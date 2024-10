Vérification des faits : John Deere affirme que l’histoire de Trump sur la façon dont il a sauvé des emplois aux États-Unis grâce à une menace tarifaire est fictive

Washington

Lorsque l’ancien président Donald Trump a été interpellé lors d’un événement mardi sur les dommages économiques potentiels de sa proposition de droits de douane généralisés sur les produits importés, Trump a raconté ce qui ressemblait à une histoire de réussite en matière de droits de douane.

Il a déclaré qu’en réponse à sa menace d’imposer des droits de douane élevés à John Deere si le célèbre fabricant américain de matériel agricole poursuivait ses projeter de déménager une certaine production des États-Unis vers le Mexique, la société venait d’annoncer qu’elle abandonnait probablement ce projet d’externalisation.

Atout dit: « Es-tu prêt? John Deere, excellente entreprise. Ils ont annoncé il y a environ un an qu’ils allaient construire de grandes usines en dehors des États-Unis. Droite? Ils vont les construire au Mexique… J’ai dit : « Si John Deere construit ces usines, ils ne vendront rien aux États-Unis. Ils ont annoncé hier qu’ils ne construiraient probablement pas d’usines, d’accord ? J’ai gardé les emplois ici.

Mais une recherche dans les articles de presse et les communiqués de presse d’entreprises n’a rien révélé d’une telle annonce faite par John Deere la veille. Et en réponse à l’histoire de Trump, un porte-parole de John Deere a déclaré Le Wall Street Journal et Actualités Bloomberg qu’il n’avait pas modifié ses plans ni annoncé de tels changements.

La campagne Trump n’a pas répondu à une demande de CNN concernant des preuves de l’histoire de l’ancien président.

Trump a raconté de nombreuses histoires fictives ces dernières semaines. Outre l’histoire de John Deere, le candidat républicain à la présidentielle a fait au moins 19 fausses déclarations lors de l’événement de mardi, qui était une interview publique à l’Economic Club of Chicago menée par John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News.

Harris, migrants et criminels: Trump, critiquant la vice-présidente Kamala Harris sur l’immigration, a encore une fois décrit faussement un ensemble de statistiques récemment publiées sur les immigrants aux États-Unis condamnés pour homicide, réclame encore une fois, les chiffres concernent spécifiquement les personnes qui sont entrées dans le pays sous l’administration Biden-Harris : « Il s’est avéré que 13 099 personnes ont été autorisées à entrer, pendant l’administration Biden-Harris. leur administration – ils ont essayé de dire plus longtemps, à tort : au cours des trois dernières années et demie – plus de 13 000 personnes sont arrivées : des meurtriers.

En réalité, ces chiffres concernent les personnes qui sont entrées dans le pays au fil des décennies, y compris sous la propre administration Trump, et pas seulement sous Biden et Harris. Et, point crucial, ces chiffres incluent les personnes actuellement incarcérées dans les prisons fédérales, étatiques et locales. Vous pouvez en savoir plus ici.

Les armes à feu et l’émeute du Capitole : Trump, parlant des émeutiers au Capitole le 6 janvier 2021, répété sa fausse affirmation selon laquelle « aucune de ces personnes n’avait d’arme à feu ». Il a été prouvé devant les tribunaux que plusieurs émeutiers possédaient des armes à feu – en plus de pistolets paralysants, de couteaux, de sprays chimiques et de nombreuses autres armes.

L’ampleur de l’émeute du Capitole : Trump a noté à juste titre que le rassemblement à Washington, DC auquel il s’était adressé avant l’émeute du Capitole, était pacifique, mais a ensuite décrit à tort l’ampleur de l’émeute : adage« Je ne sais pas ce que vous avez fait – cinq, six, sept cents personnes – descendre au Capitole. »

Les chiffres avancés par Trump sont loin d’être les mêmes. Le ministère de la Justice dit dans une mise à jour officielle plus tôt ce mois-ci, environ 1 532 accusés avaient jusqu’à présent été inculpés au niveau fédéral pour des crimes associés à l’attaque du Capitole. Le FBI dit en 2021, « environ 2 000 personnes auraient été impliquées dans le siège » et le nombre réel pourrait bien être des centaines de plus.

L’inflation sous Trump : Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle il n’y a eu « pas d’inflation » au cours de ses quatre années à la présidence. Inflation cumulée sous la présidence de Trump était d’environ 8%.

