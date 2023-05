Vérification des faits : la taxe du leader de Trinamool sur chaque demande de transaction est "FAUX"

Le gouvernement a déclaré que l’affirmation d’un porte-parole du Congrès de Trinamool selon laquelle les banques ne peuvent pas vérifier si les gens ont dépensé moins de Rs 7 lakh par an est fausse.

Dans un article de vérification des faits sur Twitter, le Bureau d’information de la presse (PIB) a qualifié de « faux » le tweet du porte-parole de Trinamool, Saket Gokhale, qui affirmait que les gens se verraient facturer 20% d’impôt perçu à la source (TCS), quel que soit le montant de leurs dépenses à l’étranger.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’aucune taxe ne sera prélevée sur les dépenses à l’étranger pouvant atteindre 7 lakh Rs par an en utilisant des cartes de débit ou de crédit. L’annonce de vendredi faisait suite aux questions du public sur l’annonce précédente du centre concernant la facturation de TCS sur toutes les dépenses.

Le PIB a tweeté une capture d’écran du message de M. Gokhale et a déclaré qu’il s’agissait d’une « fausse » affirmation.

« Affirmation : les banques ne peuvent pas vérifier si vous avez dépensé moins de Rs 7 000 000 en un an. Cette affirmation est fausse. Les dépenses du programme libéralisé de remise de fonds (LRS) d’un individu sont compilées et contrôlées par la RBI (Reserve Bank of India). » dit le PIB.

Affirmation : Les banques ne peuvent pas vérifier si vous avez dépensé moins de 7 lacs en un an.#PIBFactCheck ▪️ Cette affirmation est fausse. ▪️ Les dépenses d’un individu dans le cadre du régime libéralisé de remise de fonds (LRS) sont compilées et surveillées par @RBI. pic.twitter.com/xcmatDKeJQ – Vérification des faits PIB (@PIBFactCheck) 20 mai 2023

M. Gokhale – qui a été libéré sous caution par un tribunal du Gujarat le 6 mai dans une affaire de blanchiment d’argent – ​​dans le tweet attaquant le gouvernement Modi a déclaré que la nouvelle exemption de Rs 7 lakh sur les dépenses à l’étranger est « un collyre ».

« Les banques ne peuvent pas vérifier si vous avez dépensé moins de Rs 7 lakh par an. Par conséquent, vous serez facturé TCS sur chaque transaction », a déclaré M. Gokhale dans le tweet qui a maintenant été qualifié de « faux » par le gouvernement.

M. Gokhale fait face à des allégations de blanchiment d’argent liées à une initiative de financement participatif, pour laquelle il a été arrêté par la Direction de l’application (ED) en janvier de cette année.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a placé les dépenses par carte de crédit à l’étranger dans le cadre du programme LRS. Cela signifiait que toute dépense utilisant des cartes de crédit à l’étranger entraînerait une taxe de 20% à partir du 1er juillet. Les dépenses par carte de débit faisaient déjà partie du LRS.

Cependant, la décision d’inculper le TCS a été critiquée. Vendredi soir, le gouvernement a déclaré qu’aucun TCS ne serait déduit sur les dépenses allant jusqu’à Rs 7 lakh à l’étranger en utilisant une carte de débit ou de crédit.