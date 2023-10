VÉRIFICATION DES FAITS : La page Facebook arabe de Tsahal a-t-elle déclaré qu’Israël avait bombardé l’hôpital de Gaza ?

Une publication partagé sur X affirme que la page Facebook arabe des Forces de défense israéliennes (FDI) indique qu’Israël a bombardé un hôpital à Gaza.

Bien que l’armée israélienne ait nié avoir commis le crime de guerre à l’hôpital baptiste arabe de #Gazacette page israélienne a publié : « En raison du manque de matériel et de personnel médical, nous avons choisi d’intervenir en menant une frappe aérienne sur l’hôpital pour minimiser… pic.twitter.com/N13ycLZaiZ – Réseau d’information Quds (@QudsNen) 17 octobre 2023

Verdict : faux

La page Facebook arabe actuelle de la FDI est vérifiée. Un porte-parole de Tsahal a déclaré à Check Your Fact que le compte était « frauduleux ».

Vérification des faits:

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a affirmé qu’une frappe israélienne avait tué des centaines de Palestiniens à l’hôpital al-Ahli, selon le Presse associée. Israël a nié cette affirmation et a déclaré que l’explosion était due à un raté de tir d’une roquette palestinienne, a rapporté le média.

Des publications sur les réseaux sociaux affirment que la page en langue arabe de Tsahal a publié que l’armée israélienne a frappé l’hôpital avec une frappe aérienne. Le message dit : « En raison du manque de matériel et de personnel médical, nous avons choisi d’intervenir en menant une frappe aérienne sur l’hôpital afin de minimiser les souffrances. »

Il n’y a cependant aucune preuve que la page Facebook appartient à Tsahal. Il n’existe aucun média crédible faisant état de cette prétendue page arabe de Tsahal. De plus, la page du message n’est pas vérifiée. Le responsable de Tsahal hébreu et Anglais Les pages Facebook dans leur langue comportent toutes deux une coche de vérification, ce qui signifie que Facebook a « confirmé qu’il représente qui il prétend représenter ». (EN RELATION : Cette image montre-t-elle des frappes aériennes israéliennes en Syrie ?)

Le porte-parole officiel de Tsahal pour la langue arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, est vérifié sur Facebook également. Une recherche sur la page d’Adraee ne montre aucune déclaration correspondant à celle de l’image originale. L’armée israélienne annoncé en 2011, elle créait une page Facebook en langue arabe, dirigée par Adraee.

Une recherche sur Facebook n’a également donné aucun résultat sur le prétendu la page Facebook. Un porte-parole de Tsahal a déclaré à Check Your Fact que « cette page Instagram en arabe n’appartient pas à notre unité de porte-parole ; c’est frauduleux. (Remarque : la page est formatée comme une page Facebook et non comme un compte Instagram.)

« Une analyse des systèmes opérationnels de Tsahal indique qu’un barrage de roquettes a été tiré par des terroristes à Gaza, passant à proximité de l’hôpital Al Ahli à Gaza au moment où il a été touché. Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le Jihad islamique est responsable de l’échec du tir de roquette qui a touché l’hôpital de Gaza », a déclaré le porte-parole.

Check Your Fact n’a pas vérifié cette affirmation, bien qu’Israël ait partagé des renseignements avec les États-Unis, selon le journaliste de CNN sur la sécurité nationale. Zachary Cohen.