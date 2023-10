Verdict : faux

Les présidents Abraham Lincoln et James Madison ont essuyé le feu de l’ennemi, selon le Washington Post. Biden est le seul président américain à visiter des zones de guerre sans présence militaire américaine active.

Vérification des faits:

Biden s’est rendu à Tel Aviv le 18 octobre, alors que le Hamas lancé roquettes sur Israël et frappes aériennes israéliennes pilonné Gaza, selon le Presse associée. Là, il a promis une aide humanitaire pour Gaza et a demandé à Israël de ne pas se laisser emporter par la colère après que le Hamas ait tué plus de 1 000 Israéliens, pour la plupart des civils, lors d’une attaque surprise le 7 octobre, a rapporté le média.

Le HuffPost signalé« Moqué comme vieux, faible et maladroit par Républicainsprésident démocrate Joe Biden a maintenant visité deux zones de guerre actives en huit mois – deux de plus que tous les présidents précédents réunis.

L’affirmation selon laquelle Biden est le seul président à visiter une zone de guerre est cependant fausse. Lincoln, le 16ème président des États-Unis qui ont guidé le pays tout au long de la guerre civile américaine, a essuyé le feu de l’ennemi alors qu’il se trouvait à Fort Stevens, selon le Service des parcs nationaux (NPS).

« Le 12 juillet 1864, le président Lincoln se tenait au sommet du parapet du fort pour assister à la bataille et fut sous le feu direct des tireurs d’élite confédérés. C’est la seule fois dans l’histoire américaine où un président en exercice a été sous le feu direct d’un combattant ennemi », a écrit le NPS.

Un article de History Channel de 2014 déclaré qu ‘«un coup de feu a retenti et à trois pieds à droite de Lincoln, un chirurgien de l’Union s’est effondré au sol avec une grave blessure à la jambe». Ceci est répété dans un article publié sur President Lincoln’s Cottage. site web et un Article de blog 2022 sur le site Web du Jack Miller Center. (EN RELATION : Vidéo affirmant que l’attaque de missiles israéliens sur Gaza est antérieure au conflit actuel)

« Pendant ce temps, le désir persistant du commandant en chef de l’Union de voir l’escarmouche du haut du parapet de Fort Stevens a presque eu des conséquences inattendues pour Early et la Confédération. Lorsqu’un chirurgien à proximité est tombé avec la balle d’un tireur d’élite, les commandants de l’Union ont réalisé que cette absurdité selon laquelle un président se faisait tirer dessus devait cesser », un article de l’American Battlefield Trust. États.

Alors que certains disent que Lincoln aurait été le seul président à avoir été sous le feu de l’ennemi, Madison, le 4ème président des États-Unis, a également essuyé le feu de l’ennemi, selon Le Washington Post. Michael Beschlossun historien américain de la présidence, a déclaré au Washington Post que Madison avait été la cible de tirs lors de la bataille de Bladensburg, bien qu’il soit peu probable que les Britanniques savaient que le président était là.

L’Association historique de la Maison Blanche dit que dans « l’après-midi du 24 août 1814, le président James Madison se trouvait sur le champ de bataille de Bladensburg, dans le Maryland, lorsque les troupes britanniques ont envahi les forces de la milice américaine ».

Biden s’est rendu à Kiev en février 2023, faisant de lui le premier président à se rendre dans une zone de guerre sans présence militaire américaine active, selon le Temps militaires. Alors que Kiev n’est plus en première ligne depuis que les Russes reculé de l’oblast de Kiev en avril 2022, Kiev a été frappée par de nombreux missile et drone grèves au cours de la guerre. Sa visite à Tel Aviv était également la deuxième fois qu’il visitait une zone de guerre qui n’était pas contrôlée par les États-Unis, selon le Washington Post.

Il y a également des visites présidentielles dans des zones de guerre, même si elles concernaient des bases américaines. Le président Franklin D. Roosevelt a visité un Installation alliée en Sicile en 1943 et les troupes américaines en Maroc. Roosevelt a également survolé « une zone de guerre active » lors de son voyage transatlantique pour se rendre à la conférence de Casablanca, selon le Association historique de la Maison Blanche.

« Le Dixie Clipper fait des arrêts aux stands à Trinidad; Belém, Brésil ; et Bathurst, Gambie. À Bathurst, le président a changé d’avion conformément à la recommandation du commandant adjoint du Commandement du transport aérien et du général de brigade Cyrus R. Smith, qui avait acheté deux avions de transport Douglas C-54 de l’armée pour la dernière étape du voyage afin de protéger le président lors de son survol. une zone de guerre active,», a écrit l’Association historique de la Maison Blanche.

La bibliothèque et le musée présidentiels Franklin D. Roosevelt sont également déclaré « [n]Le président avait déjà quitté les États-Unis en temps de guerre, ou visité l’Afrique, ou même voyagé en avion. Depuis Lincoln, aucun président n’avait visité un champ de bataille actif. Et FDR a fait toutes ces choses sans que la presse ne le sache. Il ajoute également que la visite de Roosevelt au Maroc était « la première fois depuis la guerre civile qu’un président américain se trouvait dans une zone de combat ».

« C’était la première fois depuis la guerre civile qu’un président américain se trouvait dans une zone de combat et FDR était déterminé à revoir les troupes, malgré les objections des services secrets. La bataille du Maroc s’était terminée deux mois plus tôt, et des centaines de milliers de soldats américains débarquaient désormais et se dirigeaient vers la bataille en Tunisie. Mais aucun d’entre eux ne savait que leur commandant en chef était parmi eux », écrit le texte.

Président élu Dwight E. Eisenhower a visité Les troupes américaines sur la ligne de front en Corée en décembre 1952, avant qu’il n’accède à la présidence. Les présidents Lyndon B. Johnson et Richard Nixon ont rendu visite aux troupes américaines au Sud-Vietnam pendant la guerre du Vietnam, tandis que les présidents George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont visité des bases américaines en Afghanistan et en Irak, selon le Washington Post.

Jeffrey Engeldirecteur du Centre d’histoire présidentielle à la Southern Methodist University, a déclaré à Check Your Fact qu’il n’existe pas de « définition universellement reconnue » pour « zone de guerre active ».

« Cela dépend entièrement de ce que l’on définit comme une « zone de guerre active ». Il n’existe pas de définition universellement reconnue. FDR s’est rendu à l’étranger pour des conférences et a rendu visite aux troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ike est allé en Corée lorsqu’il était président élu. George HW Bush s’est rendu en Arabie saoudite lors de la préparation des hostilités pour la guerre du Golfe (il a remercié les troupes, si je me souviens bien), et Obama et George W. Bush sont allés rendre visite aux troupes en Afghanistan et en Irak respectivement, tous deux pendant la période pendant laquelle nous considérerions qu’une guerre est en cours dans ces pays », a déclaré Engel.

Il a également déclaré que « je le penserais certainement » lorsque Check Your Fact lui a demandé si la visite de Lincoln à Fort Stevens constituerait une visite dans une zone de guerre active.

Un porte-parole de Buzzfeed (Buzzfeed possède HuffPost) a déclaré à Check Your Fact que les cas où Lincoln et Madison ont été critiqués sont dus au fait que « la guerre est en fait arrivée au président ».