«C’était une pure coïncidence», a rétorqué le Dr Louis W. Sullivan, doyen fondateur de la faculté de médecine de Morehouse et secrétaire à la santé et aux services sociaux de l’administration George HW Bush, qui a été vacciné avec M. Aaron. Il a déclaré à la station WSB-TV d’Atlanta: «Mais si vous pouvez dire, Hank était dans une voiture avant le jour de sa mort, et nous essayons d’attribuer sa mort à être dans une voiture.

Le 5 janvier, Hank Aaron, le légendaire frappeur de home run, a posté sur Twitter qu’il avait été vacciné contre le coronavirus à la Morehouse School of Medicine, ainsi que d’autres personnalités des droits civiques à Atlanta qui avaient 75 ans ou plus et faisaient donc partie de le groupe ayant la priorité la plus élevée à vacciner.

Pourtant, la mort de M. Aaron a été prise dans un tourbillon de désinformation et de malentendus entourant le coronavirus et les efforts de la société pour le combattre. Le scepticisme à l’égard des vaccins est devenu l’une des dernières formes de résistance à laquelle les responsables de la santé ont été confrontés tout au long de la pandémie, les critiques ayant bafoué les règles de distanciation sociale et se hérissant à se couvrir le visage avec des masques.

Les manifestants ont forcé les autorités de Los Angeles à fermer l’entrée du Dodger Stadium, l’un des plus grands sites de vaccination du pays, pendant une heure samedi. Une cinquantaine de manifestants s’étaient rassemblés là-bas, certains tenant des affiches disant «99,96% de taux de survie» et «mettre fin au verrouillage».

Les responsables de la santé affirment que jusqu’à présent, avec plus de 23 millions de doses administrées aux États-Unis, les deux vaccins déjà autorisés à être utilisés semblent assez sûrs. Il y a eu quelques réactions allergiques sévères, y compris l’anaphylaxie, mais elles sont traitables et considérées comme rares, et aucun décès n’a été rapporté. Les taux auxquels l’anaphylaxie s’est produite jusqu’à présent – cinq cas pour chaque million de doses du vaccin par Pfizer et BioNTech, et 2,8 cas par million pour le vaccin de Moderna – sont conformes à ce qui se passe avec d’autres vaccins largement utilisés.

Lors d’une réunion mercredi des conseillers experts des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Tom Shimabukuro du CDC a déclaré: «Dans l’ensemble, les profils de sécurité des vaccins Covid-19 sont rassurants et cohérents avec ceux observés dans la pré-autorisation. essais cliniques. »

Il a déclaré que le gouvernement fédéral avait «mis en œuvre le programme de surveillance de l’innocuité des vaccins le plus intense et le plus complet de l’histoire».