VÉRIFICATION DES FAITS : La photo montrant l’arrestation de Jamaal Bowman date de 2022

Une image virale partagé sur Xanciennement Twitter, prétend montrer que le représentant démocrate de New York, Jamaal Bowman, aurait été récemment arrêté par la police du Capitole des États-Unis.

RUPTURE : Le membre du Congrès démocrate Jamaal Bowman a été ARRÊTÉ par la police du Capitole pour avoir déclenché une alarme incendie dans la capitale dans un effort désespéré pour retarder le vote CR à la Chambre afin de maintenir le gouvernement ouvert. Bowman a fait obstruction à une procédure gouvernementale qui constitue une insurrection de la part du… pic.twitter.com/ByzW5hJU04 – Le Trumpertarien (@Libertarians4DT) 30 septembre 2023

Verdict : trompeur

La photo date de 2022 et montre Bowman arrêté lors d’une manifestation pour le droit de vote, selon le Washington Post.

Vérification des faits:

La représentante républicaine de New York, Nicole Malliotakis, a récemment présenté une résolution visant à expulser Bowman à la suite d’un incident au cours duquel il a déclenché une alarme incendie à l’intérieur du Capitole américain, selon La colline. La police du Capitole enquête également sur Bowman à la suite de l’incident, Actualités CBS signalé.

« RUPTURE : le député démocrate Jamaal Bowman a été ARRÊTÉ par la police du Capitole pour avoir déclenché une alarme incendie dans la capitale dans un effort désespéré pour retarder le vote CR à la Chambre afin de maintenir le gouvernement ouvert », prétend le post X, vu plus de 200 000 fois. Le message comprend une image d’un officier de police du Capitole semblant arrêter Bowman.

L’image n’est pourtant pas récente. La photo date de 2022 et montre Bowman arrêté lors d’une manifestation pour le droit de vote, selon Le Washington Post. Une photo présentée dans un article du média montre également Bowman semblant avoir été arrêté par un officier de police du Capitole, bien que cette photo soit prise sous un angle légèrement différent.

Bowman et 20 autres personnes présentes à la manifestation ont été arrêtées, a déclaré son directeur des communications, Marcus Frias, dans un communiqué à l’époque, selon le média. La police du Capitole a également publié une déclaration sur l’incident, affirmant qu’elle avait commencé à procéder à des arrestations parce que les manifestants bloquaient une barricade à l’extérieur du Capitole et ne bougeraient pas malgré de multiples avertissements, a rapporté le média.

De même, Check Your Fact n’a pas trouvé tout reportage crédible qui font référence à la photo de Bowman de 2022 ou suggèrent qu’il a été récemment arrêté. De plus, Bowman n’a ni répondu à la réclamation via son site web ni son vérifié sociale médias comptes. (EN RELATION : La vidéo de Lindsey Graham discutant du travestissement est fabriquée numériquement)

Bowman a récemment déclenché une alarme incendie à l’intérieur du Capitole américain lors d’une session de la Chambre au cours de laquelle les législateurs votaient sur un projet de loi visant à financer le gouvernement au milieu de menaces de fermeture, selon The Associated Press. Bowman a reconnu plus tard que ses actions étaient une « erreur » alors qu’il s’adressait aux journalistes, affirmant qu’il essayait de voter en utilisant une porte normalement ouverte, a indiqué le média. Bowman pensait que tirer l’alarme incendie ouvrirait la porte, a-t-il ajouté.

Check Your Fact a contacté le bureau de Bowman et la police du Capitole pour commentaires et mettra à jour cet article en conséquence s’il en reçoit un.