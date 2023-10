VÉRIFICATION DES FAITS : La vidéo ne montre pas les spectateurs du festival Supernova courant pour sauver leur vie

Une vidéo partagé sur TikTok prétend montrer les participants au festival de musique Supernova courant pour sauver leur vie au milieu du conflit Israël-Hamas.

Verdict : faux

La vidéo, initialement partagée sur la plateforme le 4 octobre, montre une foule nombreuse se précipitant vers un concert de Bruno Mars à Tel Aviv, selon Lead Stories.

Vérification des faits:

Un survivant de l’attaque du Hamas contre le festival de musique Supernova a déclaré que cinquante terroristes étaient descendus sur l’événement et avaient commencé à ouvrir le feu, selon nouvelles de la BBC. Le festival a eu lieu dans le désert israélien du Néguev, non loin de la bande de Gaza, a rapporté le média.

« Israël est actuellement attaqué. Le monde doit se réveiller ! prétend la vidéo TikTok, likée plus de 500 fois. Dans la vidéo, on peut voir une grande foule de personnes courir dans une zone couverte d’herbe.

La vidéo n’est cependant pas liée au festival de musique Supernova. La vidéo a été initialement partagée avec TIC Tac le 4 octobre sans aucun détail sur l’endroit où il avait été tourné. UN traduction de la légende ne fournissait pas non plus beaucoup d’informations, demandant seulement : « Êtes-vous au spectacle aujourd’hui ?

Selon Histoires principales, la vidéo montre une foule nombreuse se précipitant vers le concert de Mars à Tel Aviv. Mars a donné un concert à Tel Aviv le mercredi 4 octobre et devait donner un autre spectacle le samedi 7 octobre. Panneau d’affichage signalé. Le concert de samedi a été annulé à la suite d’une attaque terroriste menée par le Hamas, selon le média. (EN RELATION : Non, la vidéo d’un homme abattant un hélicoptère ne provient pas du conflit entre Israël et le Hamas)

De même, la vidéo TikTok n’est incluse dans aucun reportage crédible sur la récente Conflit Israël-Hamas ou l’attaque survenue au Festival de musique Supernova. De plus, la vidéo n’est pas référencée sur ce qui semble être un page d’événement en ligne pour le festival de musique Supernova. La même page d’événement indique que le festival aura lieu en Israël les 6 et 7 octobre et coïncidera avec la fête juive de Souccot.

Au moins 260 personnes ont été tuées lorsque le Hamas a ouvert le feu samedi sur les participants au festival de musique Supernova, Al Jazeera signalé.

Check Your Fact a contacté le festival de musique Supernova pour commentaires et mettra à jour cette pièce en conséquence si elle en reçoit une.

Remarque : Check Your Fact s’efforce de démystifier les affirmations fausses et trompeuses de l’événement récent. Veuillez envoyer des conseils à [email protected].