VÉRIFICATION DES FAITS : La vidéo de l’arrivée du président Biden en Israël est antérieure au conflit actuel

Un post partagé sur Xle site anciennement connu sous le nom de Twitter, montrerait le président Joe Biden arrivant en Israël pour un sommet avec les dirigeants jordaniens, égyptiens et palestiniens.

⚡️🇺🇸Biden est arrivé en 🇮🇱Israël Le président américain se rendra également en Jordanie, où il prévoit de rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président palestinien Mahmoud Abbas. pic.twitter.com/N60A1lfLWx — 🇺🇦Front ukrainien (@front_ukrainian) 17 octobre 2023

Verdict : faux

La vidéo date de 2022, soit avant le conflit actuel entre le Hamas et Israël. Biden est arrivé dans le cadre d’un voyage de deux jours visant à renforcer les relations au Moyen-Orient à l’époque.

Vérification des faits:

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a annoncé l’annulation d’un sommet qui devait avoir lieu le 18 octobre entre le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdeal Fattah El-Sisi, le président de l’Autorité palestinienne Mahmound Abbas et Biden, selon Actualités CBS. La décision d’annuler le sommet, qui a été qualifié de « mutuel », fait suite à une importante explosion survenue mardi dans un hôpital de Gaza, qui aurait tué jusqu’à 500 réfugiés, a rapporté le média.

Le message sur X prétend montrer Biden arrivant en Israël pour le sommet plus tôt mardi matin. Le président est vu debout à côté de plusieurs membres du personnel sur le tarmac après avoir quitté Air Force One.

La vidéo est antérieure de plus d’un an au conflit actuel entre le Hamas et Israël. Les événements vus dans le vidéo s’est produit en juillet 2022, lorsque Biden s’est rendu en Israël dans le cadre d’un voyage de deux jours.

Biden s’était rendu dans la région, sa première visite en tant que président, pour participer à un sommet visant à normaliser les relations entre l’Arabie saoudite et Israël et à encourager la région à exporter davantage de pétrole, selon Reuters. Le voyage de deux jours a été marqué par un réunion du « groupe I2U2 » et un groupe commun déclaration d’un partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis, le Ambassade des États-Unis en Israël déclaré.

Le président a quitté la base commune d’Andrews mardi soir pour se rendre en Israël, bien que le sommet d’Amman ait été annulé à ce moment-là, selon Le Washington Post. Des manifestations contre une explosion dans un hôpital de Gaza ont éclaté dans toute la région, y compris à l’ambassade d’Israël en Jordanie, a rapporté le média.

Des informations erronées concernant la visite de Biden en Israël, ainsi que la récente explosion à l’hôpital de Gaza, ont largement circulé en ligne. Check Your Fact a démystifié plusieurs vidéos prétendant montrer le moment où un missile erratique a frappé l’hôpital.