L’allégation: les travailleurs de la santé pendant la grippe espagnole ont pris cette pandémie plus au sérieux que les travailleurs de la santé pendant le COVID-19

Avec plus de 20 millions de cas confirmés, plus de 346000 décès et une souche nouvellement émergée du Royaume-Uni, le coronavirus ne fait pas rire. Mais selon un article sur les réseaux sociaux, il ne semble pas que les travailleurs de la santé prennent la pandémie trop au sérieux.

Un meme Facebook partagé le 30 décembre par l’émission de radio texane Walton and Johnson juxtapose la grippe espagnole de 1918 contre la pandémie COVID-19. Une photo en noir et blanc de lits d’hôpitaux occupés occupés par des médecins et des infirmières solennels est un contraste serein avec les deux images présumées être des travailleurs de la santé pendant le COVID-19, vu en souriant et en dansant. Le meme suggère que les professionnels de la santé pendant la pandémie actuelle ne la prennent pas au sérieux par rapport à leurs homologues historiques.

La grippe espagnole, causée par le sous-type H1N1 du virus de la grippe A, a été identifiée pour la première fois parmi le personnel militaire au printemps 1918 et aurait causé environ 675 000 décès aux États-Unis.

Ailleurs sur Facebook et Instagram, le meme est utilisé pour suggérer que la pandémie est un canular, avec le titre, « Un peu différent cette fois-ci », ou pour demander la levée des restrictions et des verrouillages COVID-19 car « les hôpitaux étant à pleine capacité, c’est le norme. »

«Rouvrez l’Amérique maintenant et restaurez tous les droits constitutionnels. Si c’est (sic) mauvais, construisez plus d’hôpitaux et embauchez plus d’infirmières», écrit un utilisateur de Facebook, affirmant également que la pandémie est un canular.

On ne sait pas si le mème était censé être satirique, dans certains cas.

Danser pour éduquer et remonter le moral

Les images du mème sont réelles. La photo en noir et blanc de 1918 représente un hôpital d’urgence au Camp Funston, Kansas, et les deux clichés contemporains sont des danses TikTok exécutées par l’équipe de cardiologie du New Cross Hospital à Wolverhampton, en Angleterre, et dans le quartier J19 de l’hôpital St.James à Leeds, Angleterre.

Et contrairement à ce que suggère le mème, les danses TikTok étaient censées remonter le moral et encourager le public à suivre les ordres de rester à la maison, a rapporté The Guardian.

La tendance TikTok a commencé quelques mois après le début de la pandémie, alors que les cas augmentaient et que les hôpitaux devenaient de plus en plus submergés, gagnant en popularité partout au Royaume-Uni et aux États-Unis.Les vidéos ont combiné les défis de la danse et du TikTok avec une éducation sur le coronavirus, la distance sociale et une bonne hygiène.

Les vidéos TikTok ont ​​également été utiles pour les agents de santé eux-mêmes, comme Kala Baker, infirmière à l’hôpital Mercy de Springfield, Missouri, a déclaré à ABC « Good Morning America » ​​en avril.

« De toute évidence, cela a été un peu stressant ici – c’était un bon moyen de s’éloigner de notre travail pendant une seconde et d’apporter de la joie aux gens autour de nous et juste à mes collègues que nous pourrions tous nous réunir et faites quelque chose d’amusant », dit-elle.

Des études récentes ont montré que le fait de travailler de longues heures dans un environnement épuisant comme la pandémie de COVID-19 a un impact considérable sur la santé mentale et la qualité de vie, 40% des travailleurs de la santé signalant des symptômes psychiatriques graves.

Notre décision: contexte manquant

Un mème montrant des travailleurs de la santé sérieux lors de la grippe espagnole de 1918 et des professionnels de la santé dansants pendant la pandémie de coronavirus est un CONTEXTE MANQUANT, car sans contexte supplémentaire, il pourrait être trompeur. Les images du meme sont des captures d’écran de danses TikTok exécutées par des travailleurs de la santé au Royaume-Uni, une tendance virale qui a commencé quelques mois après le début de la pandémie. Les vidéos ont été faites pour remonter le moral et éduquer le public sur le coronavirus, la distanciation sociale et une bonne hygiène parmi de nombreux autres facteurs pertinents à la pandémie. Rien ne permet de penser que les travailleurs de la santé prennent la pandémie à la légère; des études sur les travailleurs de la santé suggèrent que travailler de longues heures dans des conditions stressantes a un impact négatif sur la santé mentale.