Inflation sous Biden : Trump aussi à tort revendiqué« Biden a passé deux ans sans inflation, parce qu’il a hérité de moi. Et puis ils ont commencé à dépenser de l’argent comme des marins ivres. Inflation cumulée pendant les deux premières années de Biden en tant que président environ 14%et l’inflation a fortement augmenté au cours des premiers mois de Biden en tant que président en 2021. En fait, le pic d’inflation d’une année sur l’autre de l’ère Biden, environ 9,1% en juin 2022, s’est produit au cours des deux premières années de Biden en tant que président.

Juges de la Cour suprême : Trump a dit à juste titre qu’il était capable de nommer trois juges à la Cour suprême, mais il a faussement ajouté« La plupart des présidents n’ont même pas la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême. » Seuls quatre présidents n’ont pas pu nommer de juge à la Cour suprême, comme le révèle PolitiFact. signalé précédemment lorsque Trump a fait une affirmation similaire ; trois de ces quatre présidents ont servi moins d’un mandat complet.

Qui paie les tarifs : Trump répété sa fausse affirmation selon laquelle, grâce aux droits de douane, « nous avons obtenu des centaines de milliards de dollars rien que de la Chine ». Ce sont les importateurs américains qui paient les droits de douane, et non la Chine, et étude après étude a constaté que les Américains supportaient l’écrasante majorité du coût des tarifs douaniers imposés par Trump sur la Chine.

Présidents précédents et tarifs douaniers sur la Chine : Trump a réitéré sa fausse affirmation selon laquelle aucun président précédent n’avait imposé de droits de douane sur les importations chinoises, adage« Aucun président n’a rien facturé à la Chine. » Les États-Unis étaient générant des milliards de revenus par an grâce aux droits de douane sur les importations chinoises avant l’arrivée de Trump au pouvoir; en fait, les États-Unis imposent des droits de douane sur les importations chinoises depuis 1789. Et tandis que Trump a spécifiquement désigné le président Barack Obama comme un président qui n’a pas « accusé » la Chine, Obama imposé des tarifs supplémentaires sur les produits chinois.

Commerce avec l’Union européenne : Trump faussement revendiqué de l’Union européenne : « Les produits agricoles – vous savez, ils ne veulent pas de notre ferme – ils ne veulent rien de nous. » Les États-Unis exporté pour plus de 639 milliards de dollars du total des biens et services destinés à l’Union européenne en 2023. Le gouvernement fédéral dit l’UE était le cinquième marché d’exportation en 2022 pour les produits agricoles et connexes américains, derrière la Chine, le Canada, le Mexique et le Japon.

Le déficit commercial avec l’Union européenne : Trump faussement revendiqué les États-Unis ont « un déficit commercial de 300 milliards de dollars avec l’Union européenne » ; il alors augmenté le chiffre à « 350 milliards de dollars ». Le déficit commercial des biens et services des États-Unis avec l’Union européenne était d’environ 125 milliards de dollars en 2023. Même en comptant uniquement le commerce des biens et en excluant les services, le déficit de 2023 était d’environ 201 milliards de dollars.

Le Venezuela et la migration : Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle le Venezuela a vidé ses prisons pour envoyer des criminels aux États-Unis en tant que migrants, puis a ajouté dans sa fausse affirmation récemment introduite selon laquelle « ils chargent les bus et les conduisent aux États-Unis, et ils déposent leurs prisonniers dans notre pays. »

Les experts ont déclaré à CNN : Fait politique et FactCheck.org qu’ils ne connaissent aucune preuve que le Venezuela ait vidé ses prisons à des fins de migration ; Trump n’a jamais corroboré cette affirmation, encore moins sa nouvelle affirmation selon laquelle les autorités vénézuéliennes amènent d’une manière ou d’une autre des criminels aux États-Unis.

Les États-Unis et l’OTAN : Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle, jusqu’à ce qu’il devienne président, les États-Unis « dépensaient presque 100 % pour l’OTAN ». Officiel Les chiffres de l’OTAN montrent qu’en 2016, la dernière année avant l’arrivée de Trump au pouvoir, les dépenses de défense américaines représentaient environ 71 % des dépenses totales de défense des membres de l’OTAN – une large majorité, mais pas « presque 100 % ». Et l’affirmation de Trump est encore plus inexacte s’il parlait du contributions directes qui couvrent les dépenses d’organisation de l’OTAN, qui sont fixées en fonction du revenu national de chaque pays ; les États-Unis étaient responsables de environ 22% de ces contributions en 2016.

