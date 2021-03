Vérification des faits: le plan de vaccination COVID-19 de la Californie ne donne pas la priorité aux sans-abri, aux prisonniers

L’affirmation: la Californie fait vacciner les sans-abri et les détenus contre le COVID-19 avant les autres

L’évolution des plans de distribution des vaccins COVID-19 suscite de nouvelles critiques concernant les plans d’administration des vaccins.

Dans une publication sur Facebook du 1er mars, l’humoriste et podcasteur Adam Carolla a pris pour cible l’État de Californie. «En Californie, les sans-abri et les prisonniers reçoivent le vaccin avant les contribuables», écrit-il dans un message auquel environ 12 000 utilisateurs ont réagi. «Cela ressemble à quelque chose de l’idiocratie. Si ce n’est pas la façon la plus californienne de faire les choses, je ne sais pas ce que c’est.

Les défenseurs se sont battus pour que ces populations soient prioritaires parce qu’elles vivent dans des quartiers proches, tels que des refuges pour sans-abri, et ne peuvent pas facilement maintenir une distance sociale.

Alors que Carolla a raison de dire que la Californie administre des vaccins à ces groupes, un changement dans le plan de distribution de l’État en janvier ne leur a plus donné la priorité pour le vaccin.

Carolla n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Vérification des faits:Israël lance le « Green Pass » pour les citoyens vaccinés contre le COVID-19

Plan de distribution des vaccins en Californie

Les premières doses du vaccin COVID-19 sont arrivées en Californie à la mi-décembre et l’État a commencé à vacciner les travailleurs de la santé de première ligne peu de temps après.

Le plan initial de la Californie pour la distribution du vaccin a donné la priorité aux travailleurs de la santé avant de passer aux 75 ans et plus et aux travailleurs que l’État jugeait essentiels, y compris les enseignants, les premiers intervenants et les commis d’épicerie.

Ce premier plan incluait également les sans-abri et les prisonniers d’État dans la deuxième vague. La Californie a commencé à vacciner les prisonniers le 22 décembre, selon le Los Angeles Times.

Cependant, The Sacramento Bee souligne que le plan de la Californie pour vacciner ses résidents a changé à plusieurs reprises depuis décembre et à la fin janvier, l’État a adopté un nouveau cadre qui donne la priorité aux 65 ans et plus et à ceux qui travaillent dans l’agriculture et l’alimentation, l’éducation et les services de garde d’enfants et d’urgence en la phase la plus récente. À partir du 14 mars, l’État vaccina les personnes âgées de 16 à 64 ans qui sont «les plus à risque» en raison de problèmes de santé graves, notamment le cancer, la grossesse, les problèmes cardiaques et l’obésité grave.

Les prisonniers et les sans-abri n’auraient plus la préférence pour les vaccins sous ce changement, selon The Sacramento Bee.

Le nouveau plan n’empêche pas les prisonniers ou les sans-abri de recevoir le vaccin s’ils appartiennent à l’une des catégories éligibles. Notes du Department of Rehabilitation and Corrections de Californie sur son site Webqu’il donne la priorité à la distribution des vaccins conformément aux directives du département de la santé de l’État.

Au 1er mars, 40 905 personnes incarcérées avaient été vaccinées, ainsi que 25 626 membres du personnel, selon le site Web du département. À cette époque, l’État comptait 94 586 personnes en détention et 89 892 en prison.

«Nous accordons la priorité à la distribution des vaccins d’une manière qui est conforme aux directives du CDPH. Notre intention est d’offrir des vaccinations contre le COVID-19 à tous les employés du CDCR et du CCHCS et aux personnes incarcérées», a déclaré Liz Gransee, directrice adjointe des communications du département, dans un e-mail.

Environ trois personnes sur quatre incarcérées en Californie ont soit reçu la première dose du vaccin, soit été infectées par le virus le 8 février, selon le Los Angeles Times.

Les données montrant le nombre de vaccins qui ont été administrés aux sans-abri sont cependant plus difficiles à trouver.

«Malheureusement, bien qu’il existe de bonnes données sur les populations carcérales et l’administration du vaccin COVID-19, nous n’avons pas de bonnes données sur l’administration des vaccins et les personnes en situation d’itinérance», a déclaré Barbara DiPietro, directrice principale de la politique du National Health Care for the Homeless. Conseil, dans une déclaration préparée.

Notre note: Contexte manquant

L’affirmation selon laquelle la Californie vaccine les détenus et les sans-abri contre le COVID-19 avant les autres est un CONTEXTE MANQUANT, car sans informations supplémentaires, cela pourrait être trompeur. S’il est vrai que l’État administre le vaccin à ces populations, la Californie a modifié son plan de distribution de vaccins en janvier. Le nouveau plan ne donne pas la priorité à ces groupes.

