VÉRIFICATION DES FAITS : Laphonza Butler a-t-elle servi de consultant politique auprès d’AirBNB et d’Uber ?

Une publication partagé sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme que Laphonza Butler, qui a récemment occupé le siège de feu la sénatrice démocrate de Californie Dianne Feinstein, aurait servi comme consultante politique chez Airbnb et Uber.

Re : Nomination par Newsom de Laphonza Butler… Si vous avez travaillé pour le SEIU pendant des années, mais que vous avez ensuite réussi à devenir consultant politique et lobbyiste chez Airbnb et Uber, parviendrez-vous à conserver le titre de leader syndical ? Vraiment curieux de savoir ce que pensent les gens du mouvement syndical ! – Jordan Zakarin (@jordanzakarin) 2 octobre 2023

Verdict : Vrai

Le profil LinkedIn de Butler montre qu’elle était employée à la fois par Airbnb et par le Service Employees International Union (SEIU). Butler a récemment défendu son travail avec Uber dans une interview avec le San Francisco Chronicle.

Vérification des faits:

Butler a prêté serment en tant que nouveau sénateur de Californie le 3 octobre par la vice-présidente Kamala Harris, selon CNN. Butler est la seule femme noire actuellement en poste au Sénat, a rapporté le média.

« Re : la nomination par Newsom de Laphonza Butler… Si vous avez travaillé pour le SEIU pendant des années, mais que vous avez ensuite gagné de l’argent en tant que consultant politique et lobbyiste chez Airbnb et Uber, pouvez-vous conserver le titre de leader syndical ? » prétend le post X. Le message a recueilli plus de 30 000 vues au moment de la rédaction.

L’affirmation est correcte. Selon le Institut Tremble, Butler a été président de la section locale 2015 du SEIU. Butler a également été président du SEIU United Long Term Care Workers (ULTCW) pendant sept ans et directeur de la division des services immobiliers du SEIU, a indiqué l’institut. La section locale 2015 du SEIU est le plus grand syndicat de Californie et la plus grande section locale de soins de longue durée du pays, avec plus de 325 000 travailleurs des maisons de retraite et des soins à domicile.

UN communiqué de presse du 3 octobre, la section locale 2015 du SEIU a annoncé que Butler avait été nommé par le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, pour occuper le siège de feu Feinstein au Sénat. Le message félicitait l’ancien président pour sa sélection.

« En ce moment charnière, les voix pro-travailleurs comme Laphonza Butler sont absolument impératives pour garantir le progrès des familles de travailleurs », peut-on lire en partie dans le communiqué de presse. « Nous sommes impatients de voir l’impact que nous savons que Laphonza aura dans son nouveau rôle. »

En plus de ses multiples rôles susmentionnés, Butler a été vice-présidente internationale du SEIU et présidente du Conseil d’État du SEIU de Californie, selon le Conseil d’administration de l’Université de Californie du Sud (USC). Outre son travail au SEIU, Butler a été directrice des politiques publiques et des campagnes chez Airbnb et associée de la société de conseil politique et de communication SCRB Strategies en 2019 et 2020, indique le Board of Regents de l’USC.

Les antécédents professionnels de Butler sont en outre corroborés par le fait qu’elle LinkedIn page. Selon son profil, Butler a travaillé comme présidente du SEIU ULTCW de 2010 à 2015, comme présidente du SEIU CA de 2012 à 2018 et comme présidente de la section locale 2015 du SEIU pendant neuf ans. Elle est devenue associée chez SCRB Strategies, où elle a travaillé de janvier 2019 à septembre 2020 avant de rejoindre Airbnb en septembre 2020. Butler a travaillé chez Airbnb pendant un an avant de quitter l’entreprise pour rejoindre le comité d’action politique pro-choix Emily’s List. en septembre 2021, selon son profil LinkedIn.

Butler a récemment défendu son travail avec Uber alors qu’elle travaillait chez SCRB Strategies dans un entretien avec le San Francisco Chronicle. Elle a travaillé avec Uber alors que l’entreprise luttait contre AB5, qui «élargi la définition des travailleurs qui doivent bénéficier de prestations de plein emploi », selon le Chronicle. Butler n’a pas expliqué son rôle spécifique dans la lutte d’Uber contre AB5.

« J’ai été très clair sur le fait qu’ils devraient bénéficier des protections de l’emploi. J’ai passé toute ma carrière, soit près de 20 ans, dans le mouvement syndical, à veiller à ce que les travailleurs qui voulaient un syndicat aient la possibilité d’avoir une chance équitable d’en créer un. Mon travail sur AB5 était exactement cela », a déclaré Butler au Chronicle.

Politico a rapporté dans octobre 2023 que SCRB Strategies a reçu 185 000 $ pour son travail avec Uber, selon les dossiers de lobbying californiens. Butler a également travaillé avec l’équipe des affaires gouvernementales d’Airbnb, a rapporté le média. . (EN RELATION : Les salaires suivent-ils l’inflation ?)

Check Your Fact a contacté Butler, SEIU Local 2015 et Bearstar Strategies pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.