Trump et Nord Stream 2 : Atout revendiqué que, en tant que président, « la première chose que j’ai faite a été de mettre fin au Nord Stream 2 », un gazoduc russe vers l’Allemagne.

Mais Trump n’a pas mis fin au pipeline, et encore moins l’a fait comme son premier acte au pouvoir. En réalité, il a promulgué les sanctions liées au pipeline environ trois ans après le début de sa présidencelorsque le pipeline a été déjà terminé à environ 90 %. L’entreprise publique russe à l’origine du projet annoncé en décembre 2020, alors que Trump était encore président, cette construction reprenait.

De plus, Trump répété sa fausse affirmation selon laquelle, avant de s’opposer au projet, « personne n’avait jamais entendu parler de Nord Stream 2 ». Nord Stream 2 était un sujet régulier de discussions médiatiques, gouvernementales et diplomatiques avant l’entrée en fonction de Trump. En fait, Joe Biden l’a publiquement critiqué en tant que vice-président en 2016.

Trump et ISIS : Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle « j’ai éliminé ISIS en quelques semaines ; c’était censé prendre quatre à cinq ans, je l’ai fait en quelques semaines. Le « califat » de l’EI a été déclaré totalement libéré plus de deux ans après le début de la présidence de Trump.

Paiements de la Corée du Sud pour la présence militaire américaine: Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle avant sa présidence, la Corée du Sud n’avait « rien payé » pour la présence militaire américaine là-bas. Il revendiqué que lorsqu’il a commencé à essayer de faire payer la Corée du Sud, le pays a répondu : « Nous ne le ferons pas. Nous n’avons pas payé depuis la guerre de Corée.

La Corée du Sud paie pour la présence militaire américaine pendant des décennies. En 2014, plus de deux ans avant l’entrée en fonction de Trump, la Corée du Sud a accepté de payer aux États-Unis environ 867 millions de dollars cette année-là et puis, jusqu’en 2018d’augmenter les paiements chaque année en fonction du taux d’inflation. Le service de recherche du Congrès a écrit dans un rapport de 2023 : « Dans le passé, la Corée du Sud payait généralement 40 à 50 % (plus de 800 millions de dollars par an) du total des coûts non liés au personnel liés au maintien de la présence des troupes américaines en Corée du Sud. »

Troupes américaines en Corée du Sud : Trump faussement revendiquécomme il l’a déjà fait auparavant, que les États-Unis ont « 40 000 soldats » en Corée du Sud.

Statistiques du Pentagone montrent que le chiffre de Trump est une exagération significative, qu’il parle des niveaux de troupes sous Biden ou de la situation au moment de son entrée en fonction. Au 30 juin 2024, selon ces statistiques officielles, il y avait 27 076 militaires américains en Corée du Sud, dont des civils travaillant pour le ministère de la Défense ; au 31 décembre 2016, moins d’un mois avant l’entrée en fonction de Trump, il y en avait 26 878.

Les négociations de Trump avec la Corée du Sud : Trump faussement revendiqué qu’après avoir exigé que la Corée du Sud paie 5 milliards de dollars par an pour la présence militaire américaine là-bas, « ils ont accepté 2 (milliards de dollars) ; J’ai reçu 2 milliards de dollars pour rien. En réalité, l’accord d’un an conclu par la Corée du Sud en 2019 coûtait environ 925 millions de dollarspas 2 milliards de dollars ; Trump, qui a continué à exiger des sommes bien plus importantes, a été incapable de sécuriser un accord à plus long terme alors qu’il était président.

L’accord de Biden avec la Corée du Sud : Atout répété sa fausse affirmation selon laquelle sous Biden, la Corée du Sud a recommencé à payer « rien » pour la présence militaire américaine, affirmant : « Parce qu’elle est revenue à Biden et qu’ils la leur ont donnée pour rien ».

En fait, la Corée du Sud a accepté, sous Biden et Harris, de payer plus pour la présence militaire américaine que ce qu’elle avait payé sous l’ère Trump. Achever les négociations entamées sous Trump et la Corée du Sud convenu en mars 2021 d’une augmentation des paiements de 13,9 % pour 2021 – ce qui signifie que son paiement cette année-là s’élèverait à environ 1 milliard de dollars – et ensuite des augmentations supplémentaires de 2022 à 2025 liées à l’augmentation du budget de la défense de la Corée du Sud.

Les deux pays sont parvenus à un accord de principe au début du mois pour un autre accord couvrant la période de 2026 à 2030, qui commencerait par une augmentation de 8,3 % par rapport au paiement de 2025.