu’aucune date n’a été finalisée ».

Check Your Fact a contacté le bureau de Netanyahu et un porte-parole de Fox News pour commentaires et mettra à jour cet article si des réponses sont fournies.